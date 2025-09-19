Штутгарт - Санкт-Паули 19 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 19-09-2025 20:30
Стадион: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
19 Сентября 2025 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 4-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Санкт-Паули, которое состоится 19 Сентября 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Санкт-Паули
Гамбург
|33
|вр
|Александр Нюбель
|4
|зщ
|Йоша Вагноман
|29
|зщ
|Финн Ельч
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|16
|пз
|Атакан Каразор
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|11
|пз
|Билал Эль-Ханнус
|8
|нп
|Тьягу Томаш
|18
|нп
|Джейми Левелинг
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
|22
|вр
|Никола Василь
|5
|зщ
|Хауке Валь
|8
|зщ
|Эрик Смит
|25
|зщ
|Адам Дзвигала
|11
|пз
|Аркадиуш Пырка
|6
|пз
|Джеймс Сэндс
|16
|пз
|Джоэл Чима Фудзита
|23
|пз
|Луис Оппи
|10
|пз
|Данел Синани
|27
|нп
|Андреа Унтонджи
|28
|нп
|Матиас Перейра Лаж
Главные тренеры
|Себастьян Хёнес
|Александер Блессин
История личных встреч
|03.05.2025
|Германия — Бундеслига
|32-й тур
|0 : 1
|21.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|0 : 1
|01.02.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|20-й тур
|1 : 1
|17.08.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|2 : 1
|29.01.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|18-й тур
|0 : 1
|08.08.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|2 : 1
|13.03.2011
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 2
|24.10.2010
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 0
|13.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|3 : 1
|30.08.2025
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|1 : 0
|26.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|4 : 4 7 : 8
|23.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|2 : 1
|16.08.2025
|Суперкубок Германии 2025
|Финал
|1 : 2
|14.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|2 : 1
|29.08.2025
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|0 : 2
|23.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|3 : 3
|16.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 0 2 : 3
|17.05.2025
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|3
|7
| 3
Лига чемпионов
|Кёльн
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Санкт-Паули
|3
|7
| 5
Лига Европы
|Айнтрахт Ф
|3
|6
| 6
Лига конференций
|Хоффенхайм
|3
|6
|7
|РБ Лейпциг
|3
|6
|8
|Вольфсбург
|3
|5
|9
|Вердер
|3
|4
|10
|Байер
|3
|4
|11
|Аугсбург
|3
|3
|12
|Штутгарт
|3
|3
|13
|Фрайбург
|3
|3
|14
|Унион
|3
|3
|15
|Майнц
|3
|1
| 16
Стыковая зона
|Боруссия М
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Гамбург
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|3
|0