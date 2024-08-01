Осасуна - Мальорка 24 Августа прямая трансляция
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 23576
24 Августа 2024 года в 18:00 (+03:00). Испания — Примера, 2-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Мальорка, которое состоится 24 Августа 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осасуна
Памплона
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
|1
|вр
|Серхио Эррера
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|5
|зщ
|Хорхе Эррандо
|23
|пз
|Абель Бретонес
|6
|пз
|Лукас Торро
|7
|пз
|Хон Монкайола
|14
|пз
|Рубен Гарсия
|10
|пз
|Аймар Орос
|19
|нп
|Брайан Сарагоса
|17
|нп
|Анте Будимир
|1
|вр
|Доминик Грейф
|23
|зщ
|Пабло Маффео
|21
|зщ
|Антонио Раильо
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|12
|пз
|Саму Кошта
|5
|пз
|Омар Маскарель
|10
|пз
|Серхи Дардер
|14
|пз
|Дани Родригес
|11
|нп
|Такума Асано
|7
|нп
|Ведат Мурики
Главные тренеры
|Висенте Морено
|Хагоба Аррасате
История личных встреч
|14.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 1
|21.12.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|3 : 2
|31.03.2023
|Испания - Примера
|27-й тур
|0 : 0
|14.01.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 0
|22.05.2022
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 2
|26.09.2021
|Испания - Примера
|7-й тур
|2 : 3
|19.07.2020
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 2
|31.10.2019
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 2
|20.01.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 22-й тур
|2 : 0
|19.08.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 1-й тур
|1 : 0
|17.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 1
|31.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 2
|25.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 1
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 4
|14.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 1
|18.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 1
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|26.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 2
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 2
|14.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Сельта
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Райо Вальекано
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Вальядолид
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Севилья
|1
|1
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лас-Пальмас
|1
|1
|7
|Атлетико М
|1
|1
|8
|Вильярреал
|1
|1
|9
|Жирона
|1
|1
|10
|Леганес
|1
|1
|11
|Хетафе
|1
|1
|12
|Атлетик Б
|1
|1
|13
|Осасуна
|1
|1
|14
|Бетис
|1
|1
|15
|Реал Мадрид
|1
|1
|16
|Мальорка
|1
|1
|17
|Реал Сосьедад
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Алавес
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|2
|0