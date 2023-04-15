Кёльн - Бавария 27 Мая прямая трансляция
Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
27 Мая 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 34-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Бавария, которое состоится 27 Мая 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Райн-Энерги (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кёльн
Кёльн
Бавария
Мюнхен
|20
|вр
|Марвин Швебе
|2
|зщ
|Бенно Шмиц
|4
|зщ
|Тимо Хюберс
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|14
|пз
|Йонас Хектор
|28
|пз
|Эйе Скири
|6
|пз
|Эрик Мартель
|7
|пз
|Деян Любичич
|37
|пз
|Линтон Майна
|11
|нп
|Флориан Кайнц
|27
|нп
|Дейви Зельке
|27
|вр
|Ян Зоммер
|40
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|5
|зщ
|Бенжамен Павар
|4
|зщ
|Маттейс де Лигт
|22
|зщ
|Жоау Канселу
|7
|пз
|Серж Гнабри
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|42
|пз
|Джамал Мусиала
|11
|нп
|Кингсли Коман
|25
|нп
|Томас Мюллер
|10
|нп
|Лерой Зане
Главные тренеры
|Штеффен Баумгарт
|Томас Тухель
История личных встреч
|24.01.2023
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|1 : 1
|15.01.2022
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|0 : 4
|22.08.2021
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|3 : 2
|17.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|27.02.2021
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|5 : 1
|31.10.2020
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 2
|16.02.2020
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|1 : 4
|21.09.2019
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|4 : 0
|05.05.2018
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 3
|13.12.2017
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|1 : 0
|20.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|12.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|5 : 2
|05.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 2
|29.04.2023
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|0 : 1
|22.04.2023
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|1 : 3
|20.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 3
|13.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|6 : 0
|06.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 2
|30.04.2023
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|2 : 0
|22.04.2023
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|3 : 1
Текстовая трансляция
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В трёх странах уже определены чемпионы, но интересных вещей предостаточно.В ближайшие выходные завершится сезон в АПЛ и Бундеслиге: Кто станет чемпионом Германии и в каком еврокубке сыграет Головин? Интриги в топ-5 лигах 0'Руководство мюнхенцев может отправиться вслед за Нагельсманом, которого само и уволило.«Бавария» переживает один из тяжелейших управленческих кризисов в своей современной истории: Легенды «Баварии» довели клуб до кризиса. Кан и Салихамиджич потеряют работу из-за ошибок? 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 34-го тура Бундеслиги: «Кёльн» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|33
|22
|4
|7
|81-42
|70
|70.7
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|33
|20
|8
|5
|90-37
|68
|68.7
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|33
|19
|6
|8
|60-39
|63
|63.6
| 4
Лига чемпионов
|Унион
|33
|17
|8
|8
|50-38
|59
|59.6
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|33
|17
|8
|8
|50-42
|59
|59.6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Байер
|33
|14
|8
|11
|57-46
|50
|50.5
|7
|Вольфсбург
|33
|13
|10
|10
|56-46
|49
|49.5
|8
|Айнтрахт Ф
|33
|12
|11
|10
|56-51
|47
|47.5
|9
|Майнц
|33
|12
|9
|12
|52-53
|45
|45.5
|10
|Кёльн
|33
|10
|12
|11
|48-52
|42
|42.4
|11
|Боруссия М
|33
|10
|10
|13
|50-55
|40
|40.4
|12
|Вердер
|33
|10
|6
|17
|51-63
|36
|36.4
|13
|Хоффенхайм
|33
|10
|5
|18
|47-56
|35
|35.4
|14
|Аугсбург
|33
|9
|7
|17
|42-61
|34
|34.3
|15
|Штутгарт
|33
|7
|11
|15
|44-56
|32
|32.3
|16
|Бохум
|33
|9
|5
|19
|37-72
|32
|32.3
| 17
Зона вылета
|Шальке-04
|33
|7
|10
|16
|33-67
|31
|31.3
| 18
Зона вылета
|Герта
|33
|6
|8
|19
|40-68
|26
|26.3