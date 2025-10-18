00:46 ()
Барселона - Жирона 18 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 18-10-2025 16:15
Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 55926
18 Октября 2025 года в 17:15 (+03:00). Испания — Примера, 9-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Барселона
Жирона

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Жирона, которое состоится 18 Октября 2025 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона
Жирона
Жирона
25ПольшаврВойцех Щенсны
23ФранциязщЖюль Кунде
24ИспаниязщЭрик Гарсия
5ИспаниязщПау Кубарси
18ИспаниязщХерард Мартин
21НидерландыпзФренки де Йонг
8Испанияпз Педри
16ИспанияпзФермин Лопес Мартин
17ИспанияпзМарк Касадо
10ИспанияпзЛамин Ямаль
14АнглиянпМаркус Рашфорд
13АргентинаврПауло Гассанига
4ИспаниязщАрнау Мартинес
12БразилиязщВитор Рейс
24ИспаниязщАлекс Морено
17НидерландызщДейли Блинд
20БельгиязщАксель Витсель
2ИспаниязщУго Ринкон
22КолумбияпзДжон Солис
10КолумбиянпЯсер Асприлья
19УкраинанпВладислав Ванат
8Испаниянп Порту
Главные тренеры
ГерманияХанс-Дитер Флик
ИспанияМичел Санчес
История личных встреч
30.03.2025Испания — Примера29-й турБарселона4 : 1Жирона
15.09.2024Испания — Примера5-й турЖирона1 : 4Барселона
04.05.2024Испания - Примера34-й турЖирона4 : 2Барселона
10.12.2023Испания - Примера16-й турБарселона2 : 4Жирона
10.04.2023Испания - Примера28-й турБарселона0 : 0Жирона
28.01.2023Испания - Примера19-й турЖирона0 : 1Барселона
24.07.2021Товарищеские матчи (клубы) - 2021Товарищеские матчиБарселона3 : 1Жирона
16.09.2020Товарищеские матчи (клубы) - 2020Товарищеские матчиБарселона3 : 1Жирона
27.01.2019Испания - Примера21-й турЖирона0 : 2Барселона
23.09.2018Испания - Примера5-й турБарселона2 : 2Жирона
05.10.2025Испания — Примера8-й тур4 : 1Барселона
01.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 2-й турБарселона1 : 2
28.09.2025Испания — Примера7-й турБарселона2 : 1
25.09.2025Испания — Примера6-й тур1 : 3Барселона
21.09.2025Испания — Примера5-й турБарселона3 : 0
04.10.2025Испания — Примера8-й турЖирона2 : 1
26.09.2025Испания — Примера7-й турЖирона0 : 0
23.09.2025Испания — Примера6-й тур1 : 1Жирона
20.09.2025Испания — Примера5-й турЖирона0 : 4
14.09.2025Испания — Примера4-й тур1 : 1Жирона
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид821
2
Лига чемпионов
Барселона819
3
Лига чемпионов
Вильярреал816
4
Лига чемпионов
Бетис815
5
Лига Европы
Атлетик Б813
6
Лига конференций
Эльче813
7 Атлетико М813
8 Севилья813
9 Эспаньол812
10 Алавес811
11 Хетафе811
12 Осасуна810
13 Леванте88
14 Райо Вальекано88
15 Валенсия88
16 Сельта86
17 Жирона86
18
Зона вылета
Овьедо86
19
Зона вылета
Реал Сосьедад85
20
Зона вылета
Мальорка85

