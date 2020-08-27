04:58 ()
Сочи - Краснодар 27 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 27-08-2025 17:30
Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
27 Августа 2025 года в 18:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа B. 3-й тур
Главный судья: Михаил Черемных (Пермь, Россия);
Сочи
Краснодар

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Краснодар, которое состоится 27 Августа 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа B. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сочи
Сочи
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
Испания Роберт Морено
Россия Мурад Олегович Мусаев
История личных встреч
22.08.2025 Россия — МФЛ 20-й тур Сочи1 : 2Краснодар
17.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур Краснодар5 : 1Сочи
11.04.2025 Россия — МФЛ 5-й тур Краснодар8 : 1Сочи
26.07.2024 Россия — МФЛ Группа А Краснодар1 : 0Сочи
18.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 29-й тур Сочи2 : 3Краснодар
26.04.2024 Россия — МФЛ Группа А Сочи0 : 1Краснодар
30.07.2023 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур Краснодар2 : 0Сочи
15.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Краснодар2 : 2Сочи
15.04.2023 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур Сочи0 : 2Краснодар
03.02.2023 Winline Зимний Кубок РПЛ 1-й тур Краснодар1 : 0Сочи
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Кубка России — 2025/2026: «Сочи» — «Краснодар». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Зенит39
2 Ахмат33
3 Рубин33
4 Оренбург33
Группа B
КомандаИО
1 Крылья Советов24
2 Краснодар23
3 Динамо М23
4 Сочи22
Группа C
КомандаИО
1 Спартак М37
2 Динамо Мх25
3 Пари Нижний Новгород33
4 Ростов20
Группа D
КомандаИО
1 Акрон25
2 ЦСКА24
3 Локомотив М23
4 Балтика20

Отзывы и комментарии к матчу

