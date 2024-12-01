04:06 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 01 декабря
Свернуть список

Сочи - КАМАЗ 01 Декабря прямая трансляция

Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
01 Декабря 2024 года в 15:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 21-й тур
Главный судья: Михаил Черемных (Пермь, Россия);
СочиКАМАЗ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - КАМАЗ, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сочи
Сочи
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
Испания Роберт Морено Гонсалес
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
27.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 16-й тур КАМАЗ1 : 0Сочи
02.02.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Сочи2 : 1КАМАЗ
06.10.2010 Россия - Первый дивизион - 2010 34-й тур КАМАЗ2 : 0Сочи
04.06.2010 Россия - Первый дивизион - 2010 14-й тур Сочи1 : 1КАМАЗ
27.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов) Сочи1 : 1 3 : 4
22.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 20-й тур Сочи5 : 2
17.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 19-й тур 0 : 1Сочи
08.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 18-й тур 1 : 1Сочи
08.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 1 : 1Сочи
24.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 20-й тур 2 : 1КАМАЗ
16.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 19-й тур КАМАЗ0 : 1
09.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 18-й тур КАМАЗ3 : 1
02.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 17-й тур 2 : 1КАМАЗ
27.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 16-й тур КАМАЗ1 : 0Сочи
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика2145
2
Повышение
Торпедо М2040
3
Стыковая зона
Черноморец2136
4
Стыковая зона
Урал2036
5 Сочи2034
6 Арсенал Т2130
7 СКА-Хабаровск2129
8 Ротор2029
9 Чайка2027
10 Енисей2127
11 Родина2024
12 Нефтехимик2023
13 КАМАЗ2022
14 Шинник2020
15 Уфа2120
16
Зона вылета
Сокол2119
17
Зона вылета
Алания2118
18
Зона вылета
Тюмень2012

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close