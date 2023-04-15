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Визела - Спортинг 26 Мая прямая трансляция

Стадион: Ду Визела (Калдаш-де-Визела, Португалия), вместимость: 6565
26 Мая 2023 года в 23:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 34-й тур
Визела
Спортинг

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Визела - Спортинг, которое состоится 26 Мая 2023 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Ду Визела (Калдаш-де-Визела, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Визела
Визела
Спортинг
Лиссабон
Главные тренеры
ПортугалияРубен Филипе Маркеш Аморим
История личных встреч
21.01.2023 Португалия - Примейра 17-й тур Спортинг2 : 1Визела
16.01.2022 Португалия - Примейра 18-й тур Визела0 : 2Спортинг
06.08.2021 Португалия - Примейра 1-й тур Спортинг3 : 0Визела
19.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур 1 : 0Визела
13.05.2023 Португалия - Примейра 32-й тур Визела0 : 0
07.05.2023 Португалия - Примейра 31-й тур 3 : 0Визела
29.04.2023 Португалия - Примейра 30-й тур Визела1 : 2
23.04.2023 Португалия - Примейра 29-й тур 1 : 0Визела
21.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур Спортинг2 : 2
13.05.2023 Португалия - Примейра 32-й тур Спортинг2 : 1
07.05.2023 Португалия - Примейра 31-й тур 0 : 4Спортинг
30.04.2023 Португалия - Примейра 30-й тур Спортинг2 : 1
24.04.2023 Португалия - Примейра 29-й тур 0 : 2Спортинг
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Бенфика33 27 3 3 79-20 84 84.8
2 Порту33 26 4 3 70-22 82 82.8
3 Брага33 24 3 6 72-30 75 75.8
4 Спортинг33 22 5 6 69-31 71 71.7
5 Витория Гимарайнш33 16 5 12 34-36 53 53.5
6 Арока33 14 9 10 34-37 51 51.5
7 Шавиш33 12 10 11 34-36 46 46.5
8 Фамаликан33 13 4 16 37-45 43 43.4
9 Каза Пия33 11 8 14 31-39 41 41.4
10 Боавишта33 11 8 14 39-53 41 41.4
11 Визела33 11 7 15 33-36 40 40.4
12 Риу Аве33 10 9 14 34-41 39 39.4
13 Портимоненсе33 10 4 19 25-46 34 34.3
14 Жил Висенте33 9 7 17 31-41 34 34.3
15 Эшторил33 9 5 19 30-48 32 32.3
16 Маритиму33 7 5 21 31-60 26 26.3
17 Пасуш де Феррейра33 6 5 22 26-59 23 23.2
18 Санта-Клара33 5 7 21 26-55 22 22.2

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