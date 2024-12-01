Брага - Фамаликан 16 Декабря прямая трансляция
Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30286
16 Декабря 2024 года в 21:45 (+03:00). Португалия — Примейра, 14-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Фамаликан, которое состоится 16 Декабря 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брага
Брага
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
|1
|вр
|Лима Матеус
|15
|зщ
|Паулу Оливейра
|26
|зщ
|Брайт Арри-Мби
|3
|зщ
|Робсон Бамбу
|6
|пз
|Витор Карвальо
|8
|пз
|Жоау Моутинью
|21
|пз
|Рикарду Орта
|20
|пз
|Исмаэль Гарби
|11
|нп
|Рожер Фернандеш
|77
|нп
|Габри Мартинес
|9
|нп
|Амин Эль-Уаззани
|1
|вр
|Иван Злобин
|2
|зщ
|Калегари
|15
|зщ
|Риччели
|4
|зщ
|Энеа Михай
|5
|зщ
|Рафа Соареш
|28
|пз
|Зеду Юссуф
|8
|пз
|Мирко Топич
|23
|пз
|Жил Диаш
|20
|пз
|Gustavo Sa
|10
|пз
|Рошинья
|11
|нп
|Oscar Aranda
Главные тренеры
|Карлуш Карвальял
|Арманду Евангелишта
История личных встреч
|18.01.2024
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|1 : 2
|11.08.2023
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|1 : 2
|05.02.2023
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|4 : 1
|12.08.2022
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|0 : 3
|15.05.2022
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|3 : 2
|09.01.2022
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|2 : 2
|15.03.2021
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|2 : 2
|02.11.2020
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|1 : 0
|19.06.2020
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|0 : 0
|03.11.2019
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|2 : 2
|12.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|3 : 0
|06.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|2 : 2
|01.12.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 1
|28.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 0
|23.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|0 : 2
|07.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 1
|01.12.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|2 : 1
|24.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|0 : 1
|09.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|0 : 0
|03.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|14
|36
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|13
|32
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|13
|31
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Санта-Клара
|14
|27
|5
|Брага
|13
|24
|6
|Витория Гимарайнш
|13
|21
|7
|Морейренсе
|14
|20
|8
|Фамаликан
|13
|18
|9
|Жил Висенте
|14
|16
|10
|Риу Аве
|13
|15
|11
|Каза Пия
|13
|14
|12
|Эшторил
|13
|14
|13
|Эштрела
|13
|12
|14
|АВС
|14
|12
|15
|Насьонал
|13
|12
| 16
Стыковая зона
|Боавишта
|14
|11
| 17
Зона вылета
|Арока
|14
|11
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|14
|9