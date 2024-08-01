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Осасуна - Мальорка 24 Августа прямая трансляция

Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 23576
24 Августа 2024 года в 18:00 (+03:00). Испания — Примера, 2-й тур
Осасуна
Мальорка

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Мальорка, которое состоится 24 Августа 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осасуна
Памплона
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1 Испания вр Серхио Эррера
12 Испания зщ Хесус Аресо
24 Испания зщ Алехандро Катена
5 Испания зщ Хорхе Эррандо
23 Испания пз Абель Бретонес
6 Испания пз Лукас Торро
7 Испания пз Хон Монкайола
14 Испания пз Рубен Гарсия
10 Испания пз Аймар Орос
19 Испания нп Брайан Сарагоса
17 Хорватия нп Анте Будимир
1 Словакия вр Доминик Грейф
23 Испания зщ Пабло Маффео
21 Испания зщ Антонио Раильо
24 Словакия зщ Мартин Вальент
22 Колумбия зщ Хоан Мохика
12 Португалия пз Саму Кошта
5 Испания пз Омар Маскарель
10 Испания пз Серхи Дардер
14 Испания пз Дани Родригес
11 Япония нп Такума Асано
7 Косово нп Ведат Мурики
Главные тренеры
Испания Висенте Морено
Испания Хагоба Аррасате
История личных встреч
14.05.2024 Испания - Примера 36-й тур Осасуна1 : 1Мальорка
21.12.2023 Испания - Примера 18-й тур Мальорка3 : 2Осасуна
31.03.2023 Испания - Примера 27-й тур Мальорка0 : 0Осасуна
14.01.2023 Испания - Примера 17-й тур Осасуна1 : 0Мальорка
22.05.2022 Испания - Примера 38-й тур Осасуна0 : 2Мальорка
26.09.2021 Испания - Примера 7-й тур Мальорка2 : 3Осасуна
19.07.2020 Испания - Примера 38-й тур Осасуна2 : 2Мальорка
31.10.2019 Испания - Примера 11-й тур Мальорка2 : 2Осасуна
20.01.2019 Испания - Сегунда Сегунда. 22-й тур Осасуна2 : 0Мальорка
19.08.2018 Испания - Сегунда Сегунда. 1-й тур Мальорка1 : 0Осасуна
17.08.2024 Испания — Примера 1-й тур Осасуна1 : 1
31.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 2Осасуна
25.05.2024 Испания - Примера 38-й тур Осасуна1 : 1
19.05.2024 Испания - Примера 37-й тур 1 : 4Осасуна
14.05.2024 Испания - Примера 36-й тур Осасуна1 : 1Мальорка
18.08.2024 Испания — Примера 1-й тур Мальорка1 : 1
10.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Мальорка1 : 1
26.05.2024 Испания - Примера 38-й тур 1 : 2Мальорка
19.05.2024 Испания - Примера 37-й тур Мальорка2 : 2
14.05.2024 Испания - Примера 36-й тур Осасуна1 : 1Мальорка
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Сельта26
2
Лига чемпионов
Райо Вальекано13
3
Лига чемпионов
Барселона13
4
Лига чемпионов
Вальядолид13
5
Лига Европы
Севилья11
6
Квалификация Лиги конференций
Лас-Пальмас11
7 Атлетико М11
8 Вильярреал11
9 Жирона11
10 Леганес11
11 Хетафе11
12 Атлетик Б11
13 Осасуна11
14 Бетис11
15 Реал Мадрид11
16 Мальорка11
17 Реал Сосьедад10
18
Зона вылета
Алавес10
19
Зона вылета
Эспаньол10
20
Зона вылета
Валенсия20

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