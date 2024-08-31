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Ахмат - Акрон 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
31 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Роман Сафьян (Москва, Россия);
Ахмат
Акрон

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Акрон, которое состоится 31 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ахмат
Грозный
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
Россия Магомед Мусаевич Адиев
Россия Заурбек Эдуардович Тедеев
История личных встреч
30.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Ахмат1 : 1
27.08.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 3-й тур Ахмат0 : 2
24.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Ахмат3 : 3
23.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 4 : 1Ахмат
19.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур 1 : 0Ахмат
27.08.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 3-й тур Акрон1 : 1 5 : 4
24.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур 4 : 0Акрон
19.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Акрон1 : 2
15.08.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 2-й тур 1 : 2Акрон
10.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур 2 : 2Акрон
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура РПЛ: «Ахмат» — «Акрон». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Локомотив М615
2 Зенит614
3 Краснодар612
4 Динамо М612
5 Спартак М611
6 ЦСКА610
7 Рубин610
8 Ростов68
9 Крылья Советов66
10 Пари Нижний Новгород66
11 Химки66
12 Оренбург65
13
Стыковая зона
Динамо Мх65
14
Стыковая зона
Акрон64
15
Зона вылета
Факел64
16
Зона вылета
Ахмат64

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