Гомель - БАТЭ 22 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 22-08-2025 18:00
Стадион: Центральный (Гомель, Беларусь), вместимость: 14307
22 Августа 2025 года в 19:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 19-й тур
Гомель
БАТЭ

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гомель - БАТЭ, которое состоится 22 Августа 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Гомель, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гомель
Гомель
БАТЭ
Борисов
История личных встреч
12.04.2025 Беларусь — Высшая лига 4-й тур БАТЭ0 : 0Гомель
18.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур Гомель2 : 0БАТЭ
06.04.2024 Беларусь — Высшая лига 3-й тур БАТЭ1 : 3Гомель
26.09.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур БАТЭ1 : 2Гомель
18.03.2023 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Гомель0 : 2БАТЭ
04.09.2022 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Гомель0 : 1БАТЭ
21.05.2022 Кубок Беларуси Финал БАТЭ1 : 2Гомель
22.04.2022 Беларусь - Высшая лига 5-й тур БАТЭ2 : 1Гомель
02.08.2021 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Гомель2 : 2БАТЭ
03.04.2021 Беларусь - Высшая лига 3-й тур БАТЭ3 : 2Гомель
15.08.2025 Беларусь — Высшая лига 18-й тур 2 : 1Гомель
27.07.2025 Кубок Беларуси 1/8 финала 1 : 0 ДВГомель
12.07.2025 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 2Гомель
05.07.2025 Беларусь — Высшая лига 15-й тур 3 : 1Гомель
28.06.2025 Беларусь — Высшая лига 14-й тур Гомель0 : 2
16.08.2025 Беларусь — Высшая лига 18-й тур БАТЭ2 : 1
09.08.2025 Беларусь — Высшая лига 17-й тур 2 : 0БАТЭ
01.08.2025 Беларусь — Высшая лига 16-й тур БАТЭ1 : 5
25.07.2025 Кубок Беларуси 1/8 финала 3 : 4 ДВБАТЭ
13.07.2025 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 1БАТЭ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск1846
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь1838
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1632
4 Динамо-Брест1832
5 Ислочь1831
6 Торпедо-БелАЗ1730
7 Неман1528
8 Минск1827
9 Витебск1821
10 Арсенал Дз1820
11 БАТЭ1819
12 Гомель1618
13 Нафтан1817
14
Стыковая зона
Слуцк1813
15
Зона вылета
Сморгонь1710
16
Зона вылета
Молодечно174

