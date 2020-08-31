Спортинг - Порту 31 Августа прямая трансляция
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
31 Августа 2024 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 4-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Порту, которое состоится 31 Августа 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Порту
Порту
|13
|вр
|Владан Ковачевич
|72
|зщ
|Эдуарду Куарежма
|26
|зщ
|Усман Дьоманде
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|21
|зщ
|Джени Катамо
|57
|пз
|Джовани Кенда
|5
|пз
|Хидемаса Морита
|23
|пз
|Дэниел Браганса
|8
|пз
|Педру Гонсалвеш
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
|9
|нп
|Виктор Дьёкереш
|99
|вр
|Диогу Кошта
|52
|зщ
|Мартим Фернандеш
|97
|зщ
|Зе Педру
|4
|зщ
|Отавио
|13
|зщ
|Вендерсон Галено
|11
|зщ
|Пепе
|15
|пз
|Васку Соуза
|22
|пз
|Алан Варела
|16
|пз
|Нико Гонсалес
|17
|пз
|Иван Хайме
|19
|нп
|Дэнни Намасо
Главные тренеры
|Рубен Аморим
|Витор Бруну
История личных встреч
|03.08.2024
|Суперкубок Португалии 2024
|Финал
|3 : 4 ДВ
|26.05.2024
|Кубок Португалии
|Финал
|2 : 1 ДВ
|28.04.2024
|Португалия — Примейра
|31-й тур
|2 : 2
|18.12.2023
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|2 : 0
|12.02.2023
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|1 : 2
|28.01.2023
|Португалия - Кубок лиги
|Финал
|0 : 2
|20.08.2022
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|3 : 0
|21.04.2022
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 0
|02.03.2022
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 2
|11.02.2022
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|2 : 2
|23.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|0 : 5
|17.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|1 : 6
|09.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|3 : 1
|03.08.2024
|Суперкубок Португалии 2024
|Финал
|3 : 4 ДВ
|26.05.2024
|Кубок Португалии
|Финал
|2 : 1 ДВ
|24.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|2 : 0
|16.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 2
|10.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|3 : 0
|03.08.2024
|Суперкубок Португалии 2024
|Финал
|3 : 4 ДВ
|28.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|3
|9
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|3
|9
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Фамаликан
|3
|9
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|3
|7
|5
|Санта-Клара
|3
|6
|6
|Бенфика
|3
|6
|7
|Морейренсе
|3
|6
|8
|Витория Гимарайнш
|3
|6
|9
|Жил Висенте
|3
|4
|10
|АВС
|3
|4
|11
|Боавишта
|3
|3
|12
|Арока
|3
|3
|13
|Риу Аве
|3
|3
|14
|Эшторил
|3
|1
|15
|Эштрела
|3
|1
| 16
Стыковая зона
|Насьонал
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Каза Пия
|3
|0
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|3
|0