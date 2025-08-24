23:42 ()
Онлайн трансляции
Суббота 23 августа
Воскресенье 24 августа
Свернуть список

Херенвен - Твенте 24 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 24-08-2025 12:15
Стадион: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды), вместимость: 27224
24 Августа 2025 года в 13:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 3-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды);
Херенвен
Твенте

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Херенвен - Твенте, которое состоится 24 Августа 2025 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Херенвен
Херенвен
Твенте
Энсхеде
44 Нидерланды вр Андрис Нопперт
45 Норвегия зщ Oliver Braude
4 Нидерланды зщ Сам Керстен
17 Норвегия зщ Николай Хопланн
19 Греция зщ Василиос Загаритис
6 Нидерланды пз Йорис ван Оверем
16 Швеция пз Marcus Linday
8 Нидерланды пз Luuk Brouwers
20 Дания нп Jacob Trenskow
7 Франция нп Максенс Ривера
27 Чехия нп Вацлав Сейк
1 Германия вр Ларс Уннерсталл
28 Нидерланды зщ Барт ван Рой
38 Нидерланды зщ Макс Брюнс
3 Нидерланды зщ Робин Проппер
39 Нидерланды зщ Матс Ротс
6 Алжир пз Рамиз Зерруки
20 Нидерланды пз Томас ван ден Белт
8 США пз Тейлор Бут
11 Нидерланды нп Дан Ротс
14 Исландия нп Кристиан Хлинссон
9 Нидерланды нп Рикки ван Волфсвинкель
Главные тренеры
Нидерланды Джозеф Остинг
История личных встреч
09.02.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Херенвен3 : 3Твенте
17.09.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 3-й тур Твенте2 : 0Херенвен
03.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Херенвен3 : 3Твенте
30.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Твенте1 : 0Херенвен
04.06.2023 Нидерланды — Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала. 2-й матч Твенте4 : 0Херенвен
01.06.2023 Нидерланды — Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала. 1-й матч Херенвен1 : 2Твенте
04.03.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Твенте3 : 3Херенвен
18.09.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Херенвен2 : 1Твенте
15.01.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 19-й тур Твенте2 : 0Херенвен
26.09.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Херенвен2 : 3Твенте
16.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур 2 : 1Херенвен
09.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур Херенвен1 : 1
22.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала 4 : 1Херенвен
18.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Херенвен2 : 0
14.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур 1 : 0Херенвен
17.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур Твенте0 : 2
10.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур 1 : 0Твенте
25.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций. Финал 3 : 2Твенте
22.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала Твенте3 : 2 ДВ
18.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур 2 : 0Твенте
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
НЕК Неймеген26
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен26
3
Лига чемпионов
Фейеноорд26
4
Лига Европы
ПЕК Зволле26
5
Плей-офф Лиги конференций
Спарта36
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар24
7
Плей-офф Лиги конференций
Аякс24
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт23
9 НАК Бреда23
10 Гронинген23
11 Волендам22
12 Гоу Эхед Иглс32
13 Фортуна21
14 Херенвен21
15 Твенте20
16
Стыковая зона
Телстар20
17
Зона вылета
Эксельсиор20
18
Зона вылета
Хераклес20

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close