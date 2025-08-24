23:41 ()
Майнц - Кёльн 24 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 24-08-2025 15:30
Стадион: МЕВА Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
24 Августа 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 1-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
Майнц
Кёльн

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Кёльн, которое состоится 24 Августа 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: МЕВА Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Майнц
Майнц
Кёльн
Кёльн
27 Германия вр Робин Центнер
21 Германия зщ Данни да Коста
16 Германия зщ Штефан Белл
31 Германия зщ Доминик Кор
19 Франция зщ Антони Каси
2 Австрия зщ Филипп Мвене
6 Япония пз Каисю Сано
10 Германия пз Надим Амири
8 Германия пз Пауль Небель
7 Южная Корея пз Ли Джэ Сон
17 Германия нп Бенедикт Холлербах
1 Германия вр Марвин Швебе
2 Швейцария зщ Жоэль Шмид
4 Германия зщ Тимо Хюберс
6 Германия зщ Эрик Мартель
28 Норвегия пз Себастиан Себулонсен
18 Исландия пз Исак-Бергманн Йоуханнессон
37 Германия пз Линтон Майна
32 США пз Кристоффер Лунн
29 Германия пз Ян Тильман
16 Польша пз Якуб Каминьский
7 Германия нп Джан-Лука Вальдшмидт
Главные тренеры
Дания Бо Хенриксен
Германия Лукас Кваснёк
История личных встреч
28.04.2024 Германия — Бундеслига 31-й тур Майнц1 : 1Кёльн
10.12.2023 Германия — Бундеслига 14-й тур Кёльн0 : 0Майнц
15.04.2023 Германия — Бундеслига 28-й тур Кёльн1 : 1Майнц
21.10.2022 Германия — Бундеслига 11-й тур Майнц5 : 0Кёльн
09.04.2022 Германия - Бундеслига 29-й тур Кёльн3 : 2Майнц
21.11.2021 Германия - Бундеслига 12-й тур Майнц1 : 1Кёльн
11.04.2021 Германия — Бундеслига 28-й тур Кёльн2 : 3Майнц
12.12.2020 Германия — Бундеслига 11-й тур Майнц0 : 1Кёльн
17.05.2020 Германия - Бундеслига 26-й тур Кёльн2 : 2Майнц
25.10.2019 Германия - Бундеслига 9-й тур Майнц3 : 1Кёльн
21.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч 2 : 1Майнц
18.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 1Майнц
17.05.2025 Германия — Бундеслига 34-й тур Майнц2 : 2
10.05.2025 Германия — Бундеслига 33-й тур 1 : 4Майнц
04.05.2025 Германия — Бундеслига 32-й тур Майнц1 : 1
17.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 1 : 2Кёльн
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Кёльн4 : 0
18.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 34-й тур Кёльн4 : 0
09.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 33-й тур 1 : 2Кёльн
03.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 32-й тур Кёльн1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария13
2
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф13
3
Лига чемпионов
Аугсбург13
4
Лига чемпионов
Вольфсбург13
5
Лига Европы
Хоффенхайм13
6
Лига конференций
Унион13
7 Санкт-Паули00
8 Кёльн00
9 Боруссия М00
10 Боруссия Д00
11 Гамбург00
12 Майнц00
13 Штутгарт10
14 Байер10
15 Фрайбург10
16
Стыковая зона
Хайденхайм10
17
Зона вылета
Вердер10
18
Зона вылета
РБ Лейпциг10

