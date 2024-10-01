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Байер - Милан 01 Октября прямая трансляция

Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
01 Октября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария);
Байер
Милан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Милан, которое состоится 01 Октября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен, Германия
Милан
Милан, Италия
1ФинляндияврЛукаш Градецки
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
4ГерманиязщЖонатан Та
3ЭквадорзщПьеро Инкапье
30НидерландызщЖереми Фримпонг
20ИспаниязщАлехандро Гримальдо
34ШвейцарияпзГранит Джака
8ГерманияпзРоберт Андрих
11ФранцияпзМартен Терье
10ГерманияпзФлориан Вирц
22НигериянпВиктор Бонифасе
16ФранцияврМик Меньян
23АнглиязщФикайо Томори
46ИталиязщМаттео Габбиа
22БразилиязщЭмерсон Роял
19ФранциязщТео Эрнандес
14НидерландыпзТейани Рейндерс
29ФранцияпзЮссуф Фофана
11СШАпзКристиан Пулишич
10ПортугалияпзРафаэл Леау
90АнглиянпТэмми Абрахам
7ИспаниянпАльваро Мората
Главные тренеры
ИспанияХаби Алонсо
ПортугалияПаулу Фонсека
История личных встреч
28.09.2024Германия — Бундеслига5-й тур1 : 1Байер
22.09.2024Германия — Бундеслига4-й турБайер4 : 3
19.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур0 : 4Байер
14.09.2024Германия — Бундеслига3-й тур1 : 4Байер
31.08.2024Германия — Бундеслига2-й турБайер2 : 3
27.09.2024Италия — Серия А6-й турМилан3 : 0
22.09.2024Италия — Серия А5-й тур1 : 2Милан
17.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турМилан1 : 3
14.09.2024Италия — Серия А4-й турМилан4 : 0
31.08.2024Италия — Серия А3-й тур2 : 2Милан
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов: «Байер» — «Милан». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Бавария13
2
1/8 финала
Селтик13
3
1/8 финала
Байер13
4
1/8 финала
Спарта П13
5
1/8 финала
Боруссия Д13
6
1/8 финала
Астон Вилла13
7
1/8 финала
Реал Мадрид13
8
1/8 финала
Ливерпуль13
9
Плей-офф
Ювентус13
10
Плей-офф
Спортинг13
11
Плей-офф
Брест13
12
Плей-офф
Бенфика13
13
Плей-офф
Монако13
14
Плей-офф
Атлетико М13
15
Плей-офф
ПСЖ13
16
Плей-офф
Манчестер Сити11
17
Плей-офф
Аталанта11
18
Плей-офф
Интер М11
19
Плей-офф
Шахтёр11
20
Плей-офф
Арсенал11
21
Плей-офф
Болонья11
22
Плей-офф
Црвена Звезда10
23
Плей-офф
Барселона10
24
Плей-офф
Штурм10
25 РБ Лейпциг10
26 Жирона10
27 Милан10
28 ПСВ Эйндховен10
29 Штутгарт10
30 Лилль10
31 Ред Булл Зальцбург10
32 Янг Бойз10
33 Брюгге10
34 Слован Бр10
35 Фейеноорд10
36 Динамо З10

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