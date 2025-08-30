Лорьян - Лилль 30 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 30-08-2025 17:00
Стадион: дю Мустуа — Ив Алленма (Лорьян, Франция), вместимость: 18970
30 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 3-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Лилль, которое состоится 30 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: дю Мустуа — Ив Алленма (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лорьян
Лилль
|21
|вр
|Бингуру Камара
|5
|зщ
|Формоз Менди
|3
|зщ
|Монтассар Тальби
|2
|зщ
|Игор Кариока
|43
|зщ
|Арсен Куасси
|77
|пз
|Панос Кацерис
|62
|пз
|Артур Эбонг
|29
|пз
|Дерман Карим
|6
|пз
|Лоран Абергель
|15
|нп
|Айегун Тосин
|28
|нп
|Самбу Сумано
|1
|вр
|Берке Озер
|12
|зщ
|Тома Мёнье
|3
|зщ
|Натан Нгой
|4
|зщ
|Алешандро
|15
|зщ
|Ромен Перро
|17
|пз
|Нгалайель Мукау
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|32
|пз
|Айюб Буадди
|10
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|27
|пз
|Фелиш Коррея
|9
|нп
|Оливье Жиру
Главные тренеры
|Оливье Панталони
|Бруно Женезио
История личных встреч
|14.01.2024
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|3 : 0
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|4 : 1
|02.04.2023
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|3 : 1
|02.10.2022
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 1
|19.01.2022
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|3 : 1
|10.09.2021
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 1
|21.02.2021
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 4
|22.11.2020
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|4 : 0
|04.02.2017
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|0 : 1
|17.09.2016
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|1 : 0
|24.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|4 : 0
|17.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 0
|10.05.2025
|Франция — Лига 2
|34-й тур
|5 : 1
|02.05.2025
|Франция — Лига 2
|33-й тур
|2 : 1
|26.04.2025
|Франция — Лига 2
|32-й тур
|4 : 0
|24.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|1 : 0
|17.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|3 : 3
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|02.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 2
|17.05.2025
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лион
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Тулуза
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|ПСЖ
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Страсбург
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Лилль
|2
|4
| 6
Лига конференций
|Лорьян
|2
|3
|7
|Марсель
|2
|3
|8
|Монако
|2
|3
|9
|Ницца
|2
|3
|10
|Ланс
|2
|3
|11
|Анже
|2
|3
|12
|Осер
|2
|3
|13
|Ренн
|2
|3
|14
|Брест
|2
|1
|15
|Нант
|2
|0
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Париж
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Метц
|2
|0