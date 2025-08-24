Майнц - Кёльн 24 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 24-08-2025 15:30
Стадион: МЕВА Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
24 Августа 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 1-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Кёльн, которое состоится 24 Августа 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: МЕВА Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Майнц
Кёльн
|27
|вр
|Робин Центнер
|21
|зщ
|Данни да Коста
|16
|зщ
|Штефан Белл
|31
|зщ
|Доминик Кор
|19
|зщ
|Антони Каси
|2
|зщ
|Филипп Мвене
|6
|пз
|Каисю Сано
|10
|пз
|Надим Амири
|8
|пз
|Пауль Небель
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|17
|нп
|Бенедикт Холлербах
|1
|вр
|Марвин Швебе
|2
|зщ
|Жоэль Шмид
|4
|зщ
|Тимо Хюберс
|6
|зщ
|Эрик Мартель
|28
|пз
|Себастиан Себулонсен
|18
|пз
|Исак-Бергманн Йоуханнессон
|37
|пз
|Линтон Майна
|32
|пз
|Кристоффер Лунн
|29
|пз
|Ян Тильман
|16
|пз
|Якуб Каминьский
|7
|нп
|Джан-Лука Вальдшмидт
Главные тренеры
|Бо Хенриксен
|Лукас Кваснёк
История личных встреч
|28.04.2024
|Германия — Бундеслига
|31-й тур
|1 : 1
|10.12.2023
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|0 : 0
|15.04.2023
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
|21.10.2022
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|5 : 0
|09.04.2022
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|3 : 2
|21.11.2021
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|11.04.2021
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|2 : 3
|12.12.2020
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|0 : 1
|17.05.2020
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 2
|25.10.2019
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|3 : 1
|21.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 1
|18.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 1
|17.05.2025
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|2 : 2
|10.05.2025
|Германия — Бундеслига
|33-й тур
|1 : 4
|04.05.2025
|Германия — Бундеслига
|32-й тур
|1 : 1
|17.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 2
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 0
|18.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|34-й тур
|4 : 0
|09.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|33-й тур
|1 : 2
|03.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|32-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Аугсбург
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Вольфсбург
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|1
|3
| 6
Лига конференций
|Унион
|1
|3
|7
|Санкт-Паули
|0
|0
|8
|Кёльн
|0
|0
|9
|Боруссия М
|0
|0
|10
|Боруссия Д
|0
|0
|11
|Гамбург
|0
|0
|12
|Майнц
|0
|0
|13
|Штутгарт
|1
|0
|14
|Байер
|1
|0
|15
|Фрайбург
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Вердер
|1
|0
| 18
Зона вылета
|РБ Лейпциг
|1
|0