Байер - Милан 01 Октября прямая трансляция
Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
01 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Милан, которое состоится 01 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Байер
Леверкузен, Германия
Милан
Милан, Италия
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|4
|зщ
|Жонатан Та
|3
|зщ
|Пьеро Инкапье
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|34
|пз
|Гранит Джака
|8
|пз
|Роберт Андрих
|11
|пз
|Мартен Терье
|10
|пз
|Флориан Вирц
|22
|нп
|Виктор Бонифасе
|16
|вр
|Мик Меньян
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|46
|зщ
|Маттео Габбиа
|22
|зщ
|Эмерсон Роял
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|29
|пз
|Юссуф Фофана
|11
|пз
|Кристиан Пулишич
|10
|пз
|Рафаэл Леау
|90
|нп
|Тэмми Абрахам
|7
|нп
|Альваро Мората
Главные тренеры
|Хаби Алонсо
|Паулу Фонсека
История личных встреч
|28.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
|22.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|4 : 3
|19.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 4
|14.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|1 : 4
|31.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|2 : 3
|27.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|3 : 0
|22.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|1 : 2
|17.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 3
|14.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|4 : 0
|31.08.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов: «Байер» — «Милан». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Бавария
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Селтик
|1
|3
| 3
1/8 финала
|Байер
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Спарта П
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Боруссия Д
|1
|3
| 6
1/8 финала
|Астон Вилла
|1
|3
| 7
1/8 финала
|Реал Мадрид
|1
|3
| 8
1/8 финала
|Ливерпуль
|1
|3
| 9
Плей-офф
|Ювентус
|1
|3
| 10
Плей-офф
|Спортинг
|1
|3
| 11
Плей-офф
|Брест
|1
|3
| 12
Плей-офф
|Бенфика
|1
|3
| 13
Плей-офф
|Монако
|1
|3
| 14
Плей-офф
|Атлетико М
|1
|3
| 15
Плей-офф
|ПСЖ
|1
|3
| 16
Плей-офф
|Манчестер Сити
|1
|1
| 17
Плей-офф
|Аталанта
|1
|1
| 18
Плей-офф
|Интер М
|1
|1
| 19
Плей-офф
|Шахтёр
|1
|1
| 20
Плей-офф
|Арсенал
|1
|1
| 21
Плей-офф
|Болонья
|1
|1
| 22
Плей-офф
|Црвена Звезда
|1
|0
| 23
Плей-офф
|Барселона
|1
|0
| 24
Плей-офф
|Штурм
|1
|0
|25
|РБ Лейпциг
|1
|0
|26
|Жирона
|1
|0
|27
|Милан
|1
|0
|28
|ПСВ Эйндховен
|1
|0
|29
|Штутгарт
|1
|0
|30
|Лилль
|1
|0
|31
|Ред Булл Зальцбург
|1
|0
|32
|Янг Бойз
|1
|0
|33
|Брюгге
|1
|0
|34
|Слован Бр
|1
|0
|35
|Фейеноорд
|1
|0
|36
|Динамо З
|1
|0