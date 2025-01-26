Гавр - Брест 26 Января прямая трансляция
Стадион: Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
26 Января 2025 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 19-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Брест, которое состоится 26 Января 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гавр
Гавр
Брест
Брест
|1
|вр
|Матьё Горжелен
|93
|зщ
|Аруна Санганте
|22
|зщ
|Йоанн Сальмье
|4
|зщ
|Готье Льорис
|18
|зщ
|Янис Зуауи
|7
|зщ
|Лоик Него
|5
|пз
|Уссама Таргаллин
|19
|пз
|Рассул Ндиайе
|21
|пз
|Антуан Жужу
|11
|нп
|Эммануэль Сабби
|28
|нп
|Андре Айю
|40
|вр
|Марко Бизот
|7
|зщ
|Кенни Лала
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|3
|зщ
|Абдулайе Ндиайе
|12
|зщ
|Люк Зогбе
|45
|пз
|Махди Камара
|6
|пз
|Эдимилсон Фернандеш
|8
|пз
|Юго Маньетти
|9
|пз
|Камори Думбия
|14
|пз
|Мама Бальде
|19
|нп
|Людовик Ажорк
Главные тренеры
|Дидье Дигар
|Эрик Руа
История личных встреч
|06.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 0
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 0
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 2
|01.02.2019
|Франция - Лига 2
|23-й тур
|1 : 1
|28.08.2018
|Франция - Кубок лиги
|2-й раунд
|3 : 3 6 : 5
|24.08.2018
|Франция - Лига 2
|5-й тур
|1 : 0
|15.05.2018
|Франция - Лига 2
|Плей-офф - 1-й раунд
|2 : 0
|09.02.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 25-й тур
|1 : 0
|15.09.2017
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 7-й тур
|1 : 0
|18.02.2017
|Франция - Лига 2
|26-й тур
|2 : 0
|19.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|1 : 1
|12.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|1 : 2
|05.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|5 : 1
|21.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|1 : 0
|15.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|0 : 3
|22.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 0
|18.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|1 : 2
|15.01.2025
|Кубок Франции
|1/16 финала
|2 : 1
|11.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|2 : 1
|05.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|18
|46
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|18
|37
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|19
|34
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|19
|32
| 5
Лига Европы
|Ницца
|18
|30
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|18
|29
|7
|Ланс
|18
|27
|8
|Страсбург
|19
|27
|9
|Тулуза
|18
|25
|10
|Брест
|18
|25
|11
|Осер
|19
|23
|12
|Анже
|18
|22
|13
|Реймс
|18
|21
|14
|Сент-Этьен
|19
|18
|15
|Ренн
|19
|17
| 16
Стыковая зона
|Нант
|18
|17
| 17
Зона вылета
|Гавр
|18
|13
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|18
|12