Балтика - ЦСКА 27 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 27-08-2025 19:45
Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
27 Августа 2025 года в 20:45 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа D. 3-й тур
Главный судья: Инал Танашев (Нальчик, Россия);
Балтика
ЦСКА

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - ЦСКА, которое состоится 27 Августа 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа D. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Ростех Арена (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Балтика
Калининград
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
Россия Андрей Викторович Талалаев
Швейцария Фабио Челестини
История личных встреч
18.04.2025 Россия — МФЛ 6-й тур Балтика1 : 5ЦСКА
28.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 26-й тур Балтика3 : 1ЦСКА
16.04.2024 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ) ЦСКА2 : 0Балтика
03.04.2024 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ) Балтика0 : 1ЦСКА
30.09.2023 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур ЦСКА1 : 0Балтика
24.09.2008 Кубок России 1/8 финала ЦСКА1 : 0Балтика
27.06.2007 Кубок России 1/16 финала Балтика0 : 1ЦСКА
09.09.1998 Чемпионат России Высший дивизион - 1998 24-й тур ЦСКА2 : 0Балтика
23.05.1998 Чемпионат России Высший дивизион - 1998 9-й тур Балтика1 : 1ЦСКА
04.10.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 30-й тур Балтика1 : 1ЦСКА
24.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур 0 : 2Балтика
22.08.2025 Россия — МФЛ 20-й тур Балтика0 : 3
16.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур Балтика1 : 1
15.08.2025 Россия — МФЛ 19-й тур 0 : 1Балтика
13.08.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 2-й тур 2 : 0Балтика
24.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур ЦСКА3 : 1
22.08.2025 Россия — МФЛ 20-й тур ЦСКА3 : 1
17.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур 1 : 3ЦСКА
15.08.2025 Россия — МФЛ 19-й тур 2 : 3ЦСКА
12.08.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 2-й тур 1 : 1 5 : 4ЦСКА
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Кубка России — 2025/2026: «Балтика» — «Краснодар». Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Зенит39
2 Ахмат33
3 Рубин33
4 Оренбург33
Группа B
КомандаИО
1 Крылья Советов24
2 Краснодар23
3 Динамо М23
4 Сочи22
Группа C
КомандаИО
1 Спартак М37
2 Динамо Мх25
3 Пари Нижний Новгород33
4 Ростов20
Группа D
КомандаИО
1 Акрон25
2 ЦСКА24
3 Локомотив М23
4 Балтика20

