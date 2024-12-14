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Осер - Ланс 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Аббе Дешам (Осер, Франция), вместимость: 23467
14 Декабря 2024 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
Осер
Ланс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Ланс, которое состоится 14 Декабря 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осер
Осер
Ланс
Ланс
16 Гвиана вр Донован Леон
20 Кот-д'Ивуар зщ Синали Дьоманде
4 Бразилия зщ Жубал
92 Кот-д'Ивуар зщ Клеман Акпа
23 Нидерланды зщ Ки-Яна Хувер
14 Гана зщ Гидеон Менса
42 Гана пз Элиша Овусу
27 Франция пз Кевин Дануа
10 Франция пз Гаэтан Перрен
17 Мали пз Лассин Синайоко
25 Кот-д'Ивуар нп Хамед Жуниор Траоре
30 Франция вр Брис Самба
29 Польша зщ Пшемыслав Франковски
4 Австрия зщ Кевин Дансо
25 Узбекистан зщ Абдукодир Хусанов
3 Колумбия зщ Дейвер Мачадо
28 Франция пз Адриен Томассон
18 Франция пз Анди Диуф
36 Гваделупа пз Реми Лабо Ласкари
11 Франция пз Анжело Фюльжини
21 Марокко нп Анасс Зарури
8 Ангола нп Мбала Н'Зола
Главные тренеры
Франция Кристоф Пеллиссье
Бельгия Уильям Стилл
Бельгия Эдвард Стилл
История личных встреч
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур Осер1 : 3Ланс
14.01.2023 Франция - Лига 1 19-й тур Ланс1 : 0Осер
21.10.2019 Франция - Лига 2 11-й тур Ланс0 : 0Осер
09.03.2019 Франция - Лига 2 28-й тур Ланс2 : 0Осер
06.10.2018 Франция - Лига 2 10-й тур Осер1 : 2Ланс
11.05.2018 Франция - Лига 2 Лига 2. 38-й тур Ланс2 : 1Осер
31.07.2017 Франция - Лига 2 Лига 2. 1-й тур Осер1 : 0Ланс
15.04.2017 Франция - Лига 2 33-й тур Ланс0 : 1Осер
18.11.2016 Франция - Лига 2 15-й тур Осер1 : 1Ланс
01.04.2016 Франция - Лига 2 32-й тур Ланс3 : 0Осер
06.12.2024 Франция — Лига 1 14-й тур Осер0 : 0
01.12.2024 Франция — Лига 1 13-й тур 2 : 0Осер
24.11.2024 Франция — Лига 1 12-й тур Осер1 : 0
08.11.2024 Франция — Лига 1 11-й тур 1 : 3Осер
03.11.2024 Франция — Лига 1 10-й тур Осер4 : 0
08.12.2024 Франция — Лига 1 14-й тур Ланс2 : 0
29.11.2024 Франция — Лига 1 13-й тур 0 : 2Ланс
23.11.2024 Франция — Лига 1 12-й тур Ланс1 : 3
09.11.2024 Франция — Лига 1 11-й тур Ланс3 : 2
02.11.2024 Франция — Лига 1 10-й тур 1 : 0Ланс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1434
2
Лига чемпионов
Марсель1429
3
Лига чемпионов
Монако1429
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль1426
5
Лига Европы
Лион1425
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца1423
7 Ланс1423
8 Осер1420
9 Реймс1419
10 Тулуза1418
11 Брест1416
12 Ренн1414
13 Нант1414
14 Страсбург1414
15 Анже1413
16
Стыковая зона
Сент-Этьен1413
17
Зона вылета
Гавр1412
18
Зона вылета
Монпелье148

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