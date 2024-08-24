01:33 ()
Онлайн трансляции
Суббота 24 августа
Свернуть список

Ахмат - Химки 24 Августа прямая трансляция

Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
24 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 6-й тур
Ахмат
Химки

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Химки, которое состоится 24 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ахмат
Грозный
Химки
Химки
Главные тренеры
Россия Магомед Мусаевич Адиев
Испания Франк Себриан Артига
История личных встреч
20.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур Ахмат3 : 0Химки
05.02.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ахмат1 : 0Химки
14.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Химки1 : 3Ахмат
12.12.2021 Россия - Премьер-Лига 18-й тур Ахмат4 : 1Химки
17.10.2021 Россия - Премьер-Лига 11-й тур Химки2 : 0Ахмат
17.04.2021 Россия - Премьер-Лига 26-й тур Ахмат3 : 1Химки
22.08.2020 Россия - Премьер-Лига 4-й тур Химки1 : 2Ахмат
28.10.2015 Кубок России 1/8 финала Ахмат2 : 1 ДВХимки
03.10.2009 Россия - Премьер-Лига - 2009 24-й тур Химки1 : 2Ахмат
23.05.2009 Россия - Премьер-Лига - 2009 10-й тур Ахмат2 : 0Химки
23.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 4 : 1Ахмат
19.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур 1 : 0Ахмат
15.08.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 2-й тур 1 : 0Ахмат
11.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур 0 : 0Ахмат
09.08.2024 Россия — МФЛ Группа Б 1 : 2Ахмат
18.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Химки1 : 1
13.08.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 2-й тур 3 : 1Химки
09.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур 1 : 0Химки
03.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур 2 : 3Химки
31.07.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 1-й тур Химки1 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура РПЛ: «Ахмат» — «Химки». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит513
2 Динамо М512
3 Локомотив М512
4 Спартак М510
5 Рубин610
6 Краснодар59
7 Ростов58
8 ЦСКА57
9 Пари Нижний Новгород56
10 Химки55
11 Оренбург55
12 Динамо Мх65
13
Стыковая зона
Акрон54
14
Стыковая зона
Крылья Советов53
15
Зона вылета
Ахмат53
16
Зона вылета
Факел51

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close