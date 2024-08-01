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Мальорка - Севилья 27 Августа прямая трансляция

Стадион: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 26020
27 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Испания — Примера, 3-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
Мальорка
Севилья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Севилья, которое состоится 27 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Севилья
Севилья
1 Словакия вр Доминик Грейф
23 Испания зщ Пабло Маффео
6 Испания зщ Хосе Копете
21 Испания зщ Антонио Раильо
22 Колумбия зщ Хоан Мохика
12 Португалия пз Саму Кошта
10 Испания пз Серхи Дардер
14 Испания пз Дани Родригес
8 Испания пз Ману Морланес
11 Япония нп Такума Асано
7 Косово нп Ведат Мурики
13 Норвегия вр Эрьян Нюланд
16 Испания зщ Хесус Навас
22 Франция зщ Луак Баде
6 Сербия зщ Неманья Гудель
3 Испания зщ Адрия Педроса
26 Испания зщ Хуанлу Санчес
18 Франция пз Люсьен Агуме
17 Испания пз Сауль Ньигес
11 Бельгия пз Доди Лукебакио
9 Нигерия нп Келечи Ихеаначо
5 Аргентина нп Лукас Окампос
Главные тренеры
Испания Хагоба Аррасате
Испания Гарсия Пимьента
История личных встреч
22.04.2024 Испания - Примера 32-й тур Севилья2 : 1Мальорка
09.12.2023 Испания - Примера 16-й тур Мальорка1 : 0Севилья
11.02.2023 Испания - Примера 21-й тур Севилья2 : 0Мальорка
15.10.2022 Испания - Примера 9-й тур Мальорка0 : 1Севилья
11.05.2022 Испания - Примера 36-й тур Севилья0 : 0Мальорка
27.10.2021 Испания - Примера 11-й тур Мальорка1 : 1Севилья
12.07.2020 Испания - Примера 36-й тур Севилья2 : 0Мальорка
21.12.2019 Испания - Примера 18-й тур Мальорка0 : 2Севилья
10.03.2013 Испания - Примера 27-й тур Мальорка2 : 1Севилья
09.01.2013 Кубок Испании 1/8 финала Севилья1 : 2Мальорка
24.08.2024 Испания — Примера 2-й тур 1 : 0Мальорка
18.08.2024 Испания — Примера 1-й тур Мальорка1 : 1
10.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Мальорка1 : 1
26.05.2024 Испания - Примера 38-й тур 1 : 2Мальорка
19.05.2024 Испания - Примера 37-й тур Мальорка2 : 2
23.08.2024 Испания — Примера 2-й тур Севилья1 : 2
16.08.2024 Испания — Примера 1-й тур 2 : 2Севилья
11.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 4 : 1Севилья
26.05.2024 Испания - Примера 38-й тур Севилья1 : 2
19.05.2024 Испания - Примера 37-й тур 2 : 0Севилья
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Сельта26
2
Лига чемпионов
Барселона26
3
Лига чемпионов
Атлетико М24
4
Лига чемпионов
Вильярреал24
5
Лига Европы
Леганес24
6
Квалификация Лиги конференций
Осасуна24
7 Реал Мадрид24
8 Райо Вальекано24
9 Реал Сосьедад23
10 Вальядолид23
11 Хетафе22
12 Бетис22
13 Севилья21
14 Лас-Пальмас21
15 Атлетик Б21
16 Мальорка21
17 Алавес21
18
Зона вылета
Жирона21
19
Зона вылета
Эспаньол20
20
Зона вылета
Валенсия20

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