00:05 ()
Свернуть список

Спартак Кс - КАМАЗ 11 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 11-10-2025 14:00
11 Октября 2025 года в 15:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 14-й тур
Спартак Кс
КАМАЗ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак Кс - КАМАЗ, которое состоится 11 Октября 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак Кс
Кострома
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
Россия Евгений Валерьевич Таранухин
История личных встреч
25.09.2025 Fonbet Кубок России 1/32 финала КАМАЗ0 : 0 5 : 4Спартак Кс
04.10.2025 Россия — Лига PARI 13-й тур 0 : 0Спартак Кс
29.09.2025 Россия — Лига PARI 12-й тур Спартак Кс1 : 1
25.09.2025 Fonbet Кубок России 1/32 финала КАМАЗ0 : 0 5 : 4Спартак Кс
20.09.2025 Россия — Лига PARI 11-й тур 2 : 4Спартак Кс
13.09.2025 Россия — Лига PARI 10-й тур 1 : 2Спартак Кс
06.10.2025 Россия — Лига PARI 13-й тур КАМАЗ5 : 1
29.09.2025 Россия — Лига PARI 12-й тур 1 : 0КАМАЗ
25.09.2025 Fonbet Кубок России 1/32 финала КАМАЗ0 : 0 5 : 4Спартак Кс
20.09.2025 Россия — Лига PARI 11-й тур КАМАЗ0 : 0
14.09.2025 Россия — Лига PARI 10-й тур 3 : 0КАМАЗ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Спартак Кс1328
2
Повышение
Факел1327
3
Плей-офф за повышение
Урал1324
4
Плей-офф за повышение
Челябинск1323
5 Ротор1322
6 КАМАЗ1322
7 Родина1320
8 СКА-Хабаровск1319
9 Нефтехимик1318
10 Шинник1317
11 Арсенал Т1315
12 Черноморец1315
13 Волга Ул1312
14 Уфа1312
15 Енисей1311
16
Зона вылета
Сокол139
17
Зона вылета
Торпедо М139
18
Зона вылета
Чайка138

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close