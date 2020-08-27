Сочи - Краснодар 27 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 27-08-2025 17:30
Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
27 Августа 2025 года в 18:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа B. 3-й тур
Главный судья: Михаил Черемных (Пермь, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Краснодар, которое состоится 27 Августа 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа B. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сочи
Краснодар
Главные тренеры
|Роберт Морено
|Мурад Олегович Мусаев
История личных встреч
|22.08.2025
|Россия — МФЛ
|20-й тур
|1 : 2
|17.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|5 : 1
|11.04.2025
|Россия — МФЛ
|5-й тур
|8 : 1
|26.07.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|1 : 0
|18.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 3
|26.04.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|0 : 1
|30.07.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
|15.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|15.04.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 2
|03.02.2023
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|1-й тур
|1 : 0
|24.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 2
|22.08.2025
|Россия — МФЛ
|20-й тур
|1 : 2
|17.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|5 : 1
|15.08.2025
|Россия — МФЛ
|19-й тур
|0 : 0
|13.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 2-й тур
|1 : 1 5 : 3
|24.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 6
|22.08.2025
|Россия — МФЛ
|20-й тур
|1 : 2
|17.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|5 : 1
|15.08.2025
|Россия — МФЛ
|19-й тур
|2 : 0
|13.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 2-й тур
|0 : 4
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Кубка России — 2025/2026: «Сочи» — «Краснодар». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|3
|9
|2
|Ахмат
|3
|3
|3
|Рубин
|3
|3
|4
|Оренбург
|3
|3
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Крылья Советов
|2
|4
|2
|Краснодар
|2
|3
|3
|Динамо М
|2
|3
|4
|Сочи
|2
|2
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|3
|7
|2
|Динамо Мх
|2
|5
|3
|Пари Нижний Новгород
|3
|3
|4
|Ростов
|2
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Акрон
|2
|5
|2
|ЦСКА
|2
|4
|3
|Локомотив М
|2
|3
|4
|Балтика
|2
|0