Балтика - Динамо Мх 05 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 05-10-2025 18:00
Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
05 Октября 2025 года в 19:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 11-й тур
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Динамо Мх, которое состоится 05 Октября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Ростех Арена (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Балтика
Калининград
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
|Андрей Викторович Талалаев
|Хасанби Эдуардович Биджиев
История личных встреч
|15.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
|02.04.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|25-й тур
|0 : 0
|12.09.2022
|Россия — Мелбет Первая лига
|9-й тур
|1 : 1
|03.10.2025
|Россия — МФЛ
|25-й тур
|2 : 1
|01.10.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 5-й тур
|3 : 0
|28.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|26.09.2025
|Россия — МФЛ
|24-й тур
|0 : 2
|21.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 0
|02.10.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 5-й тур
|1 : 1 4 : 2
|28.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 0
|20.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|16.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 4-й тур
|1 : 2
|12.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура РПЛ: «Балтика» — «Динамо» (Махачкала). Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|11
|23
|2
|ЦСКА
|10
|21
|3
|Зенит
|11
|20
|4
|Локомотив М
|10
|20
|5
|Спартак М
|10
|18
|6
|Рубин
|11
|18
|7
|Балтика
|10
|17
|8
|Динамо М
|10
|15
|9
|Ахмат
|11
|15
|10
|Крылья Советов
|11
|12
|11
|Ростов
|10
|10
|12
|Динамо Мх
|10
|10
| 13
Стыковая зона
|Акрон
|11
|8
| 14
Стыковая зона
|Оренбург
|10
|7
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|10
|6
| 16
Зона вылета
|Сочи
|10
|2