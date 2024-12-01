Сочи - КАМАЗ 01 Декабря прямая трансляция
Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
01 Декабря 2024 года в 15:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 21-й тур
Главный судья: Михаил Черемных (Пермь, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - КАМАЗ, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сочи
Сочи
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
|Роберт Морено Гонсалес
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
|27.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|16-й тур
|1 : 0
|02.02.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|06.10.2010
|Россия - Первый дивизион - 2010
|34-й тур
|2 : 0
|04.06.2010
|Россия - Первый дивизион - 2010
|14-й тур
|1 : 1
|27.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|1 : 1 3 : 4
|22.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|20-й тур
|5 : 2
|17.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|19-й тур
|0 : 1
|08.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|18-й тур
|1 : 1
|08.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 1
|24.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|20-й тур
|2 : 1
|16.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|19-й тур
|0 : 1
|09.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|18-й тур
|3 : 1
|02.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|17-й тур
|2 : 1
|27.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|16-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Балтика
|21
|45
| 2
Повышение
|Торпедо М
|20
|40
| 3
Стыковая зона
|Черноморец
|21
|36
| 4
Стыковая зона
|Урал
|20
|36
|5
|Сочи
|20
|34
|6
|Арсенал Т
|21
|30
|7
|СКА-Хабаровск
|21
|29
|8
|Ротор
|20
|29
|9
|Чайка
|20
|27
|10
|Енисей
|21
|27
|11
|Родина
|20
|24
|12
|Нефтехимик
|20
|23
|13
|КАМАЗ
|20
|22
|14
|Шинник
|20
|20
|15
|Уфа
|21
|20
| 16
Зона вылета
|Сокол
|21
|19
| 17
Зона вылета
|Алания
|21
|18
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|20
|12