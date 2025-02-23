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Реал Мадрид - Жирона 23 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 23-02-2025 17:15
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
23 Февраля 2025 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 25-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
Реал Мадрид
Жирона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Жирона, которое состоится 23 Февраля 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Жирона
Жирона
1БельгияврТибо Куртуа
35ИспаниязщРауль Асенсио
17ИспаниязщЛукас Васкес
22ГерманиязщАнтонио Рюдигер
23ФранциязщФерлан Менди
8УругвайпзФедерико Вальверде
14ФранцияпзОрельен Тчуамени
19ИспанияпзДаниель Себальос
11Бразилиянп Родриго
9ФранциянпКилиан Мбаппе
7Бразилиянп Винисиус Жуниор
13АргентинаврПауло Гассанига
4ИспаниязщАрнау Мартинес
5ИспаниязщДавид Лопес
18ЧехиязщЛадислав Крейчи
17НидерландызщДейли Блинд
3ИспаниязщМигель Гутьеррес
14ИспанияпзОриоль Ромеу
8УкраинапзВиктор Цыганков
10КолумбияпзЯсер Асприлья
20ИспаниянпБрайан Хиль
24Испаниянп Порту
Главные тренеры
ИталияКарло Анчелотти
ИспанияМичел Санчес
История личных встреч
07.12.2024Испания — Примера16-й турЖирона0 : 3Реал Мадрид
10.02.2024Испания - Примера24-й турРеал Мадрид4 : 0Жирона
30.09.2023Испания - Примера8-й турЖирона0 : 3Реал Мадрид
25.04.2023Испания - Примера31-й турЖирона4 : 2Реал Мадрид
30.10.2022Испания - Примера12-й турРеал Мадрид1 : 1Жирона
17.02.2019Испания - Примера24-й турРеал Мадрид1 : 2Жирона
31.01.2019Кубок Испании1/4 финала. 2-й матчЖирона1 : 3Реал Мадрид
24.01.2019Кубок Испании1/4 финала. 1-й матчРеал Мадрид4 : 2Жирона
26.08.2018Испания - Примера2-й турЖирона1 : 4Реал Мадрид
18.03.2018Испания - Примера29-й турРеал Мадрид6 : 3Жирона
19.02.2025Лига чемпионовСтыковые матчи. 2-й матчРеал Мадрид3 : 1
15.02.2025Испания — Примера24-й тур1 : 1Реал Мадрид
11.02.2025Лига чемпионовСтыковые матчи. 1-й матч2 : 3Реал Мадрид
08.02.2025Испания — Примера23-й турРеал Мадрид1 : 1
05.02.2025Кубок Испании1/4 финала2 : 3Реал Мадрид
14.02.2025Испания — Примера24-й турЖирона1 : 2
08.02.2025Испания — Примера23-й тур3 : 0Жирона
03.02.2025Испания — Примера22-й турЖирона2 : 1
29.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 8-й турЖирона1 : 2
26.01.2025Испания — Примера21-й тур2 : 1Жирона
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура Примеры: «Реал» — «Жирона». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Атлетико М2553
2
Лига чемпионов
Барселона2451
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид2451
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2445
5
Лига Европы
Вильярреал2544
6
Квалификация Лиги конференций
Райо Вальекано2535
7 Мальорка2434
8 Сельта2532
9 Бетис2432
10 Осасуна2532
11 Реал Сосьедад2431
12 Жирона2431
13 Севилья2431
14 Хетафе2430
15 Эспаньол2527
16 Леганес2424
17 Лас-Пальмас2423
18
Зона вылета
Валенсия2523
19
Зона вылета
Алавес2522
20
Зона вылета
Вальядолид2415

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