Балтика - ЦСКА 27 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 27-08-2025 19:45
Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
27 Августа 2025 года в 20:45 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа D. 3-й тур
Главный судья: Инал Танашев (Нальчик, Россия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - ЦСКА, которое состоится 27 Августа 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа D. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Ростех Арена (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Балтика
Калининград
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
|Андрей Викторович Талалаев
|Фабио Челестини
История личных встреч
|18.04.2025
|Россия — МФЛ
|6-й тур
|1 : 5
|28.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 1
|16.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ)
|2 : 0
|03.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ)
|0 : 1
|30.09.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|24.09.2008
|Кубок России
|1/8 финала
|1 : 0
|27.06.2007
|Кубок России
|1/16 финала
|0 : 1
|09.09.1998
|Чемпионат России Высший дивизион - 1998
|24-й тур
|2 : 0
|23.05.1998
|Чемпионат России Высший дивизион - 1998
|9-й тур
|1 : 1
|04.10.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|30-й тур
|1 : 1
|24.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 2
|22.08.2025
|Россия — МФЛ
|20-й тур
|0 : 3
|16.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|15.08.2025
|Россия — МФЛ
|19-й тур
|0 : 1
|13.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 2-й тур
|2 : 0
|24.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|22.08.2025
|Россия — МФЛ
|20-й тур
|3 : 1
|17.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|15.08.2025
|Россия — МФЛ
|19-й тур
|2 : 3
|12.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 2-й тур
|1 : 1 5 : 4
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Кубка России — 2025/2026: «Балтика» — «Краснодар». Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|3
|9
|2
|Ахмат
|3
|3
|3
|Рубин
|3
|3
|4
|Оренбург
|3
|3
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Крылья Советов
|2
|4
|2
|Краснодар
|2
|3
|3
|Динамо М
|2
|3
|4
|Сочи
|2
|2
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|3
|7
|2
|Динамо Мх
|2
|5
|3
|Пари Нижний Новгород
|3
|3
|4
|Ростов
|2
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Акрон
|2
|5
|2
|ЦСКА
|2
|4
|3
|Локомотив М
|2
|3
|4
|Балтика
|2
|0