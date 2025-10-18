Барселона - Жирона 18 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 18-10-2025 16:15
Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 55926
18 Октября 2025 года в 17:15 (+03:00). Испания — Примера, 9-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Жирона, которое состоится 18 Октября 2025 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона
Жирона
Жирона
|25
|вр
|Войцех Щенсны
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|24
|зщ
|Эрик Гарсия
|5
|зщ
|Пау Кубарси
|18
|зщ
|Херард Мартин
|21
|пз
|Френки де Йонг
|8
|пз
|Педри
|16
|пз
|Фермин Лопес Мартин
|17
|пз
|Марк Касадо
|10
|пз
|Ламин Ямаль
|14
|нп
|Маркус Рашфорд
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|4
|зщ
|Арнау Мартинес
|12
|зщ
|Витор Рейс
|24
|зщ
|Алекс Морено
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|20
|зщ
|Аксель Витсель
|2
|зщ
|Уго Ринкон
|22
|пз
|Джон Солис
|10
|нп
|Ясер Асприлья
|19
|нп
|Владислав Ванат
|8
|нп
|Порту
Главные тренеры
|Ханс-Дитер Флик
|Мичел Санчес
История личных встреч
|30.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|4 : 1
|15.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 4
|04.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|4 : 2
|10.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|2 : 4
|10.04.2023
|Испания - Примера
|28-й тур
|0 : 0
|28.01.2023
|Испания - Примера
|19-й тур
|0 : 1
|24.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|16.09.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|27.01.2019
|Испания - Примера
|21-й тур
|0 : 2
|23.09.2018
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 2
|05.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|4 : 1
|01.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 2
|28.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|2 : 1
|25.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 3
|21.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|3 : 0
|04.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|2 : 1
|26.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|0 : 0
|23.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 1
|20.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|0 : 4
|14.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|8
|21
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|8
|19
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|8
|16
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|8
|15
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|8
|13
| 6
Лига конференций
|Эльче
|8
|13
|7
|Атлетико М
|8
|13
|8
|Севилья
|8
|13
|9
|Эспаньол
|8
|12
|10
|Алавес
|8
|11
|11
|Хетафе
|8
|11
|12
|Осасуна
|8
|10
|13
|Леванте
|8
|8
|14
|Райо Вальекано
|8
|8
|15
|Валенсия
|8
|8
|16
|Сельта
|8
|6
|17
|Жирона
|8
|6
| 18
Зона вылета
|Овьедо
|8
|6
| 19
Зона вылета
|Реал Сосьедад
|8
|5
| 20
Зона вылета
|Мальорка
|8
|5