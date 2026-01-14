01:33 ()
Свернуть список

Наполи - Парма 14 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 14-01-2026 19:30
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
14 Января 2026 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А, 16-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
Наполи
Парма

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Парма, которое состоится 14 Января 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Парма
Парма
32 Сербия вр Ваня Милинкович-Савич
22 Италия зщ Джованни Ди Лоренцо
13 Косово зщ Амир Ррахмани
4 Италия зщ Алессандро Буонджорно
31 Нидерланды зщ Сэм Бёкема
37 Италия зщ Леонардо Спинаццола
68 Словакия пз Станислав Лоботка
8 Шотландия пз Скотт Мактоминей
21 Италия нп Маттео Политано
19 Дания нп Расмус Хойлунд
20 Северная Македония нп Элиф Элмас
40 Италия вр Эдоардо Корви
15 Италия зщ Энрико Дель Прато
39 Австралия зщ Алессандро Чиркати
5 Аргентина зщ Лаутаро Валенти
14 Италия зщ Эмануэле Валери
10 Испания пз Адриан Бернабе
16 Бельгия пз Мандела Кейта
22 Дания пз Оливер Сёренсен
21 Италия пз Гаэтано Ористанио
9 Аргентина нп Матео Пельегрино
17 Швеция нп Якоб Ондрейка
Главные тренеры
Италия Антонио Конте
Испания Карлос Куэста
История личных встреч
18.05.2025 Италия — Серия А 37-й тур Парма0 : 0Наполи
31.08.2024 Италия — Серия А 3-й тур Наполи2 : 1Парма
31.01.2021 Италия - Серия А 20-й тур Наполи2 : 0Парма
20.09.2020 Италия - Серия А 1-й тур Парма0 : 2Наполи
22.07.2020 Италия - Серия А 35-й тур Парма2 : 1Наполи
14.12.2019 Италия - Серия А 16-й тур Наполи1 : 2Парма
24.02.2019 Италия - Серия А 25-й тур Парма0 : 4Наполи
26.09.2018 Италия - Серия А 6-й тур Наполи3 : 0Парма
10.05.2015 Италия - Серия А 35-й тур Парма2 : 2Наполи
18.12.2014 Италия - Серия А 16-й тур Наполи2 : 0Парма
11.01.2026 Италия — Серия А 20-й тур 2 : 2Наполи
07.01.2026 Италия — Серия А 19-й тур Наполи2 : 2
04.01.2026 Италия — Серия А 18-й тур 0 : 2Наполи
28.12.2025 Италия — Серия А 17-й тур 0 : 2Наполи
22.12.2025 Суперкубок Италии Финал Наполи2 : 0
11.01.2026 Италия — Серия А 20-й тур 1 : 2Парма
07.01.2026 Италия — Серия А 19-й тур Парма0 : 2
03.01.2026 Италия — Серия А 18-й тур 1 : 1Парма
27.12.2025 Италия — Серия А 17-й тур Парма1 : 0
13.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур Парма0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М1943
2
Лига чемпионов
Милан1940
3
Лига чемпионов
Наполи1939
4
Лига чемпионов
Ювентус2039
5
Лига Европы
Рома2039
6
Лига конференций
Комо1934
7 Аталанта2031
8 Лацио2028
9 Болонья1927
10 Удинезе2026
11 Торино2023
12 Сассуоло2023
13 Кремонезе2022
14 Парма1921
15 Дженоа2019
16 Кальяри2019
17 Лечче1917
18
Зона вылета
Фиорентина2014
19
Зона вылета
Пиза2013
20
Зона вылета
Верона1913

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close