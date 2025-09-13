05:48 ()
Онлайн трансляции
Суббота 13 сентября
Свернуть список

МЛ Витебск - Торпедо-БелАЗ 13 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 13-09-2025 17:45
13 Сентября 2025 года в 18:45 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 21-й тур
МЛ Витебск
Торпедо-БелАЗ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между МЛ Витебск - Торпедо-БелАЗ, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
МЛ Витебск
Витебск
Торпедо-БелАЗ
Жодино
История личных встреч
08.05.2025 Кубок Беларуси 1/2 финала. 2-й матч МЛ Витебск0 : 1Торпедо-БелАЗ
27.04.2025 Беларусь — Высшая лига 6-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1МЛ Витебск
16.04.2025 Кубок Беларуси 1/2 финала. 1-й матч Торпедо-БелАЗ0 : 0МЛ Витебск
08.09.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 5 : 0МЛ Витебск
30.08.2025 Беларусь — Высшая лига 20-й тур 0 : 1МЛ Витебск
22.08.2025 Беларусь — Высшая лига 19-й тур МЛ Витебск2 : 0
17.08.2025 Беларусь — Высшая лига 18-й тур МЛ Витебск1 : 1
10.08.2025 Беларусь — Высшая лига 17-й тур 0 : 4МЛ Витебск
07.09.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Торпедо-БелАЗ2 : 3
30.08.2025 Беларусь — Высшая лига 20-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 0
23.08.2025 Беларусь — Высшая лига 19-й тур 1 : 1Торпедо-БелАЗ
16.08.2025 Беларусь — Высшая лига 18-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 2
10.08.2025 Беларусь — Высшая лига 17-й тур 4 : 0Торпедо-БелАЗ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2052
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь2041
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1836
4 Ислочь2035
5 Торпедо-БелАЗ1934
6 Динамо-Брест2032
7 Минск2031
8 Неман1628
9 БАТЭ2023
10 Витебск2021
11 Арсенал Дз1921
12 Гомель1819
13 Нафтан2018
14
Стыковая зона
Слуцк1913
15
Зона вылета
Сморгонь1913
16
Зона вылета
Молодечно2010

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close