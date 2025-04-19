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Арсенал - Неман 18 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-04-2025 14:45
19 Апреля 2025 года в 15:45 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 5-й тур
Арсенал
Неман

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Неман, которое состоится 19 Апреля 2025 года в 15:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Дзержинск
Неман
Гродно
История личных встреч
06.10.2024 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Арсенал0 : 4Неман
16.05.2024 Беларусь — Высшая лига 9-й тур Неман1 : 0Арсенал
02.10.2022 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Арсенал1 : 1Неман
30.07.2022 Кубок Беларуси 1/8 финала Неман2 : 1Арсенал
15.05.2022 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Неман2 : 0Арсенал
12.04.2025 Беларусь — Высшая лига 4-й тур 2 : 1Арсенал
06.04.2025 Беларусь — Высшая лига 3-й тур Арсенал1 : 1
29.03.2025 Беларусь — Высшая лига 2-й тур 2 : 2Арсенал
16.03.2025 Беларусь — Высшая лига 1-й тур Арсенал1 : 1
30.11.2024 Беларусь — Высшая лига 30-й тур Арсенал1 : 0
15.04.2025 Кубок Беларуси 1/2 финала. 1-й матч Неман3 : 0
11.04.2025 Беларусь — Высшая лига 4-й тур Неман2 : 1
30.03.2025 Беларусь — Высшая лига 2-й тур Неман0 : 1
15.03.2025 Беларусь — Высшая лига 1-й тур Неман3 : 0
09.03.2025 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч 0 : 0 2 : 4Неман
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Славия-Мозырь513
2
Квалификация Лиги конференций
Макслайн410
3
Квалификация Лиги конференций
Минск510
4 БАТЭ47
5 Неман36
6 Ислочь46
7 Торпедо-БелАЗ46
8 Динамо-Брест45
9 Гомель55
10 Витебск44
11 Слуцк54
12 Динамо Мн34
13 Нафтан44
14
Стыковая зона
Арсенал43
15
Зона вылета
Сморгонь41
16
Зона вылета
Молодечно40

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