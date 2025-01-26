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Гавр - Брест 26 Января прямая трансляция

Стадион: Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
26 Января 2025 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 19-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
Гавр
Брест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Брест, которое состоится 26 Января 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гавр
Гавр
Брест
Брест
1ФранцияврМатьё Горжелен
93СенегалзщАруна Санганте
22ГвианазщЙоанн Сальмье
4ФранциязщГотье Льорис
18ФранциязщЯнис Зуауи
7ВенгриязщЛоик Него
5МароккопзУссама Таргаллин
19ФранцияпзРассул Ндиайе
21ФранцияпзАнтуан Жужу
11СШАнпЭммануэль Сабби
28ГананпАндре Айю
40НидерландыврМарко Бизот
7ФранциязщКенни Лала
5ФранциязщБрендан Шардонне
3СенегалзщАбдулайе Ндиайе
12Кот-д'ИвуарзщЛюк Зогбе
45ФранцияпзМахди Камара
6ШвейцарияпзЭдимилсон Фернандеш
8ФранцияпзЮго Маньетти
9МалипзКамори Думбия
14Гвинея-БисаупзМама Бальде
19ФранциянпЛюдовик Ажорк
Главные тренеры
ФранцияДидье Дигар
ФранцияЭрик Руа
История личных встреч
06.10.2024Франция — Лига 17-й турБрест2 : 0Гавр
03.03.2024Франция - Лига 124-й турБрест1 : 0Гавр
20.08.2023Франция - Лига 12-й турГавр1 : 2Брест
01.02.2019Франция - Лига 223-й турГавр1 : 1Брест
28.08.2018Франция - Кубок лиги2-й раундГавр3 : 3 6 : 5Брест
24.08.2018Франция - Лига 25-й турБрест1 : 0Гавр
15.05.2018Франция - Лига 2Плей-офф - 1-й раундГавр2 : 0Брест
09.02.2018Франция - Лига 2Лига 2. 25-й турГавр1 : 0Брест
15.09.2017Франция - Лига 2Лига 2. 7-й турБрест1 : 0Гавр
18.02.2017Франция - Лига 226-й турБрест2 : 0Гавр
19.01.2025Франция — Лига 118-й тур1 : 1Гавр
12.01.2025Франция — Лига 117-й турГавр1 : 2
05.01.2025Франция — Лига 116-й тур5 : 1Гавр
21.12.2024Кубок Франции1/32 финала1 : 0Гавр
15.12.2024Франция — Лига 115-й турГавр0 : 3
22.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 7-й тур2 : 0Брест
18.01.2025Франция — Лига 118-й тур1 : 2Брест
15.01.2025Кубок Франции1/16 финалаБрест2 : 1
11.01.2025Франция — Лига 117-й турБрест2 : 1
05.01.2025Франция — Лига 116-й тур2 : 0Брест
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1846
2
Лига чемпионов
Марсель1837
3
Лига чемпионов
Монако1934
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль1932
5
Лига Европы
Ницца1830
6
Квалификация Лиги конференций
Лион1829
7 Ланс1827
8 Страсбург1927
9 Тулуза1825
10 Брест1825
11 Осер1923
12 Анже1822
13 Реймс1821
14 Сент-Этьен1918
15 Ренн1917
16
Стыковая зона
Нант1817
17
Зона вылета
Гавр1813
18
Зона вылета
Монпелье1812

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