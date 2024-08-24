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Лион - Монако 24 Августа прямая трансляция

Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 61556
24 Августа 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
Лион
Монако

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Монако, которое состоится 24 Августа 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лион
Лион
Монако
Монако
23 Бразилия вр Лукас Перри
22 Ангола зщ Клинтон Мата
55 Хорватия зщ Дуе Чалета-Цар
19 Сенегал зщ Мусса Ньякате
3 Аргентина зщ Николас Тальяфико
6 Франция пз Максанс Какере
31 Сербия пз Неманья Матич
25 Бельгия пз Орель Мангала
37 Гана пз Эрнест Нуама
10 Франция нп Александр Ляказетт
17 Алжир нп Мохамед Саид Бенрахма
16 Швейцария вр Филипп Кён
5 Германия зщ Тило Керер
22 Гана зщ Мохаммед Салису
14 Сенегал зщ Исмаил Якобс
2 Бразилия пз Вандерсон
15 Сенегал пз Ламин Камара
9 США пз Фоларин Балогун
6 Швейцария пз Денис Закария
18 Япония нп Такуми Минамино
36 Швейцария нп Брил Эмболо
7 Марокко нп Элисс Бен-Сегир
Главные тренеры
Франция Пьер Саж
Австрия Адольф Хюттер
История личных встреч
28.04.2024 Франция - Лига 1 31-й тур Лион3 : 2Монако
15.12.2023 Франция - Лига 1 16-й тур Монако0 : 1Лион
19.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур Лион3 : 1Монако
11.09.2022 Франция - Лига 1 7-й тур Монако2 : 1Лион
05.02.2022 Франция - Лига 1 23-й тур Монако2 : 0Лион
16.10.2021 Франция - Лига 1 10-й тур Лион2 : 0Монако
02.05.2021 Франция - Лига 1 35-й тур Монако2 : 3Лион
21.04.2021 Кубок Франции 1/4 финала Лион0 : 2Монако
25.10.2020 Франция - Лига 1 8-й тур Лион4 : 1Монако
09.08.2019 Франция - Лига 1 1-й тур Монако0 : 3Лион
18.08.2024 Франция — Лига 1 1-й тур 3 : 0Лион
11.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 0Лион
25.05.2024 Кубок Франции Финал Лион1 : 2
19.05.2024 Франция - Лига 1 34-й тур Лион2 : 1
12.05.2024 Франция - Лига 1 33-й тур 0 : 1Лион
17.08.2024 Франция — Лига 1 1-й тур Монако1 : 0
12.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 0 : 3Монако
31.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 3Монако
19.05.2024 Франция - Лига 1 34-й тур Монако4 : 0
12.05.2024 Франция - Лига 1 33-й тур 0 : 2Монако
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Марсель13
2
Лига чемпионов
ПСЖ13
3
Лига чемпионов
Ренн13
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль13
5
Лига Европы
Осер13
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс13
7 Монако13
8 Страсбург11
9 Монпелье11
10 Нант11
11 Тулуза11
12 Ницца10
13 Анже10
14 Сент-Этьен10
15 Реймс10
16
Стыковая зона
Гавр10
17
Зона вылета
Лион10
18
Зона вылета
Брест10

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