Реал Мадрид - Жирона 23 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 23-02-2025 17:15
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
23 Февраля 2025 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 25-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Жирона, которое состоится 23 Февраля 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Жирона
Жирона
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|35
|зщ
|Рауль Асенсио
|17
|зщ
|Лукас Васкес
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|23
|зщ
|Ферлан Менди
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|14
|пз
|Орельен Тчуамени
|19
|пз
|Даниель Себальос
|11
|нп
|Родриго
|9
|нп
|Килиан Мбаппе
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|4
|зщ
|Арнау Мартинес
|5
|зщ
|Давид Лопес
|18
|зщ
|Ладислав Крейчи
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|14
|пз
|Ориоль Ромеу
|8
|пз
|Виктор Цыганков
|10
|пз
|Ясер Асприлья
|20
|нп
|Брайан Хиль
|24
|нп
|Порту
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Мичел Санчес
История личных встреч
|07.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|0 : 3
|10.02.2024
|Испания - Примера
|24-й тур
|4 : 0
|30.09.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|0 : 3
|25.04.2023
|Испания - Примера
|31-й тур
|4 : 2
|30.10.2022
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 1
|17.02.2019
|Испания - Примера
|24-й тур
|1 : 2
|31.01.2019
|Кубок Испании
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 3
|24.01.2019
|Кубок Испании
|1/4 финала. 1-й матч
|4 : 2
|26.08.2018
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 4
|18.03.2018
|Испания - Примера
|29-й тур
|6 : 3
|19.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|3 : 1
|15.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 1
|11.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 3
|08.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 1
|05.02.2025
|Кубок Испании
|1/4 финала
|2 : 3
|14.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 2
|08.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|3 : 0
|03.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 1
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 2
|26.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура Примеры: «Реал» — «Жирона». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Атлетико М
|25
|53
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|24
|51
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|24
|51
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|24
|45
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|25
|44
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Райо Вальекано
|25
|35
|7
|Мальорка
|24
|34
|8
|Сельта
|25
|32
|9
|Бетис
|24
|32
|10
|Осасуна
|25
|32
|11
|Реал Сосьедад
|24
|31
|12
|Жирона
|24
|31
|13
|Севилья
|24
|31
|14
|Хетафе
|24
|30
|15
|Эспаньол
|25
|27
|16
|Леганес
|24
|24
|17
|Лас-Пальмас
|24
|23
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|25
|23
| 19
Зона вылета
|Алавес
|25
|22
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|24
|15