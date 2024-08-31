Ахмат - Акрон 31 Августа прямая трансляция
Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
31 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Роман Сафьян (Москва, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Акрон, которое состоится 31 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ахмат
Грозный
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
|Магомед Мусаевич Адиев
|Заурбек Эдуардович Тедеев
История личных встреч
|30.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 1
|27.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 3-й тур
|0 : 2
|24.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 3
|23.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|4 : 1
|19.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0
|27.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 3-й тур
|1 : 1 5 : 4
|24.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 0
|19.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 2
|15.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 2-й тур
|1 : 2
|10.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура РПЛ: «Ахмат» — «Акрон». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|6
|15
|2
|Зенит
|6
|14
|3
|Краснодар
|6
|12
|4
|Динамо М
|6
|12
|5
|Спартак М
|6
|11
|6
|ЦСКА
|6
|10
|7
|Рубин
|6
|10
|8
|Ростов
|6
|8
|9
|Крылья Советов
|6
|6
|10
|Пари Нижний Новгород
|6
|6
|11
|Химки
|6
|6
|12
|Оренбург
|6
|5
| 13
Стыковая зона
|Динамо Мх
|6
|5
| 14
Стыковая зона
|Акрон
|6
|4
| 15
Зона вылета
|Факел
|6
|4
| 16
Зона вылета
|Ахмат
|6
|4