Лечче - Кальяри 31 Августа прямая трансляция
Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
31 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 3-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Кальяри, которое состоится 31 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лечче
Лечче
Кальяри
Кальяри
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|зщ
|Фредерик Жильбер
|4
|зщ
|Киалонда Гаспар
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|25
|зщ
|Антонино Галло
|13
|зщ
|Патрик Доргу
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|75
|пз
|Бальтазар Пьерре
|8
|пз
|Хамза Рафья
|22
|нп
|Ламек Банда
|9
|нп
|Никола Крстович
|22
|вр
|Симоне Скуффет
|28
|зщ
|Габриэле Цаппа
|26
|зщ
|Йерри Мина
|6
|зщ
|Себастьяно Луперто
|3
|зщ
|Томмазо Ауджелло
|19
|пз
|Надир Цортеа
|14
|пз
|Алессандро Дейола
|16
|пз
|Маттео Прати
|18
|пз
|Рэзван Марин
|77
|нп
|Зиту Лувумбу
|91
|нп
|Роберто Пикколи
Главные тренеры
|Лука Готти
|Давиде Никола
История личных встреч
|05.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|06.01.2024
|Италия - Серия А
|19-й тур
|1 : 1
|12.07.2020
|Италия - Серия А
|32-й тур
|0 : 0
|25.11.2019
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 2
|26.02.2012
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 2
|02.10.2011
|Италия - Серия А
|6-й тур
|0 : 2
|17.04.2011
|Италия - Серия А
|33-й тур
|3 : 3
|28.11.2010
|Италия - Серия А
|14-й тур
|3 : 2
|15.02.2009
|Италия - Серия А
|24-й тур
|2 : 0
|28.09.2008
|Италия - Серия А
|5-й тур
|2 : 0
|24.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|2 : 0
|19.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|0 : 4
|12.08.2024
|Кубок Италии
|1/32 финала
|2 : 1
|04.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 3
|26.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|0 : 0
|26.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|1 : 1
|18.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|0 : 0
|12.08.2024
|Кубок Италии
|1/32 финала
|3 : 1
|23.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 3
|19.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Торино
|3
|7
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|2
|4
| 4
Лига чемпионов
|Дженоа
|2
|4
| 5
Лига Европы
|Удинезе
|2
|4
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Парма
|2
|4
|7
|Эмполи
|2
|4
|8
|Верона
|2
|3
|9
|Аталанта
|2
|3
|10
|Лацио
|2
|3
|11
|Наполи
|2
|3
|12
|Кальяри
|2
|2
|13
|Фиорентина
|2
|2
|14
|Милан
|2
|1
|15
|Рома
|2
|1
|16
|Монца
|2
|1
|17
|Венеция
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Болонья
|2
|1
| 19
Зона вылета
|Комо
|2
|1
| 20
Зона вылета
|Лечче
|2
|0