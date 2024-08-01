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Нефтехимик - Урал 24 Августа прямая трансляция

24 Августа 2024 года в 18:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 7-й тур
Нефтехимик
Урал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Урал, которое состоится 24 Августа 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
Россия Кирилл Александрович Новиков
Россия Евгений Геннадьевич Аверьянов
История личных встреч
25.09.2018 Кубок России 1/16 финала Нефтехимик2 : 3Урал
13.05.2013 ФНЛ - Первый дивизион 32-й тур Нефтехимик2 : 2Урал
14.10.2012 ФНЛ - Первый дивизион 16-й тур Урал3 : 0Нефтехимик
17.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 6-й тур 2 : 1Нефтехимик
11.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 5-й тур 1 : 1Нефтехимик
04.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур Нефтехимик1 : 0
28.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур 4 : 0Нефтехимик
21.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур Нефтехимик2 : 1
23.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 4 : 0Урал
18.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 6-й тур Урал2 : 0
12.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 5-й тур 0 : 2Урал
09.08.2024 Россия — МФЛ Группа Б Урал3 : 3
03.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур Урал0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т715
2
Повышение
Урал613
3
Стыковая зона
Торпедо М612
4
Стыковая зона
Нефтехимик610
5 Сокол710
6 Ротор610
7 Родина69
8 Чайка69
9 Енисей69
10 Алания68
11 Балтика67
12 Сочи67
13 КАМАЗ67
14 Черноморец66
15 Уфа66
16
Зона вылета
Тюмень75
17
Зона вылета
СКА-Хабаровск75
18
Зона вылета
Шинник62

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