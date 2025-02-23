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Уотфорд - Лутон Таун 23 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 23-02-2025 14:00
Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия), вместимость: 22200
23 Февраля 2025 года в 15:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 34-й тур
Уотфорд
Лутон Таун

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Лутон Таун, которое состоится 23 Февраля 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Лутон Таун
Лутон
История личных встреч
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур Лутон Таун3 : 0Уотфорд
01.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Лутон Таун2 : 0Уотфорд
23.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Уотфорд4 : 0Лутон Таун
17.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Лутон Таун1 : 0Уотфорд
26.09.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Уотфорд1 : 0Лутон Таун
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур 0 : 1Уотфорд
11.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур Уотфорд0 : 4
08.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур 2 : 2Уотфорд
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур Уотфорд0 : 1
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур 2 : 1Уотфорд
19.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур Лутон Таун1 : 1
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур Лутон Таун0 : 1
12.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур 2 : 0Лутон Таун
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур 1 : 1Лутон Таун
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур Лутон Таун0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3372
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3370
3
Плей-офф
Бёрнли3468
4
Плей-офф
Сандерленд3462
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3451
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс3451
7 Ковентри Сити3450
8 Бристоль Сити3449
9 Норвич Сити3447
10 Миллуолл3445
11 Уотфорд3345
12 Шеффилд Уэнсдей3445
13 Мидлсбро3344
14 Куинз Парк Рейнджерс3444
15 Престон Норт Энд3442
16 Суонси Сити3440
17 Портсмут3439
18 Оксфорд Юнайтед3438
19 Сток Сити3335
20 Халл Сити3333
21 Кардифф Сити3333
22
Зона вылета
Плимут Аргайл3430
23
Зона вылета
Дерби Каунти3429
24
Зона вылета
Лутон Таун3328

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