Пятница 29 августа
Суббота 30 августа
Лорьян - Лилль 30 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 30-08-2025 17:00
Стадион: дю Мустуа — Ив Алленма (Лорьян, Франция), вместимость: 18970
30 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 3-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
Лорьян
Лилль

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Лилль, которое состоится 30 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: дю Мустуа — Ив Алленма (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лорьян
Лилль
21 Сенегал вр Бингуру Камара
5 Сенегал зщ Формоз Менди
3 Тунис зщ Монтассар Тальби
2 Бразилия зщ Игор Кариока
43 Буркина-Фасо зщ Арсен Куасси
77 Греция пз Панос Кацерис
62 Камерун пз Артур Эбонг
29 Того пз Дерман Карим
6 Франция пз Лоран Абергель
15 Бенин нп Айегун Тосин
28 Сенегал нп Самбу Сумано
1 Турция вр Берке Озер
12 Бельгия зщ Тома Мёнье
3 Бельгия зщ Натан Нгой
4 Бразилия зщ Алешандро
15 Франция зщ Ромен Перро
17 Бельгия пз Нгалайель Мукау
21 Франция пз Бенжамен Андре
32 Франция пз Айюб Буадди
10 Исландия пз Хакон-Арнар Харальдссон
27 Португалия пз Фелиш Коррея
9 Франция нп Оливье Жиру
Главные тренеры
Франция Оливье Панталони
Франция Бруно Женезио
История личных встреч
14.01.2024 Франция - Лига 1 18-й тур Лилль3 : 0Лорьян
27.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур Лорьян4 : 1Лилль
02.04.2023 Франция - Лига 1 29-й тур Лилль3 : 1Лорьян
02.10.2022 Франция - Лига 1 9-й тур Лорьян2 : 1Лилль
19.01.2022 Франция - Лига 1 20-й тур Лилль3 : 1Лорьян
10.09.2021 Франция - Лига 1 5-й тур Лорьян2 : 1Лилль
21.02.2021 Франция - Лига 1 26-й тур Лорьян1 : 4Лилль
22.11.2020 Франция - Лига 1 11-й тур Лилль4 : 0Лорьян
04.02.2017 Франция - Лига 1 23-й тур Лилль0 : 1Лорьян
17.09.2016 Франция - Лига 1 5-й тур Лорьян1 : 0Лилль
24.08.2025 Франция — Лига 1 2-й тур Лорьян4 : 0
17.08.2025 Франция — Лига 1 1-й тур 1 : 0Лорьян
10.05.2025 Франция — Лига 2 34-й тур Лорьян5 : 1
02.05.2025 Франция — Лига 2 33-й тур 2 : 1Лорьян
26.04.2025 Франция — Лига 2 32-й тур Лорьян4 : 0
24.08.2025 Франция — Лига 1 2-й тур Лилль1 : 0
17.08.2025 Франция — Лига 1 1-й тур 3 : 3Лилль
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 1Лилль
02.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 2Лилль
17.05.2025 Франция — Лига 1 34-й тур Лилль2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лион26
2
Лига чемпионов
Тулуза26
3
Лига чемпионов
ПСЖ26
4
Лига чемпионов
Страсбург26
5
Лига Европы
Лилль24
6
Лига конференций
Лорьян23
7 Марсель23
8 Монако23
9 Ницца23
10 Ланс23
11 Анже23
12 Осер23
13 Ренн23
14 Брест21
15 Нант20
16
Стыковая зона
Гавр20
17
Зона вылета
Париж20
18
Зона вылета
Метц20

