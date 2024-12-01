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Брага - Фамаликан 16 Декабря прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30286
16 Декабря 2024 года в 21:45 (+03:00). Португалия — Примейра, 14-й тур
Брага
Фамаликан

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Фамаликан, которое состоится 16 Декабря 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брага
Брага
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
1 Бразилия вр Лима Матеус
15 Португалия зщ Паулу Оливейра
26 Германия зщ Брайт Арри-Мби
3 Бразилия зщ Робсон Бамбу
6 Бразилия пз Витор Карвальо
8 Португалия пз Жоау Моутинью
21 Португалия пз Рикарду Орта
20 Испания пз Исмаэль Гарби
11 Португалия нп Рожер Фернандеш
77 Испания нп Габри Мартинес
9 Франция нп Амин Эль-Уаззани
1 Россия вр Иван Злобин
2 Бразилия зщ Калегари
15 Бразилия зщ Риччели
4 Албания зщ Энеа Михай
5 Португалия зщ Рафа Соареш
28 Франция пз Зеду Юссуф
8 Сербия пз Мирко Топич
23 Португалия пз Жил Диаш
20 Португалия пз Gustavo Sa
10 Португалия пз Рошинья
11 Испания нп Oscar Aranda
Главные тренеры
Португалия Карлуш Карвальял
Португалия Арманду Евангелишта
История личных встреч
18.01.2024 Португалия — Примейра 18-й тур Фамаликан1 : 2Брага
11.08.2023 Португалия — Примейра 1-й тур Брага1 : 2Фамаликан
05.02.2023 Португалия - Примейра 19-й тур Брага4 : 1Фамаликан
12.08.2022 Португалия - Примейра 2-й тур Фамаликан0 : 3Брага
15.05.2022 Португалия - Примейра 34-й тур Фамаликан3 : 2Брага
09.01.2022 Португалия - Примейра 17-й тур Брага2 : 2Фамаликан
15.03.2021 Португалия - Примейра 23-й тур Фамаликан2 : 2Брага
02.11.2020 Португалия - Примейра 6-й тур Брага1 : 0Фамаликан
19.06.2020 Португалия - Примейра 27-й тур Фамаликан0 : 0Брага
03.11.2019 Португалия - Примейра 10-й тур Брага2 : 2Фамаликан
12.12.2024 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 3 : 0Брага
06.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур Брага2 : 2
01.12.2024 Португалия — Примейра 12-й тур 0 : 1Брага
28.11.2024 Лига Европы Общий этап. 5-й тур Брага3 : 0
23.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала 0 : 2Брага
07.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур Фамаликан1 : 1
01.12.2024 Португалия — Примейра 12-й тур 2 : 1Фамаликан
24.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала Фамаликан0 : 1
09.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур Фамаликан0 : 0
03.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур 2 : 3Фамаликан
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1436
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика1332
3
Квалификация Лиги Европы
Порту1331
4
Квалификация Лиги конференций
Санта-Клара1427
5 Брага1324
6 Витория Гимарайнш1321
7 Морейренсе1420
8 Фамаликан1318
9 Жил Висенте1416
10 Риу Аве1315
11 Каза Пия1314
12 Эшторил1314
13 Эштрела1312
14 АВС1412
15 Насьонал1312
16
Стыковая зона
Боавишта1411
17
Зона вылета
Арока1411
18
Зона вылета
Фаренсе149

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