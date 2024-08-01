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Витебск - Неман 31 Августа прямая трансляция

31 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 20-й тур
Витебск
Неман

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витебск - Неман, которое состоится 31 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витебск
Витебск
Неман
Гродно
История личных встреч
21.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Неман0 : 1Витебск
12.03.2023 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч Неман2 : 1Витебск
05.03.2023 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч Витебск0 : 0Неман
12.11.2022 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Неман1 : 1Витебск
16.07.2022 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Витебск2 : 2Неман
18.07.2021 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Витебск2 : 0Неман
14.03.2021 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Неман0 : 0Витебск
12.07.2020 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Витебск0 : 0Неман
29.03.2020 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Неман2 : 0Витебск
24.08.2019 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Витебск0 : 0Неман
23.08.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур 2 : 0Витебск
16.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур Витебск0 : 0
09.08.2024 Беларусь - Высшая лига 17-й тур 1 : 2Витебск
02.08.2024 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Витебск2 : 1
26.07.2024 Кубок Беларуси 1/8 финала 1 : 2Витебск
25.08.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур Неман3 : 1
17.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур 1 : 4Неман
11.08.2024 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Неман1 : 1
01.08.2024 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Неман0 : 5
25.07.2024 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 0Неман
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Неман1840
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ1939
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1535
4 Динамо-Брест2035
5 Витебск1929
6 Арсенал1928
7 Слуцк1928
8 Славия-Мозырь2027
9 Гомель1825
10 Ислочь1924
11 БАТЭ1920
12 Сморгонь1820
13 Нафтан1716
14 Минск1812
15
Зона вылета
Днепр М198
16
Зона вылета
Шахтёр С19-1

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