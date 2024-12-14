Осер - Ланс 14 Декабря прямая трансляция
Стадион: Аббе Дешам (Осер, Франция), вместимость: 23467
14 Декабря 2024 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Ланс, которое состоится 14 Декабря 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осер
Осер
Ланс
Ланс
|16
|вр
|Донован Леон
|20
|зщ
|Синали Дьоманде
|4
|зщ
|Жубал
|92
|зщ
|Клеман Акпа
|23
|зщ
|Ки-Яна Хувер
|14
|зщ
|Гидеон Менса
|42
|пз
|Элиша Овусу
|27
|пз
|Кевин Дануа
|10
|пз
|Гаэтан Перрен
|17
|пз
|Лассин Синайоко
|25
|нп
|Хамед Жуниор Траоре
|30
|вр
|Брис Самба
|29
|зщ
|Пшемыслав Франковски
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|25
|зщ
|Абдукодир Хусанов
|3
|зщ
|Дейвер Мачадо
|28
|пз
|Адриен Томассон
|18
|пз
|Анди Диуф
|36
|пз
|Реми Лабо Ласкари
|11
|пз
|Анжело Фюльжини
|21
|нп
|Анасс Зарури
|8
|нп
|Мбала Н'Зола
Главные тренеры
|Кристоф Пеллиссье
|Уильям Стилл
|Эдвард Стилл
История личных встреч
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 3
|14.01.2023
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|1 : 0
|21.10.2019
|Франция - Лига 2
|11-й тур
|0 : 0
|09.03.2019
|Франция - Лига 2
|28-й тур
|2 : 0
|06.10.2018
|Франция - Лига 2
|10-й тур
|1 : 2
|11.05.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 38-й тур
|2 : 1
|31.07.2017
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 1-й тур
|1 : 0
|15.04.2017
|Франция - Лига 2
|33-й тур
|0 : 1
|18.11.2016
|Франция - Лига 2
|15-й тур
|1 : 1
|01.04.2016
|Франция - Лига 2
|32-й тур
|3 : 0
|06.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|0 : 0
|01.12.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|2 : 0
|24.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 0
|08.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|1 : 3
|03.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|4 : 0
|08.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|2 : 0
|29.11.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|0 : 2
|23.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 3
|09.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|3 : 2
|02.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|14
|34
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|14
|29
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|14
|29
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|14
|26
| 5
Лига Европы
|Лион
|14
|25
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|14
|23
|7
|Ланс
|14
|23
|8
|Осер
|14
|20
|9
|Реймс
|14
|19
|10
|Тулуза
|14
|18
|11
|Брест
|14
|16
|12
|Ренн
|14
|14
|13
|Нант
|14
|14
|14
|Страсбург
|14
|14
|15
|Анже
|14
|13
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|14
|13
| 17
Зона вылета
|Гавр
|14
|12
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|14
|8