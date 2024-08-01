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Брест - Сент-Этьен 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 15931
31 Августа 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 3-й тур
Главный судья: Гаэль Ангула (Франция);
Брест
Сент-Этьен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Сент-Этьен, которое состоится 31 Августа 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брест
Брест
Сент-Этьен
Сент-Этьен
40НидерландыврМарко Бизот
7ФранциязщКенни Лала
5ФранциязщБрендан Шардонне
25ФранциязщЖюльен Ле Кардиналь
23ФранциязщЖордан Амави
45ФранцияпзМахди Камара
28ФранцияпзЖонас Мартен
8ФранцияпзЮго Маньетти
21ФранцияпзРомен Февр
10ФранциянпРомен дель Кастильо
19ФранциянпЛюдовик Ажорк
30ФранцияврГотье Ларсоннёр
8ФранциязщДеннис Аппиа
21ДР КонгозщДилан Батубинсика
5МароккозщЮнис Абдельхамид
27ФранциязщИванн Масон
10ФранцияпзФлорьян Тардье
11Новая ЗеландияпзБенджамин Олд
37ФранцияпзМатис Амугу
22ГрузиянпЗурико Давиташвили
18ФранциянпМатьё Кафаро
9МалинпИбраим Сиссоко
Главные тренеры
ФранцияЭрик Руа
История личных встреч
16.04.2022Франция - Лига 132-й турСент-Этьен2 : 1Брест
01.12.2021Франция - Лига 116-й турБрест1 : 0Сент-Этьен
24.04.2021Франция - Лига 134-й турСент-Этьен1 : 2Брест
21.11.2020Франция - Лига 111-й турБрест4 : 1Сент-Этьен
16.02.2020Франция - Лига 125-й турБрест3 : 2Сент-Этьен
18.08.2019Франция - Лига 12-й турСент-Этьен1 : 1Брест
19.01.2013Франция - Лига 121-й турБрест0 : 1Сент-Этьен
26.08.2012Франция - Лига 13-й турСент-Этьен4 : 0Брест
15.04.2012Франция - Лига 132-й турСент-Этьен2 : 1Брест
03.12.2011Франция - Лига 116-й турБрест2 : 2Сент-Этьен
25.08.2024Франция — Лига 12-й тур2 : 0Брест
17.08.2024Франция — Лига 11-й турБрест1 : 5
03.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20242 : 2Брест
31.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20241 : 0Брест
19.05.2024Франция - Лига 134-й тур0 : 3Брест
24.08.2024Франция — Лига 12-й турСент-Этьен0 : 2
17.08.2024Франция — Лига 11-й тур1 : 0Сент-Этьен
02.06.2024Франция - Переходные матчиФинал. 2-й матч2 : 2 ДВСент-Этьен
30.05.2024Франция - Переходные матчиФинал. 1-й матчСент-Этьен2 : 1
24.05.2024Франция - Переходные матчи1/2 финалаСент-Этьен2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ26
2
Лига чемпионов
Лилль26
3
Лига чемпионов
Монако26
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ланс26
5
Лига Европы
Марсель24
6
Квалификация Лиги конференций
Страсбург24
7 Нант24
8 Ренн23
9 Гавр23
10 Осер23
11 Тулуза22
12 Ницца21
13 Реймс21
14 Монпелье21
15 Анже20
16
Стыковая зона
Сент-Этьен20
17
Зона вылета
Лион20
18
Зона вылета
Брест20

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