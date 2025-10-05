00:10 ()
Балтика - Динамо Мх 05 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-10-2025 18:00
Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
05 Октября 2025 года в 19:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия);
Балтика
Динамо Мх

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Динамо Мх, которое состоится 05 Октября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Ростех Арена (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Балтика
Калининград
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
РоссияАндрей Викторович Талалаев
РоссияХасанби Эдуардович Биджиев
История личных встреч
15.02.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Балтика2 : 1Динамо Мх
02.04.2023Россия — Мелбет Первая лига25-й турДинамо Мх0 : 0Балтика
12.09.2022Россия — Мелбет Первая лига9-й турБалтика1 : 1Динамо Мх
03.10.2025Россия — МФЛ25-й тур2 : 1Балтика
01.10.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа D. 5-й турБалтика3 : 0
28.09.2025Мир Российская Премьер-лига10-й тур1 : 0Балтика
26.09.2025Россия — МФЛ24-й турБалтика0 : 2
21.09.2025Мир Российская Премьер-лига9-й турБалтика0 : 0
02.10.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа C. 5-й турДинамо Мх1 : 1 4 : 2
28.09.2025Мир Российская Премьер-лига10-й турДинамо Мх0 : 0
20.09.2025Мир Российская Премьер-лига9-й турДинамо Мх1 : 1
16.09.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа C. 4-й тур1 : 2Динамо Мх
12.09.2025Мир Российская Премьер-лига8-й тур1 : 0Динамо Мх
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура РПЛ: «Балтика» — «Динамо» (Махачкала). Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1123
2 ЦСКА1021
3 Зенит1120
4 Локомотив М1020
5 Спартак М1018
6 Рубин1118
7 Балтика1017
8 Динамо М1015
9 Ахмат1115
10 Крылья Советов1112
11 Ростов1010
12 Динамо Мх1010
13
Стыковая зона
Акрон118
14
Стыковая зона
Оренбург107
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород106
16
Зона вылета
Сочи102

