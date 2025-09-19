05:54 ()
Штутгарт - Санкт-Паули 19 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 19-09-2025 20:30
Стадион: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
19 Сентября 2025 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 4-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
Штутгарт
Санкт-Паули

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Санкт-Паули, которое состоится 19 Сентября 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Санкт-Паули
Гамбург
33 Германия вр Александр Нюбель
4 Германия зщ Йоша Вагноман
29 Германия зщ Финн Ельч
24 Германия зщ Юлиан Хабот
7 Германия зщ Максимилиан Миттельштедт
16 Турция пз Атакан Каразор
6 Германия пз Ангело Штиллер
11 Марокко пз Билал Эль-Ханнус
8 Португалия нп Тьягу Томаш
18 Германия нп Джейми Левелинг
9 Босния и Герцеговина нп Эрмедин Демирович
22 Босния и Герцеговина вр Никола Василь
5 Германия зщ Хауке Валь
8 Швеция зщ Эрик Смит
25 Польша зщ Адам Дзвигала
11 Польша пз Аркадиуш Пырка
6 США пз Джеймс Сэндс
16 Япония пз Джоэл Чима Фудзита
23 Германия пз Луис Оппи
10 Люксембург пз Данел Синани
27 Франция нп Андреа Унтонджи
28 Франция нп Матиас Перейра Лаж
Главные тренеры
Германия Себастьян Хёнес
Германия Александер Блессин
История личных встреч
03.05.2025 Германия — Бундеслига 32-й тур Санкт-Паули0 : 1Штутгарт
21.12.2024 Германия — Бундеслига 15-й тур Штутгарт0 : 1Санкт-Паули
01.02.2020 Германия - Вторая Бундеслига 20-й тур Санкт-Паули1 : 1Штутгарт
17.08.2019 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Штутгарт2 : 1Санкт-Паули
29.01.2017 Германия - Вторая Бундеслига 18-й тур Санкт-Паули0 : 1Штутгарт
08.08.2016 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Штутгарт2 : 1Санкт-Паули
13.03.2011 Германия - Бундеслига 26-й тур Санкт-Паули1 : 2Штутгарт
24.10.2010 Германия - Бундеслига 9-й тур Штутгарт2 : 0Санкт-Паули
13.09.2025 Германия — Бундеслига 3-й тур 3 : 1Штутгарт
30.08.2025 Германия — Бундеслига 2-й тур Штутгарт1 : 0
26.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 4 : 4 7 : 8Штутгарт
23.08.2025 Германия — Бундеслига 1-й тур 2 : 1Штутгарт
16.08.2025 Суперкубок Германии 2025 Финал Штутгарт1 : 2
14.09.2025 Германия — Бундеслига 3-й тур Санкт-Паули2 : 1
29.08.2025 Германия — Бундеслига 2-й тур 0 : 2Санкт-Паули
23.08.2025 Германия — Бундеслига 1-й тур Санкт-Паули3 : 3
16.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 0 2 : 3Санкт-Паули
17.05.2025 Германия — Бундеслига 34-й тур Санкт-Паули0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария39
2
Лига чемпионов
Боруссия Д37
3
Лига чемпионов
Кёльн37
4
Лига чемпионов
Санкт-Паули37
5
Лига Европы
Айнтрахт Ф36
6
Лига конференций
Хоффенхайм36
7 РБ Лейпциг36
8 Вольфсбург35
9 Вердер34
10 Байер34
11 Аугсбург33
12 Штутгарт33
13 Фрайбург33
14 Унион33
15 Майнц31
16
Стыковая зона
Боруссия М31
17
Зона вылета
Гамбург31
18
Зона вылета
Хайденхайм30

