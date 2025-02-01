Мидлсбро - Сандерленд 03 Февраля прямая трансляция
Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 34988
03 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 30-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Сандерленд, которое состоится 03 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Сандерленд
Сандерленд
Главные тренеры
|Режис Ле Брис
История личных встреч
|21.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|6-й тур
|1 : 0
|04.02.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 30-й тур
|1 : 1
|07.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|0 : 4
|22.01.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 28-й тур
|2 : 0
|05.09.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|1 : 0
|24.02.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 34-й тур
|3 : 3
|06.01.2018
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 0
|05.11.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|1 : 0
|26.04.2017
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|21.08.2016
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 2
|25.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|29-й тур
|2 : 1
|21.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|28-й тур
|2 : 0
|18.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|27-й тур
|2 : 1
|11.01.2025
|Кубок Англии
|1/32 финала
|0 : 1
|04.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|26-й тур
|1 : 1
|25.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|29-й тур
|2 : 2
|21.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|28-й тур
|0 : 1
|17.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|27-й тур
|0 : 0
|11.01.2025
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 2 ДВ
|05.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|26-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лидс Юнайтед
|30
|63
| 2
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|30
|61
| 3
Плей-офф
|Бёрнли
|30
|58
| 4
Плей-офф
|Сандерленд
|29
|55
| 5
Плей-офф
|Блэкберн Роверс
|30
|45
| 6
Плей-офф
|Вест Бромвич Альбион
|30
|44
|7
|Мидлсбро
|29
|44
|8
|Норвич Сити
|30
|42
|9
|Бристоль Сити
|30
|42
|10
|Шеффилд Уэнсдей
|30
|42
|11
|Ковентри Сити
|30
|41
|12
|Уотфорд
|30
|41
|13
|Миллуолл
|30
|40
|14
|Куинз Парк Рейнджерс
|30
|38
|15
|Престон Норт Энд
|30
|37
|16
|Оксфорд Юнайтед
|30
|37
|17
|Суонси Сити
|30
|34
|18
|Сток Сити
|30
|32
|19
|Кардифф Сити
|30
|31
|20
|Портсмут
|30
|30
|21
|Халл Сити
|30
|29
| 22
Зона вылета
|Дерби Каунти
|30
|27
| 23
Зона вылета
|Лутон Таун
|30
|27
| 24
Зона вылета
|Плимут Аргайл
|30
|25