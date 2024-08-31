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Наполи - Парма 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
31 Августа 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 3-й тур
Главный судья: Париде Тремолада (Италия);
Наполи
Парма

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Парма, которое состоится 31 Августа 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Парма
Парма
1ИталияврАлекс Мерет
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
13КосовозщАмир Ррахмани
4ИталиязщАлессандро Буонджорно
30ИталиязщПаскуале Маццокки
17УругвайзщМатиас Оливера
99КамерунпзАндре Замбо Ангисса
68СловакияпзСтанислав Лоботка
21ИталиянпМаттео Политано
77ГрузиянпХвича Кварацхелия
81ИталиянпДжакомо Распадори
31ЯпонияврДзион Судзуки
26ФранциязщВойо Кулибали
15ИталиязщЭнрико Дель Прато
39АвстралиязщАлессандро Чиркати
14ИталиязщЭмануэле Валери
8АргентинапзНауэль Эстевес
10ИспанияпзАдриан Бернабе
98РумынияпзДеннис Ман
19ШвейцарияпзСимон Зом
28РумынияпзВалентин Михэйлэ
13ФранциянпАнж-Йоан Бонни
Главные тренеры
ИталияАнтонио Конте
ИталияФабио Пеккья
История личных встреч
31.01.2021Италия - Серия А20-й турНаполи2 : 0Парма
20.09.2020Италия - Серия А1-й турПарма0 : 2Наполи
22.07.2020Италия - Серия А35-й турПарма2 : 1Наполи
14.12.2019Италия - Серия А16-й турНаполи1 : 2Парма
24.02.2019Италия - Серия А25-й турПарма0 : 4Наполи
26.09.2018Италия - Серия А6-й турНаполи3 : 0Парма
10.05.2015Италия - Серия А35-й турПарма2 : 2Наполи
18.12.2014Италия - Серия А16-й турНаполи2 : 0Парма
06.04.2014Италия - Серия А32-й турПарма1 : 0Наполи
23.11.2013Италия - Серия А13-й турНаполи0 : 1Парма
25.08.2024Италия — Серия А2-й турНаполи3 : 0
18.08.2024Италия — Серия А1-й тур3 : 0Наполи
10.08.2024Кубок Италии1/32 финалаНаполи0 : 0 4 : 3
31.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Наполи1 : 0
28.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Наполи4 : 0
24.08.2024Италия — Серия А2-й турПарма2 : 1
17.08.2024Италия — Серия А1-й турПарма1 : 1
11.08.2024Кубок Италии1/32 финалаПарма0 : 1
10.05.2024Италия - Серия BСерия В. 38-й тур1 : 1Парма
05.05.2024Италия - Серия BСерия В. 37-й турПарма1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Торино37
2
Лига чемпионов
Ювентус26
3
Лига чемпионов
Интер М24
4
Лига чемпионов
Дженоа24
5
Лига Европы
Удинезе24
6
Квалификация Лиги конференций
Парма24
7 Эмполи24
8 Верона23
9 Аталанта23
10 Лацио23
11 Наполи23
12 Кальяри22
13 Фиорентина22
14 Милан21
15 Рома21
16 Монца21
17 Венеция31
18
Зона вылета
Болонья21
19
Зона вылета
Комо21
20
Зона вылета
Лечче20

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