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Спортинг - Порту 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
31 Августа 2024 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 4-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
Спортинг
Порту

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Порту, которое состоится 31 Августа 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Порту
Порту
13 Босния и Герцеговина вр Владан Ковачевич
72 Португалия зщ Эдуарду Куарежма
26 Кот-д'Ивуар зщ Усман Дьоманде
25 Португалия зщ Гонсалу Инасиу
21 Мозамбик зщ Джени Катамо
57 Португалия пз Джовани Кенда
5 Япония пз Хидемаса Морита
23 Португалия пз Дэниел Браганса
8 Португалия пз Педру Гонсалвеш
17 Португалия нп Франсиску Тринкан
9 Швеция нп Виктор Дьёкереш
99 Португалия вр Диогу Кошта
52 Португалия зщ Мартим Фернандеш
97 Португалия зщ Зе Педру
4 Бразилия зщ Отавио
13 Бразилия зщ Вендерсон Галено
11 Бразилия зщ Пепе
15 Португалия пз Васку Соуза
22 Аргентина пз Алан Варела
16 Испания пз Нико Гонсалес
17 Испания пз Иван Хайме
19 Англия нп Дэнни Намасо
Главные тренеры
Португалия Рубен Аморим
Португалия Витор Бруну
История личных встреч
03.08.2024 Суперкубок Португалии 2024 Финал Спортинг3 : 4 ДВПорту
26.05.2024 Кубок Португалии Финал Порту2 : 1 ДВСпортинг
28.04.2024 Португалия — Примейра 31-й тур Порту2 : 2Спортинг
18.12.2023 Португалия — Примейра 14-й тур Спортинг2 : 0Порту
12.02.2023 Португалия - Примейра 20-й тур Спортинг1 : 2Порту
28.01.2023 Португалия - Кубок лиги Финал Спортинг0 : 2Порту
20.08.2022 Португалия - Примейра 3-й тур Порту3 : 0Спортинг
21.04.2022 Кубок Португалии 1/2 финала. 2-й матч Порту1 : 0Спортинг
02.03.2022 Кубок Португалии 1/2 финала. 1-й матч Спортинг1 : 2Порту
11.02.2022 Португалия - Примейра 22-й тур Порту2 : 2Спортинг
23.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур 0 : 5Спортинг
17.08.2024 Португалия — Примейра 2-й тур 1 : 6Спортинг
09.08.2024 Португалия — Примейра 1-й тур Спортинг3 : 1
03.08.2024 Суперкубок Португалии 2024 Финал Спортинг3 : 4 ДВПорту
26.05.2024 Кубок Португалии Финал Порту2 : 1 ДВСпортинг
24.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур Порту2 : 0
16.08.2024 Португалия — Примейра 2-й тур 0 : 2Порту
10.08.2024 Португалия — Примейра 1-й тур Порту3 : 0
03.08.2024 Суперкубок Португалии 2024 Финал Спортинг3 : 4 ДВПорту
28.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Порту4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг39
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту39
3
Квалификация Лиги Европы
Фамаликан39
4
Квалификация Лиги конференций
Брага37
5 Санта-Клара36
6 Бенфика36
7 Морейренсе36
8 Витория Гимарайнш36
9 Жил Висенте34
10 АВС34
11 Боавишта33
12 Арока33
13 Риу Аве33
14 Эшторил31
15 Эштрела31
16
Стыковая зона
Насьонал31
17
Зона вылета
Каза Пия30
18
Зона вылета
Фаренсе30

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