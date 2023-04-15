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Кёльн - Бавария 27 Мая прямая трансляция

Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
27 Мая 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 34-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Кёльн
Бавария

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Бавария, которое состоится 27 Мая 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Райн-Энерги (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кёльн
Кёльн
Бавария
Мюнхен
20ГерманияврМарвин Швебе
2ГерманиязщБенно Шмиц
4ГерманиязщТимо Хюберс
24ГерманиязщЮлиан Хабот
14ГерманияпзЙонас Хектор
28ТуниспзЭйе Скири
6ГерманияпзЭрик Мартель
7АвстрияпзДеян Любичич
37ГерманияпзЛинтон Майна
11АвстриянпФлориан Кайнц
27ГерманиянпДейви Зельке
27ШвейцарияврЯн Зоммер
40МароккозщНуссайр Мазрауи
5ФранциязщБенжамен Павар
4НидерландызщМаттейс де Лигт
22ПортугалиязщЖоау Канселу
7ГерманияпзСерж Гнабри
6ГерманияпзЙозуа Киммих
42ГерманияпзДжамал Мусиала
11ФранциянпКингсли Коман
25ГерманиянпТомас Мюллер
10ГерманиянпЛерой Зане
Главные тренеры
ГерманияШтеффен Баумгарт
ГерманияТомас Тухель
История личных встреч
24.01.2023 Германия - Бундеслига 17-й тур Бавария1 : 1Кёльн
15.01.2022 Германия - Бундеслига 19-й тур Кёльн0 : 4Бавария
22.08.2021 Германия - Бундеслига 2-й тур Бавария3 : 2Кёльн
17.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Кёльн3 : 2Бавария
27.02.2021 Германия - Бундеслига 23-й тур Бавария5 : 1Кёльн
31.10.2020 Германия - Бундеслига 6-й тур Кёльн1 : 2Бавария
16.02.2020 Германия - Бундеслига 22-й тур Кёльн1 : 4Бавария
21.09.2019 Германия - Бундеслига 5-й тур Бавария4 : 0Кёльн
05.05.2018 Германия - Бундеслига 33-й тур Кёльн1 : 3Бавария
13.12.2017 Германия - Бундеслига 16-й тур Бавария1 : 0Кёльн
20.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур 1 : 1Кёльн
12.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур Кёльн5 : 2
05.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур 1 : 2Кёльн
29.04.2023 Германия - Бундеслига 30-й тур Кёльн0 : 1
22.04.2023 Германия - Бундеслига 29-й тур 1 : 3Кёльн
20.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур Бавария1 : 3
13.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур Бавария6 : 0
06.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур 1 : 2Бавария
30.04.2023 Германия - Бундеслига 30-й тур Бавария2 : 0
22.04.2023 Германия - Бундеслига 29-й тур 3 : 1Бавария
Текстовая трансляция
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В трёх странах уже определены чемпионы, но интересных вещей предостаточно.В ближайшие выходные завершится сезон в АПЛ и Бундеслиге: Кто станет чемпионом Германии и в каком еврокубке сыграет Головин? Интриги в топ-5 лигах 0'Руководство мюнхенцев может отправиться вслед за Нагельсманом, которого само и уволило.«Бавария» переживает один из тяжелейших управленческих кризисов в своей современной истории: Легенды «Баварии» довели клуб до кризиса. Кан и Салихамиджич потеряют работу из-за ошибок? 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 34-го тура Бундеслиги: «Кёльн» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Боруссия Д33 22 4 7 81-42 70 70.7
2
Лига чемпионов
Бавария33 20 8 5 90-37 68 68.7
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг33 19 6 8 60-39 63 63.6
4
Лига чемпионов
Унион33 17 8 8 50-38 59 59.6
5
Лига Европы
Фрайбург33 17 8 8 50-42 59 59.6
6
Квалификация Лиги конференций
Байер33 14 8 11 57-46 50 50.5
7 Вольфсбург33 13 10 10 56-46 49 49.5
8 Айнтрахт Ф33 12 11 10 56-51 47 47.5
9 Майнц33 12 9 12 52-53 45 45.5
10 Кёльн33 10 12 11 48-52 42 42.4
11 Боруссия М33 10 10 13 50-55 40 40.4
12 Вердер33 10 6 17 51-63 36 36.4
13 Хоффенхайм33 10 5 18 47-56 35 35.4
14 Аугсбург33 9 7 17 42-61 34 34.3
15 Штутгарт33 7 11 15 44-56 32 32.3
16 Бохум33 9 5 19 37-72 32 32.3
17
Зона вылета
Шальке-0433 7 10 16 33-67 31 31.3
18
Зона вылета
Герта33 6 8 19 40-68 26 26.3

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