Брест - Сент-Этьен 31 Августа прямая трансляция
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 15931
31 Августа 2024 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 3-й тур
Главный судья: Гаэль Ангула (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Сент-Этьен, которое состоится 31 Августа 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брест
Брест
Сент-Этьен
Сент-Этьен
|40
|вр
|Марко Бизот
|7
|зщ
|Кенни Лала
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|25
|зщ
|Жюльен Ле Кардиналь
|23
|зщ
|Жордан Амави
|45
|пз
|Махди Камара
|28
|пз
|Жонас Мартен
|8
|пз
|Юго Маньетти
|21
|пз
|Ромен Февр
|10
|нп
|Ромен дель Кастильо
|19
|нп
|Людовик Ажорк
|30
|вр
|Готье Ларсоннёр
|8
|зщ
|Деннис Аппиа
|21
|зщ
|Дилан Батубинсика
|5
|зщ
|Юнис Абдельхамид
|27
|зщ
|Иванн Масон
|10
|пз
|Флорьян Тардье
|11
|пз
|Бенджамин Олд
|37
|пз
|Матис Амугу
|22
|нп
|Зурико Давиташвили
|18
|нп
|Матьё Кафаро
|9
|нп
|Ибраим Сиссоко
Главные тренеры
|Эрик Руа
История личных встреч
|16.04.2022
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|2 : 1
|01.12.2021
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|1 : 0
|24.04.2021
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 2
|21.11.2020
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|4 : 1
|16.02.2020
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|3 : 2
|18.08.2019
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|19.01.2013
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|0 : 1
|26.08.2012
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|4 : 0
|15.04.2012
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|2 : 1
|03.12.2011
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|2 : 2
|25.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|2 : 0
|17.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 5
|03.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2
|31.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 0
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|0 : 3
|24.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|0 : 2
|17.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 0
|02.06.2024
|Франция - Переходные матчи
|Финал. 2-й матч
|2 : 2 ДВ
|30.05.2024
|Франция - Переходные матчи
|Финал. 1-й матч
|2 : 1
|24.05.2024
|Франция - Переходные матчи
|1/2 финала
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Лилль
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|2
|6
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Ланс
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Марсель
|2
|4
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Страсбург
|2
|4
|7
|Нант
|2
|4
|8
|Ренн
|2
|3
|9
|Гавр
|2
|3
|10
|Осер
|2
|3
|11
|Тулуза
|2
|2
|12
|Ницца
|2
|1
|13
|Реймс
|2
|1
|14
|Монпелье
|2
|1
|15
|Анже
|2
|0
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Лион
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Брест
|2
|0