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Лечче - Кальяри 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
31 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 3-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
Лечче
Кальяри

Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Кальяри, которое состоится 31 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лечче
Лечче
Кальяри
Кальяри
30ИталияврВладимиро Фальконе
ФранциязщФредерик Жильбер
4АнголазщКиалонда Гаспар
6ИталиязщФедерико Баскиротто
25ИталиязщАнтонино Галло
13ДаниязщПатрик Доргу
20АлбанияпзЮльбер Рамадани
75ФранцияпзБальтазар Пьерре
8ТуниспзХамза Рафья
22ЗамбиянпЛамек Банда
9ЧерногориянпНикола Крстович
22ИталияврСимоне Скуффет
28ИталиязщГабриэле Цаппа
26КолумбиязщЙерри Мина
6ИталиязщСебастьяно Луперто
3ИталиязщТоммазо Ауджелло
19ИталияпзНадир Цортеа
14ИталияпзАлессандро Дейола
16ИталияпзМаттео Прати
18РумынияпзРэзван Марин
77АнголанпЗиту Лувумбу
91ИталиянпРоберто Пикколи
Главные тренеры
ИталияЛука Готти
ИталияДавиде Никола
История личных встреч
05.05.2024Италия - Серия А35-й турКальяри1 : 1Лечче
06.01.2024Италия - Серия А19-й турЛечче1 : 1Кальяри
12.07.2020Италия - Серия А32-й турКальяри0 : 0Лечче
25.11.2019Италия - Серия А13-й турЛечче2 : 2Кальяри
26.02.2012Италия - Серия А25-й турКальяри1 : 2Лечче
02.10.2011Италия - Серия А6-й турЛечче0 : 2Кальяри
17.04.2011Италия - Серия А33-й турЛечче3 : 3Кальяри
28.11.2010Италия - Серия А14-й турКальяри3 : 2Лечче
15.02.2009Италия - Серия А24-й турКальяри2 : 0Лечче
28.09.2008Италия - Серия А5-й турЛечче2 : 0Кальяри
24.08.2024Италия — Серия А2-й тур2 : 0Лечче
19.08.2024Италия — Серия А1-й турЛечче0 : 4
12.08.2024Кубок Италии1/32 финалаЛечче2 : 1
04.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Лечче2 : 3
26.05.2024Италия - Серия А38-й тур0 : 0Лечче
26.08.2024Италия — Серия А2-й турКальяри1 : 1
18.08.2024Италия — Серия А1-й турКальяри0 : 0
12.08.2024Кубок Италии1/32 финалаКальяри3 : 1
23.05.2024Италия - Серия А38-й турКальяри2 : 3
19.05.2024Италия - Серия А37-й тур0 : 2Кальяри
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Торино37
2
Лига чемпионов
Ювентус26
3
Лига чемпионов
Интер М24
4
Лига чемпионов
Дженоа24
5
Лига Европы
Удинезе24
6
Квалификация Лиги конференций
Парма24
7 Эмполи24
8 Верона23
9 Аталанта23
10 Лацио23
11 Наполи23
12 Кальяри22
13 Фиорентина22
14 Милан21
15 Рома21
16 Монца21
17 Венеция31
18
Зона вылета
Болонья21
19
Зона вылета
Комо21
20
Зона вылета
Лечче20

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