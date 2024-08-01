Мальорка - Севилья 27 Августа прямая трансляция
Стадион: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 26020
27 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Испания — Примера, 3-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Севилья, которое состоится 27 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Севилья
Севилья
|1
|вр
|Доминик Грейф
|23
|зщ
|Пабло Маффео
|6
|зщ
|Хосе Копете
|21
|зщ
|Антонио Раильо
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|12
|пз
|Саму Кошта
|10
|пз
|Серхи Дардер
|14
|пз
|Дани Родригес
|8
|пз
|Ману Морланес
|11
|нп
|Такума Асано
|7
|нп
|Ведат Мурики
|13
|вр
|Эрьян Нюланд
|16
|зщ
|Хесус Навас
|22
|зщ
|Луак Баде
|6
|зщ
|Неманья Гудель
|3
|зщ
|Адрия Педроса
|26
|зщ
|Хуанлу Санчес
|18
|пз
|Люсьен Агуме
|17
|пз
|Сауль Ньигес
|11
|пз
|Доди Лукебакио
|9
|нп
|Келечи Ихеаначо
|5
|нп
|Лукас Окампос
Главные тренеры
|Хагоба Аррасате
|Гарсия Пимьента
История личных встреч
|22.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 1
|09.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 0
|11.02.2023
|Испания - Примера
|21-й тур
|2 : 0
|15.10.2022
|Испания - Примера
|9-й тур
|0 : 1
|11.05.2022
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 0
|27.10.2021
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 1
|12.07.2020
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 0
|21.12.2019
|Испания - Примера
|18-й тур
|0 : 2
|10.03.2013
|Испания - Примера
|27-й тур
|2 : 1
|09.01.2013
|Кубок Испании
|1/8 финала
|1 : 2
|24.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 0
|18.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 1
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|26.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 2
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 2
|23.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 2
|16.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|2 : 2
|11.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 1
|26.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 2
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Сельта
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|2
|4
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|2
|4
| 5
Лига Европы
|Леганес
|2
|4
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Осасуна
|2
|4
|7
|Реал Мадрид
|2
|4
|8
|Райо Вальекано
|2
|4
|9
|Реал Сосьедад
|2
|3
|10
|Вальядолид
|2
|3
|11
|Хетафе
|2
|2
|12
|Бетис
|2
|2
|13
|Севилья
|2
|1
|14
|Лас-Пальмас
|2
|1
|15
|Атлетик Б
|2
|1
|16
|Мальорка
|2
|1
|17
|Алавес
|2
|1
| 18
Зона вылета
|Жирона
|2
|1
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|2
|0
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|2
|0