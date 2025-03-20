Мозамбик - Уганда 20 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 20-03-2025 15:00
20 Марта 2025 года в 16:00 (+03:00). ЧМ-2026 - Африка, Группа G. 5-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мозамбик - Уганда, которое состоится 20 Марта 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Африка, Группа G. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мозамбик
Уганда
Главные тренеры
|Чикуиньо Конде
|Поль Пют
|Поль Пют
История личных встреч
|10.06.2024
|ЧМ-2026 - Африка
|Группа G. 4-й тур
|0 : 1
|07.06.2024
|ЧМ-2026 - Африка
|Группа G. 3-й тур
|2 : 1
|22.01.2024
|Кубок африканских наций
|Группа B. 3-й тур
|2 : 2
|19.01.2024
|Кубок африканских наций
|Группа B. 2-й тур
|3 : 0
|14.01.2024
|Кубок африканских наций
|Группа B. 1-й тур
|2 : 2
|10.06.2024
|ЧМ-2026 - Африка
|Группа G. 4-й тур
|1 : 2
|07.06.2024
|ЧМ-2026 - Африка
|Группа G. 3-й тур
|1 : 0
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|23.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|19.01.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 2
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Египет
|4
|10
|2
|Гвинея-Бисау
|4
|6
|3
|Буркина-Фасо
|4
|5
|4
|Сьерра-Леоне
|4
|5
|5
|Эфиопия
|4
|3
|6
|Джибути
|4
|1
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Судан
|4
|10
|2
|Сенегал
|4
|8
|3
|ДР Конго
|4
|7
|4
|Того
|4
|3
|5
|Южный Судан
|4
|2
|6
|Мавритания
|4
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Руанда
|4
|7
|2
|ЮАР
|4
|7
|3
|Бенин
|4
|7
|4
|Лесото
|4
|5
|5
|Нигерия
|4
|3
|6
|Зимбабве
|4
|2
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Камерун
|5
|9
|2
|Ливия
|4
|7
|3
|Кабо-Верде
|4
|7
|4
|Ангола
|4
|6
|5
|Маврикий
|4
|4
|6
|Эсватини
|5
|1
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Марокко
|3
|9
|2
|Нигер
|3
|6
|3
|Танзания
|3
|6
|4
|Замбия
|4
|3
|5
|Эритрея
|0
|0
|6
|Конго
|3
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Кот-д'Ивуар
|4
|10
|2
|Габон
|4
|9
|3
|Бурунди
|4
|7
|4
|Кения
|4
|5
|5
|Гамбия
|4
|3
|6
|Сейшелы
|4
|0
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Алжир
|4
|9
|2
|Мозамбик
|4
|9
|3
|Ботсвана
|4
|6
|4
|Гвинея
|4
|6
|5
|Уганда
|4
|6
|6
|Сомали
|4
|0
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Тунис
|5
|13
|2
|Намибия
|4
|8
|3
|Либерия
|5
|7
|4
|Малави
|4
|6
|5
|Экваториальная Гвинея
|4
|3
|6
|Сан-Томе и Принсипи
|4
|0
Группа I
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Мадагаскар
|5
|10
|2
|Коморские острова
|4
|9
|3
|Гана
|4
|9
|4
|Мали
|4
|5
|5
|ЦАР
|5
|4
|6
|Чад
|4
|0