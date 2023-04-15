Визела - Спортинг 26 Мая прямая трансляция
Стадион: Ду Визела (Калдаш-де-Визела, Португалия), вместимость: 6565
26 Мая 2023 года в 23:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 34-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Визела - Спортинг, которое состоится 26 Мая 2023 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Ду Визела (Калдаш-де-Визела, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Визела
Визела
Спортинг
Лиссабон
Главные тренеры
|Рубен Филипе Маркеш Аморим
История личных встреч
|21.01.2023
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|2 : 1
|16.01.2022
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|0 : 2
|06.08.2021
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|3 : 0
|19.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|1 : 0
|13.05.2023
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|0 : 0
|07.05.2023
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|3 : 0
|29.04.2023
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|1 : 2
|23.04.2023
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|1 : 0
|21.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 2
|13.05.2023
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|2 : 1
|07.05.2023
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|0 : 4
|30.04.2023
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|2 : 1
|24.04.2023
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Бенфика
|33
|27
|3
|3
|79-20
|84
|84.8
|2
|Порту
|33
|26
|4
|3
|70-22
|82
|82.8
|3
|Брага
|33
|24
|3
|6
|72-30
|75
|75.8
|4
|Спортинг
|33
|22
|5
|6
|69-31
|71
|71.7
|5
|Витория Гимарайнш
|33
|16
|5
|12
|34-36
|53
|53.5
|6
|Арока
|33
|14
|9
|10
|34-37
|51
|51.5
|7
|Шавиш
|33
|12
|10
|11
|34-36
|46
|46.5
|8
|Фамаликан
|33
|13
|4
|16
|37-45
|43
|43.4
|9
|Каза Пия
|33
|11
|8
|14
|31-39
|41
|41.4
|10
|Боавишта
|33
|11
|8
|14
|39-53
|41
|41.4
|11
|Визела
|33
|11
|7
|15
|33-36
|40
|40.4
|12
|Риу Аве
|33
|10
|9
|14
|34-41
|39
|39.4
|13
|Портимоненсе
|33
|10
|4
|19
|25-46
|34
|34.3
|14
|Жил Висенте
|33
|9
|7
|17
|31-41
|34
|34.3
|15
|Эшторил
|33
|9
|5
|19
|30-48
|32
|32.3
|16
|Маритиму
|33
|7
|5
|21
|31-60
|26
|26.3
|17
|Пасуш де Феррейра
|33
|6
|5
|22
|26-59
|23
|23.2
|18
|Санта-Клара
|33
|5
|7
|21
|26-55
|22
|22.2