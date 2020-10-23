02:04 ()
Майнц - Зриньски 23 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 23-10-2025 21:00
Стадион: МЕВА Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
23 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 2-й тур
Майнц
Зриньски

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Зриньски, которое состоится 23 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: МЕВА Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Майнц
Майнц, Германия
Зриньски
Мостар, Босния и Герцеговина
Главные тренеры
Дания Бо Хенриксен
Хорватия Игор Штимац
История личных встреч
18.10.2025 Германия — Бундеслига 7-й тур Майнц3 : 4
05.10.2025 Германия — Бундеслига 6-й тур 4 : 0Майнц
02.10.2025 Лига конференций Общий этап. 1-й тур 0 : 1Майнц
27.09.2025 Германия — Бундеслига 5-й тур Майнц0 : 2
20.09.2025 Германия — Бундеслига 4-й тур 1 : 4Майнц
18.10.2025 Босния и Герцеговина — Премьер-лига 11-й тур 0 : 1Зриньски
06.10.2025 Босния и Герцеговина — Премьер-лига 10-й тур 1 : 1Зриньски
02.10.2025 Лига конференций Общий этап. 1-й тур Зриньски5 : 0
27.09.2025 Босния и Герцеговина — Премьер-лига 9-й тур 1 : 3Зриньски
21.09.2025 Босния и Герцеговина — Премьер-лига 8-й тур Зриньски0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Зриньски13
2
1/8 финала
АЕК Ларнака13
3
1/8 финала
Спарта П13
4
1/8 финала
Лех П13
5
1/8 финала
Лозанна13
6
1/8 финала
Целе13
7
1/8 финала
Ракув13
8
1/8 финала
Райо Вальекано13
9
Плей-офф
Фиорентина13
10
Плей-офф
Кристал Пэлас13
11
Плей-офф
Шахтёр13
12
Плей-офф
Страсбург13
13
Плей-офф
Ягеллония13
14
Плей-офф
Майнц13
15
Плей-офф
Ноа13
16
Плей-офф
Самсунспор13
17
Плей-офф
Дрита11
18
Плей-офф
КуПС11
19
Плей-офф
Шелбурн11
20
Плей-офф
Хеккен11
21
Плей-офф
Абердин10
22
Плей-офф
Слован Бр10
23
Плей-офф
Омония10
24
Плей-офф
Хамрун Спартанс10
25 Легия10
26 Риека10
27 АЕК Афины10
28 Университатя Кр10
29 Шкендия10
30 Сигма Оломоуц10
31 Динамо К10
32 Шэмрок Роверс10
33 Рапид В10
34 Брейдаблик10
35 АЗ Алкмар10
36 Линкольн10

