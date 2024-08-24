Лион - Монако 24 Августа прямая трансляция
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 61556
24 Августа 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Монако, которое состоится 24 Августа 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лион
Лион
Монако
Монако
|23
|вр
|Лукас Перри
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|55
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|6
|пз
|Максанс Какере
|31
|пз
|Неманья Матич
|25
|пз
|Орель Мангала
|37
|пз
|Эрнест Нуама
|10
|нп
|Александр Ляказетт
|17
|нп
|Мохамед Саид Бенрахма
|16
|вр
|Филипп Кён
|5
|зщ
|Тило Керер
|22
|зщ
|Мохаммед Салису
|14
|зщ
|Исмаил Якобс
|2
|пз
|Вандерсон
|15
|пз
|Ламин Камара
|9
|пз
|Фоларин Балогун
|6
|пз
|Денис Закария
|18
|нп
|Такуми Минамино
|36
|нп
|Брил Эмболо
|7
|нп
|Элисс Бен-Сегир
Главные тренеры
|Пьер Саж
|Адольф Хюттер
История личных встреч
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|3 : 2
|15.12.2023
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|0 : 1
|19.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|3 : 1
|11.09.2022
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|2 : 1
|05.02.2022
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|2 : 0
|16.10.2021
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|2 : 0
|02.05.2021
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|2 : 3
|21.04.2021
|Кубок Франции
|1/4 финала
|0 : 2
|25.10.2020
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|4 : 1
|09.08.2019
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|0 : 3
|18.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|3 : 0
|11.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 0
|25.05.2024
|Кубок Франции
|Финал
|1 : 2
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 1
|12.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|0 : 1
|17.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 0
|12.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 3
|31.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 3
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|4 : 0
|12.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Марсель
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Ренн
|1
|3
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Осер
|1
|3
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|1
|3
|7
|Монако
|1
|3
|8
|Страсбург
|1
|1
|9
|Монпелье
|1
|1
|10
|Нант
|1
|1
|11
|Тулуза
|1
|1
|12
|Ницца
|1
|0
|13
|Анже
|1
|0
|14
|Сент-Этьен
|1
|0
|15
|Реймс
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Лион
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Брест
|1
|0