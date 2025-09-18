20:52 ()
Свернуть список

Ньюкасл Юнайтед - Барселона 18 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 18-09-2025 21:00
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
18 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Гленн Нюберг (Борленге, Швеция);
Ньюкасл Юнайтед
Барселона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Барселона, которое состоится 18 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Барселона
Барселона, Испания
1АнглияврНик Поуп
2АнглиязщКиран Триппьер
5ШвейцариязщФабиан Шер
33АнглиязщДэн Бёрн
21АнглиязщТино Ливраменто
39БразилияпзБруно Гимарайнс
8ИталияпзСандро Тонали
7Бразилияпз Жоэлинтон
20ШвециянпЭнтони Эланга
27ГерманиянпНик Вольтемаде
11АнглиянпХарви Барнс
13ИспанияврЖоан Гарсия
23ФранциязщЖюль Кунде
24ИспаниязщЭрик Гарсия
5ИспаниязщПау Кубарси
18ИспаниязщХерард Мартин
17ИспанияпзМарк Касадо
8Испанияпз Педри
11Бразилияпз Рафинья
16ИспанияпзФермин Лопес Мартин
7ИспанияпзФерран Торрес
9ПольшанпРоберт Левандовски
Главные тренеры
АнглияЭдди Хау
ГерманияХанс-Дитер Флик
История личных встреч
13.09.2025Англия — Премьер-лига4-й турНьюкасл Юнайтед1 : 0
30.08.2025Англия — Премьер-лига3-й тур0 : 0Ньюкасл Юнайтед
25.08.2025Англия — Премьер-лига2-й турНьюкасл Юнайтед2 : 3
16.08.2025Англия — Премьер-лига1-й тур0 : 0Ньюкасл Юнайтед
09.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Ньюкасл Юнайтед0 : 2
14.09.2025Испания — Примера4-й турБарселона6 : 0
31.08.2025Испания — Примера3-й тур1 : 1Барселона
23.08.2025Испания — Примера2-й тур2 : 3Барселона
16.08.2025Испания — Примера1-й тур0 : 3Барселона
10.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Барселона5 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Ньюкасл Юнайтед» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Юнион13
2
1/8 финала
Арсенал13
3
1/8 финала
Карабах13
4
1/8 финала
Реал Мадрид13
5
1/8 финала
Тоттенхэм Хотспур13
6
1/8 финала
Боруссия Д11
7
1/8 финала
Ювентус11
8
1/8 финала
Пафос00
9
Плей-офф
Кайрат00
10
Плей-офф
Брюгге00
11
Плей-офф
Копенгаген00
12
Плей-офф
Будё-Глимт00
13
Плей-офф
Славия П00
14
Плей-офф
Байер00
15
Плей-офф
Челси00
16
Плей-офф
Манчестер Сити00
17
Плей-офф
Аталанта00
18
Плей-офф
Аякс00
19
Плей-офф
Барселона00
20
Плей-офф
Интер М00
21
Плей-офф
Галатасарай00
22
Плей-офф
Олимпиакос00
23
Плей-офф
Ливерпуль00
24
Плей-офф
Спортинг00
25 Айнтрахт Ф00
26 Бавария00
27 Монако00
28 ПСЖ00
29 Наполи00
30 Атлетико М00
31 Ньюкасл Юнайтед00
32 Бенфика10
33 Марсель10
34 Вильярреал10
35 ПСВ Эйндховен10
36 Атлетик Б10

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close