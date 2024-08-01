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Удинезе - Лацио 24 Августа прямая трансляция

Стадион: Блюэнерджи (Удине, Италия), вместимость: 25952
24 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 2-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Удинезе
Лацио

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Лацио, которое состоится 24 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Блюэнерджи (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Удинезе
Удине
Лацио
Рим
Главные тренеры
Германия Коста Руньяич
Италия Марко Барони
История личных встреч
11.03.2024 Италия - Серия А 28-й тур Лацио1 : 2Удинезе
07.01.2024 Италия - Серия А 19-й тур Удинезе1 : 2Лацио
21.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 36-й тур Удинезе0 : 1Лацио
16.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 10-й тур Лацио0 : 0Удинезе
20.02.2022 Италия - Серия А 26-й тур Удинезе1 : 1Лацио
18.01.2022 Кубок Италии 1/8 финала Лацио1 : 0 ДВУдинезе
02.12.2021 Италия - Серия А 15-й тур Лацио4 : 4Удинезе
21.03.2021 Италия - Серия А 28-й тур Удинезе0 : 1Лацио
29.11.2020 Италия - Серия А 9-й тур Лацио1 : 3Удинезе
15.07.2020 Италия - Серия А 33-й тур Удинезе0 : 0Лацио
18.08.2024 Италия — Серия А 1-й тур 1 : 1Удинезе
09.08.2024 Кубок Италии 1/32 финала Удинезе4 : 0
26.05.2024 Италия - Серия А 38-й тур 0 : 1Удинезе
19.05.2024 Италия - Серия А 37-й тур Удинезе1 : 1
13.05.2024 Италия - Серия А 36-й тур 0 : 2Удинезе
18.08.2024 Италия — Серия А 1-й тур Лацио3 : 1
07.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 1Лацио
27.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 0 : 3Лацио
26.05.2024 Италия - Серия А 38-й тур Лацио1 : 1
19.05.2024 Италия - Серия А 37-й тур 1 : 1Лацио
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аталанта13
2
Лига чемпионов
Верона13
3
Лига чемпионов
Ювентус13
4
Лига чемпионов
Лацио13
5
Лига Европы
Милан11
6
Квалификация Лиги конференций
Интер М11
7 Торино11
8 Дженоа11
9 Фиорентина11
10 Удинезе11
11 Болонья11
12 Парма11
13 Монца11
14 Кальяри11
15 Эмполи11
16 Рома11
17 Венеция10
18
Зона вылета
Наполи10
19
Зона вылета
Комо10
20
Зона вылета
Лечче10

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