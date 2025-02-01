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Мидлсбро - Сандерленд 03 Февраля прямая трансляция

Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 34988
03 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 30-й тур
Мидлсбро
Сандерленд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Сандерленд, которое состоится 03 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Сандерленд
Сандерленд
Главные тренеры
Франция Режис Ле Брис
История личных встреч
21.09.2024 Англия — Чемпионшип 6-й тур Сандерленд1 : 0Мидлсбро
04.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Мидлсбро1 : 1Сандерленд
07.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Сандерленд0 : 4Мидлсбро
22.01.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Сандерленд2 : 0Мидлсбро
05.09.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Мидлсбро1 : 0Сандерленд
24.02.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Сандерленд3 : 3Мидлсбро
06.01.2018 Кубок Англии 1/32 финала Мидлсбро2 : 0Сандерленд
05.11.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Мидлсбро1 : 0Сандерленд
26.04.2017 Англия - Премьер-лига 28-й тур Мидлсбро1 : 0Сандерленд
21.08.2016 Англия - Премьер-лига 2-й тур Сандерленд1 : 2Мидлсбро
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур 2 : 1Мидлсбро
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур Мидлсбро2 : 0
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур 2 : 1Мидлсбро
11.01.2025 Кубок Англии 1/32 финала Мидлсбро0 : 1
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур Мидлсбро1 : 1
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур Сандерленд2 : 2
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур 0 : 1Сандерленд
17.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур 0 : 0Сандерленд
11.01.2025 Кубок Англии 1/32 финала Сандерленд1 : 2 ДВ
05.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур Сандерленд1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3063
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3061
3
Плей-офф
Бёрнли3058
4
Плей-офф
Сандерленд2955
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс3045
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3044
7 Мидлсбро2944
8 Норвич Сити3042
9 Бристоль Сити3042
10 Шеффилд Уэнсдей3042
11 Ковентри Сити3041
12 Уотфорд3041
13 Миллуолл3040
14 Куинз Парк Рейнджерс3038
15 Престон Норт Энд3037
16 Оксфорд Юнайтед3037
17 Суонси Сити3034
18 Сток Сити3032
19 Кардифф Сити3031
20 Портсмут3030
21 Халл Сити3029
22
Зона вылета
Дерби Каунти3027
23
Зона вылета
Лутон Таун3027
24
Зона вылета
Плимут Аргайл3025

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