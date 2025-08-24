Херенвен - Твенте 24 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 24-08-2025 12:15
Стадион: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды), вместимость: 27224
24 Августа 2025 года в 13:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 3-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Херенвен - Твенте, которое состоится 24 Августа 2025 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Херенвен
Херенвен
Твенте
Энсхеде
|44
|вр
|Андрис Нопперт
|45
|зщ
|Oliver Braude
|4
|зщ
|Сам Керстен
|17
|зщ
|Николай Хопланн
|19
|зщ
|Василиос Загаритис
|6
|пз
|Йорис ван Оверем
|16
|пз
|Marcus Linday
|8
|пз
|Luuk Brouwers
|20
|нп
|Jacob Trenskow
|7
|нп
|Максенс Ривера
|27
|нп
|Вацлав Сейк
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|38
|зщ
|Макс Брюнс
|3
|зщ
|Робин Проппер
|39
|зщ
|Матс Ротс
|6
|пз
|Рамиз Зерруки
|20
|пз
|Томас ван ден Белт
|8
|пз
|Тейлор Бут
|11
|нп
|Дан Ротс
|14
|нп
|Кристиан Хлинссон
|9
|нп
|Рикки ван Волфсвинкель
Главные тренеры
|Джозеф Остинг
История личных встреч
|09.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|3 : 3
|17.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|2 : 0
|03.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|3 : 3
|30.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|1 : 0
|04.06.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала. 2-й матч
|4 : 0
|01.06.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала. 1-й матч
|1 : 2
|04.03.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|3 : 3
|18.09.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|2 : 1
|15.01.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|2 : 0
|26.09.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|2 : 3
|16.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|2 : 1
|09.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|1 : 1
|22.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала
|4 : 1
|18.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|2 : 0
|14.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|1 : 0
|17.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|0 : 2
|10.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|1 : 0
|25.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. Финал
|3 : 2
|22.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала
|3 : 2 ДВ
|18.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|2
|6
| 4
Лига Европы
|ПЕК Зволле
|2
|6
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|3
|6
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|2
|4
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|2
|4
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|2
|3
|9
|НАК Бреда
|2
|3
|10
|Гронинген
|2
|3
|11
|Волендам
|2
|2
|12
|Гоу Эхед Иглс
|3
|2
|13
|Фортуна
|2
|1
|14
|Херенвен
|2
|1
|15
|Твенте
|2
|0
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Эксельсиор
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|2
|0