Ньюкасл Юнайтед - Барселона 18 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 18-09-2025 21:00
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
18 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Гленн Нюберг (Борленге, Швеция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Барселона, которое состоится 18 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Барселона
Барселона, Испания
|1
|вр
|Ник Поуп
|2
|зщ
|Киран Триппьер
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|21
|зщ
|Тино Ливраменто
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|8
|пз
|Сандро Тонали
|7
|пз
|Жоэлинтон
|20
|нп
|Энтони Эланга
|27
|нп
|Ник Вольтемаде
|11
|нп
|Харви Барнс
|13
|вр
|Жоан Гарсия
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|24
|зщ
|Эрик Гарсия
|5
|зщ
|Пау Кубарси
|18
|зщ
|Херард Мартин
|17
|пз
|Марк Касадо
|8
|пз
|Педри
|11
|пз
|Рафинья
|16
|пз
|Фермин Лопес Мартин
|7
|пз
|Ферран Торрес
|9
|нп
|Роберт Левандовски
Главные тренеры
|Эдди Хау
|Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
|13.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 0
|30.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 0
|25.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 3
|16.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 2
|14.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|6 : 0
|31.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 1
|23.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|2 : 3
|16.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|0 : 3
|10.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|5 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Ньюкасл Юнайтед» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Юнион
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Арсенал
|1
|3
| 3
1/8 финала
|Карабах
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Реал Мадрид
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Тоттенхэм Хотспур
|1
|3
| 6
1/8 финала
|Боруссия Д
|1
|1
| 7
1/8 финала
|Ювентус
|1
|1
| 8
1/8 финала
|Пафос
|0
|0
| 9
Плей-офф
|Кайрат
|0
|0
| 10
Плей-офф
|Брюгге
|0
|0
| 11
Плей-офф
|Копенгаген
|0
|0
| 12
Плей-офф
|Будё-Глимт
|0
|0
| 13
Плей-офф
|Славия П
|0
|0
| 14
Плей-офф
|Байер
|0
|0
| 15
Плей-офф
|Челси
|0
|0
| 16
Плей-офф
|Манчестер Сити
|0
|0
| 17
Плей-офф
|Аталанта
|0
|0
| 18
Плей-офф
|Аякс
|0
|0
| 19
Плей-офф
|Барселона
|0
|0
| 20
Плей-офф
|Интер М
|0
|0
| 21
Плей-офф
|Галатасарай
|0
|0
| 22
Плей-офф
|Олимпиакос
|0
|0
| 23
Плей-офф
|Ливерпуль
|0
|0
| 24
Плей-офф
|Спортинг
|0
|0
|25
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|26
|Бавария
|0
|0
|27
|Монако
|0
|0
|28
|ПСЖ
|0
|0
|29
|Наполи
|0
|0
|30
|Атлетико М
|0
|0
|31
|Ньюкасл Юнайтед
|0
|0
|32
|Бенфика
|1
|0
|33
|Марсель
|1
|0
|34
|Вильярреал
|1
|0
|35
|ПСВ Эйндховен
|1
|0
|36
|Атлетик Б
|1
|0