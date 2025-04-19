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Нефтехимик - КАМАЗ 19 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-04-2025 17:00
19 Апреля 2025 года в 18:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 29-й тур
Нефтехимик
КАМАЗ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - КАМАЗ, которое состоится 19 Апреля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 29-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
Россия Кирилл Александрович Новиков
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
01.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 8-й тур КАМАЗ0 : 0Нефтехимик
08.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 22-й тур Нефтехимик2 : 0КАМАЗ
16.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 10-й тур КАМАЗ0 : 1Нефтехимик
03.06.2023 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур КАМАЗ0 : 2Нефтехимик
16.07.2022 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур Нефтехимик0 : 1КАМАЗ
02.04.2022 ФНЛ - Первый дивизион 30-й тур Нефтехимик1 : 1КАМАЗ
19.09.2021 ФНЛ - Первый дивизион 12-й тур КАМАЗ0 : 1Нефтехимик
04.08.2021 Кубок России 1/64 финала КАМАЗ1 : 0Нефтехимик
21.08.2019 Кубок России 1/32 финала КАМАЗ2 : 0Нефтехимик
29.05.2019 Второй дивизион - Урал-Приволжье 26-й тур Нефтехимик2 : 0КАМАЗ
11.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 28-й тур 3 : 2Нефтехимик
05.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 27-й тур Нефтехимик2 : 1
29.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 26-й тур 1 : 1Нефтехимик
22.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 25-й тур 2 : 0Нефтехимик
15.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 24-й тур Нефтехимик0 : 1
13.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 28-й тур КАМАЗ0 : 0
05.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 27-й тур 2 : 1КАМАЗ
29.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 26-й тур КАМАЗ1 : 0
22.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 25-й тур КАМАЗ2 : 3
15.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 24-й тур 1 : 0КАМАЗ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика2862
2
Повышение
Торпедо М2851
3
Стыковая зона
Урал2849
4
Стыковая зона
Черноморец2848
5 Сочи2847
6 СКА-Хабаровск2844
7 Енисей2838
8 Родина2838
9 Ротор2837
10 Арсенал Т2836
11 Чайка2833
12 Нефтехимик2833
13 КАМАЗ2832
14 Шинник2832
15 Уфа2826
16
Зона вылета
Алания2823
17
Зона вылета
Тюмень2823
18
Зона вылета
Сокол2822

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