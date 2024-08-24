Ахмат - Химки 24 Августа прямая трансляция
Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
24 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 6-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Химки, которое состоится 24 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ахмат
Грозный
Химки
Химки
Главные тренеры
|Магомед Мусаевич Адиев
|Франк Себриан Артига
История личных встреч
|20.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 0
|05.02.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|14.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|12.12.2021
|Россия - Премьер-Лига
|18-й тур
|4 : 1
|17.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|11-й тур
|2 : 0
|17.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|26-й тур
|3 : 1
|22.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|4-й тур
|1 : 2
|28.10.2015
|Кубок России
|1/8 финала
|2 : 1 ДВ
|03.10.2009
|Россия - Премьер-Лига - 2009
|24-й тур
|1 : 2
|23.05.2009
|Россия - Премьер-Лига - 2009
|10-й тур
|2 : 0
|23.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|4 : 1
|19.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0
|15.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 2-й тур
|1 : 0
|11.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
|09.08.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|1 : 2
|18.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|13.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 2-й тур
|3 : 1
|09.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 0
|03.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 3
|31.07.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 1-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура РПЛ: «Ахмат» — «Химки». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|5
|13
|2
|Динамо М
|5
|12
|3
|Локомотив М
|5
|12
|4
|Спартак М
|5
|10
|5
|Рубин
|6
|10
|6
|Краснодар
|5
|9
|7
|Ростов
|5
|8
|8
|ЦСКА
|5
|7
|9
|Пари Нижний Новгород
|5
|6
|10
|Химки
|5
|5
|11
|Оренбург
|5
|5
|12
|Динамо Мх
|6
|5
| 13
Стыковая зона
|Акрон
|5
|4
| 14
Стыковая зона
|Крылья Советов
|5
|3
| 15
Зона вылета
|Ахмат
|5
|3
| 16
Зона вылета
|Факел
|5
|1