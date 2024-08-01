Удинезе - Лацио 24 Августа прямая трансляция
Стадион: Блюэнерджи (Удине, Италия), вместимость: 25952
24 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 2-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Лацио, которое состоится 24 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Блюэнерджи (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Удинезе
Удине
Лацио
Рим
Главные тренеры
|Коста Руньяич
|Марко Барони
История личных встреч
|11.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 2
|07.01.2024
|Италия - Серия А
|19-й тур
|1 : 2
|21.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 36-й тур
|0 : 1
|16.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 10-й тур
|0 : 0
|20.02.2022
|Италия - Серия А
|26-й тур
|1 : 1
|18.01.2022
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 0 ДВ
|02.12.2021
|Италия - Серия А
|15-й тур
|4 : 4
|21.03.2021
|Италия - Серия А
|28-й тур
|0 : 1
|29.11.2020
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 3
|15.07.2020
|Италия - Серия А
|33-й тур
|0 : 0
|18.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|1 : 1
|09.08.2024
|Кубок Италии
|1/32 финала
|4 : 0
|26.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|0 : 1
|19.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 1
|13.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 2
|18.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|3 : 1
|07.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|27.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 3
|26.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|1 : 1
|19.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аталанта
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Верона
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Милан
|1
|1
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Интер М
|1
|1
|7
|Торино
|1
|1
|8
|Дженоа
|1
|1
|9
|Фиорентина
|1
|1
|10
|Удинезе
|1
|1
|11
|Болонья
|1
|1
|12
|Парма
|1
|1
|13
|Монца
|1
|1
|14
|Кальяри
|1
|1
|15
|Эмполи
|1
|1
|16
|Рома
|1
|1
|17
|Венеция
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Наполи
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Комо
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Лечче
|1
|0