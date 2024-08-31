Наполи - Парма 31 Августа прямая трансляция
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
31 Августа 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 3-й тур
Главный судья: Париде Тремолада (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Парма, которое состоится 31 Августа 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Наполи
Неаполь
Парма
Парма
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|30
|зщ
|Паскуале Маццокки
|17
|зщ
|Матиас Оливера
|99
|пз
|Андре Замбо Ангисса
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|21
|нп
|Маттео Политано
|77
|нп
|Хвича Кварацхелия
|81
|нп
|Джакомо Распадори
|31
|вр
|Дзион Судзуки
|26
|зщ
|Войо Кулибали
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|39
|зщ
|Алессандро Чиркати
|14
|зщ
|Эмануэле Валери
|8
|пз
|Науэль Эстевес
|10
|пз
|Адриан Бернабе
|98
|пз
|Деннис Ман
|19
|пз
|Симон Зом
|28
|пз
|Валентин Михэйлэ
|13
|нп
|Анж-Йоан Бонни
Главные тренеры
|Антонио Конте
|Фабио Пеккья
История личных встреч
|31.01.2021
|Италия - Серия А
|20-й тур
|2 : 0
|20.09.2020
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 2
|22.07.2020
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 1
|14.12.2019
|Италия - Серия А
|16-й тур
|1 : 2
|24.02.2019
|Италия - Серия А
|25-й тур
|0 : 4
|26.09.2018
|Италия - Серия А
|6-й тур
|3 : 0
|10.05.2015
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 2
|18.12.2014
|Италия - Серия А
|16-й тур
|2 : 0
|06.04.2014
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 0
|23.11.2013
|Италия - Серия А
|13-й тур
|0 : 1
|25.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|3 : 0
|18.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|3 : 0
|10.08.2024
|Кубок Италии
|1/32 финала
|0 : 0 4 : 3
|31.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 0
|28.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 0
|24.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|17.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|1 : 1
|11.08.2024
|Кубок Италии
|1/32 финала
|0 : 1
|10.05.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 38-й тур
|1 : 1
|05.05.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 37-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Торино
|3
|7
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|2
|4
| 4
Лига чемпионов
|Дженоа
|2
|4
| 5
Лига Европы
|Удинезе
|2
|4
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Парма
|2
|4
|7
|Эмполи
|2
|4
|8
|Верона
|2
|3
|9
|Аталанта
|2
|3
|10
|Лацио
|2
|3
|11
|Наполи
|2
|3
|12
|Кальяри
|2
|2
|13
|Фиорентина
|2
|2
|14
|Милан
|2
|1
|15
|Рома
|2
|1
|16
|Монца
|2
|1
|17
|Венеция
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Болонья
|2
|1
| 19
Зона вылета
|Комо
|2
|1
| 20
Зона вылета
|Лечче
|2
|0