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Сморгонь - Нафтан 24 Августа прямая трансляция

Стадион: Юность (Сморгонь, Беларусь), вместимость: 3200
24 Августа 2024 года в 18:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 19-й тур
Сморгонь
Нафтан

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сморгонь - Нафтан, которое состоится 24 Августа 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Сморгонь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сморгонь
Сморгонь
Нафтан
Новополоцк
История личных встреч
14.04.2024 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Нафтан1 : 1Сморгонь
24.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Нафтан3 : 2 ТСморгонь
07.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Сморгонь1 : 0Нафтан
04.11.2020 Беларусь - Первая лига 19-й тур Сморгонь1 : 0Нафтан
24.05.2020 Беларусь - Первая лига 6-й тур Нафтан0 : 1Сморгонь
18.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур Сморгонь1 : 1
10.08.2024 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Сморгонь0 : 2
26.07.2024 Кубок Беларуси 1/8 финала Сморгонь1 : 2
13.07.2024 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 1Сморгонь
06.07.2024 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Сморгонь0 : 0
10.08.2024 Беларусь - Высшая лига 17-й тур 1 : 1Нафтан
14.07.2024 Кубок Беларуси 1/16 финала 2 : 1 ДВНафтан
07.07.2024 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Нафтан1 : 4
30.06.2024 Беларусь - Высшая лига 14-й тур 0 : 3Нафтан
22.06.2024 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Нафтан0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Неман1737
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ1836
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1535
4 Динамо-Брест1832
5 Витебск1929
6 Арсенал1928
7 Слуцк1928
8 Славия-Мозырь1827
9 Гомель1825
10 Ислочь1924
11 БАТЭ1820
12 Сморгонь1717
13 Нафтан1616
14 Минск179
15
Зона вылета
Днепр М188
16
Зона вылета
Шахтёр С18-4

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