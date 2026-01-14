Наполи - Парма 14 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 14-01-2026 19:30
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
14 Января 2026 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А, 16-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Парма, которое состоится 14 Января 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Наполи
Неаполь
Парма
Парма
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|21
|нп
|Маттео Политано
|19
|нп
|Расмус Хойлунд
|20
|нп
|Элиф Элмас
|40
|вр
|Эдоардо Корви
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|39
|зщ
|Алессандро Чиркати
|5
|зщ
|Лаутаро Валенти
|14
|зщ
|Эмануэле Валери
|10
|пз
|Адриан Бернабе
|16
|пз
|Мандела Кейта
|22
|пз
|Оливер Сёренсен
|21
|пз
|Гаэтано Ористанио
|9
|нп
|Матео Пельегрино
|17
|нп
|Якоб Ондрейка
Главные тренеры
|Антонио Конте
|Карлос Куэста
История личных встреч
|18.05.2025
|Италия — Серия А
|37-й тур
|0 : 0
|31.08.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|2 : 1
|31.01.2021
|Италия - Серия А
|20-й тур
|2 : 0
|20.09.2020
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 2
|22.07.2020
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 1
|14.12.2019
|Италия - Серия А
|16-й тур
|1 : 2
|24.02.2019
|Италия - Серия А
|25-й тур
|0 : 4
|26.09.2018
|Италия - Серия А
|6-й тур
|3 : 0
|10.05.2015
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 2
|18.12.2014
|Италия - Серия А
|16-й тур
|2 : 0
|11.01.2026
|Италия — Серия А
|20-й тур
|2 : 2
|07.01.2026
|Италия — Серия А
|19-й тур
|2 : 2
|04.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|0 : 2
|28.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|0 : 2
|22.12.2025
|Суперкубок Италии
|Финал
|2 : 0
|11.01.2026
|Италия — Серия А
|20-й тур
|1 : 2
|07.01.2026
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 2
|03.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 1
|27.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 0
|13.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|19
|43
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|19
|40
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|19
|39
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|20
|39
| 5
Лига Европы
|Рома
|20
|39
| 6
Лига конференций
|Комо
|19
|34
|7
|Аталанта
|20
|31
|8
|Лацио
|20
|28
|9
|Болонья
|19
|27
|10
|Удинезе
|20
|26
|11
|Торино
|20
|23
|12
|Сассуоло
|20
|23
|13
|Кремонезе
|20
|22
|14
|Парма
|19
|21
|15
|Дженоа
|20
|19
|16
|Кальяри
|20
|19
|17
|Лечче
|19
|17
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|20
|14
| 19
Зона вылета
|Пиза
|20
|13
| 20
Зона вылета
|Верона
|19
|13