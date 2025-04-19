Нефтехимик - КАМАЗ 19 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 19-04-2025 17:00
19 Апреля 2025 года в 18:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 29-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - КАМАЗ, которое состоится 19 Апреля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 29-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
|Кирилл Александрович Новиков
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
|01.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|8-й тур
|0 : 0
|08.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|22-й тур
|2 : 0
|16.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|0 : 1
|03.06.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|0 : 2
|16.07.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|0 : 1
|02.04.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|30-й тур
|1 : 1
|19.09.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|12-й тур
|0 : 1
|04.08.2021
|Кубок России
|1/64 финала
|1 : 0
|21.08.2019
|Кубок России
|1/32 финала
|2 : 0
|29.05.2019
|Второй дивизион - Урал-Приволжье
|26-й тур
|2 : 0
|11.04.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|28-й тур
|3 : 2
|05.04.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|27-й тур
|2 : 1
|29.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|26-й тур
|1 : 1
|22.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|25-й тур
|2 : 0
|15.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|24-й тур
|0 : 1
|13.04.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|28-й тур
|0 : 0
|05.04.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|27-й тур
|2 : 1
|29.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|26-й тур
|1 : 0
|22.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|25-й тур
|2 : 3
|15.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|24-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Балтика
|28
|62
| 2
Повышение
|Торпедо М
|28
|51
| 3
Стыковая зона
|Урал
|28
|49
| 4
Стыковая зона
|Черноморец
|28
|48
|5
|Сочи
|28
|47
|6
|СКА-Хабаровск
|28
|44
|7
|Енисей
|28
|38
|8
|Родина
|28
|38
|9
|Ротор
|28
|37
|10
|Арсенал Т
|28
|36
|11
|Чайка
|28
|33
|12
|Нефтехимик
|28
|33
|13
|КАМАЗ
|28
|32
|14
|Шинник
|28
|32
|15
|Уфа
|28
|26
| 16
Зона вылета
|Алания
|28
|23
| 17
Зона вылета
|Тюмень
|28
|23
| 18
Зона вылета
|Сокол
|28
|22