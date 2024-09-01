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Норвич Сити - Лидс Юнайтед 01 Октября прямая трансляция

Стадион: Кэрроу Роуд (Норвич, Англия), вместимость: 27606
01 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 8-й тур
Норвич Сити
Лидс Юнайтед

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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвич Сити - Лидс Юнайтед, которое состоится 01 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Кэрроу Роуд (Норвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Норвич Сити
Норидж
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке
История личных встреч
16.05.2024 Англия - Чемпионшип Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч Лидс Юнайтед4 : 0Норвич Сити
12.05.2024 Англия - Чемпионшип Плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч Норвич Сити0 : 0Лидс Юнайтед
24.01.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Лидс Юнайтед1 : 0Норвич Сити
21.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Норвич Сити2 : 3Лидс Юнайтед
13.03.2022 Англия - Премьер-лига 29-й тур Лидс Юнайтед2 : 1Норвич Сити
31.10.2021 Англия - Премьер-лига 10-й тур Норвич Сити1 : 2Лидс Юнайтед
02.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Лидс Юнайтед1 : 3Норвич Сити
25.08.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Норвич Сити0 : 3Лидс Юнайтед
28.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Норвич Сити2 : 1Лидс Юнайтед
16.12.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Лидс Юнайтед1 : 0Норвич Сити
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур 2 : 3Норвич Сити
21.09.2024 Англия — Чемпионшип 6-й тур Норвич Сити4 : 1
14.09.2024 Англия — Чемпионшип 5-й тур 1 : 0Норвич Сити
31.08.2024 Англия — Чемпионшип 4-й тур 0 : 1Норвич Сити
27.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд 4 : 0Норвич Сити
28.09.2024 Англия — Чемпионшип 7-й тур Лидс Юнайтед3 : 0
21.09.2024 Англия — Чемпионшип 6-й тур 0 : 2Лидс Юнайтед
14.09.2024 Англия — Чемпионшип 5-й тур Лидс Юнайтед0 : 1
31.08.2024 Англия — Чемпионшип 4-й тур Лидс Юнайтед2 : 0
23.08.2024 Англия — Чемпионшип 3-й тур 0 : 2Лидс Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Вест Бромвич Альбион716
2
Повышение
Сандерленд715
3
Плей-офф
Блэкберн Роверс715
4
Плей-офф
Бёрнли714
5
Плей-офф
Лидс Юнайтед714
6
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед713
7 Уотфорд713
8 Мидлсбро711
9 Суонси Сити711
10 Норвич Сити711
11 Оксфорд Юнайтед710
12 Халл Сити79
13 Дерби Каунти79
14 Бристоль Сити79
15 Миллуолл78
16 Плимут Аргайл78
17 Куинз Парк Рейнджерс77
18 Шеффилд Уэнсдей77
19 Лутон Таун77
20 Сток Сити76
21 Ковентри Сити75
22
Зона вылета
Престон Норт Энд75
23
Зона вылета
Портсмут74
24
Зона вылета
Кардифф Сити71

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