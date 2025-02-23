Гройтер Фюрт - Айнтрахт Б 23 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 23-02-2025 14:30
Стадион: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия), вместимость: 18000
23 Февраля 2025 года в 15:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 23-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гройтер Фюрт - Айнтрахт Б, которое состоится 23 Февраля 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гройтер Фюрт
Фюрт
Айнтрахт Б
Брауншвейг
История личных встреч
|21.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|6-й тур
|2 : 0
|04.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|3 : 3
|02.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|0 : 1
|13.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|2 : 2
|06.11.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|0 : 1
|20.04.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|3 : 0
|19.12.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|0 : 3
|24.02.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|2 : 1
|20.09.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|3 : 0
|05.04.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|0 : 0
|15.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|22-й тур
|2 : 0
|07.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|21-й тур
|2 : 1
|02.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|20-й тур
|1 : 2
|24.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|19-й тур
|2 : 4
|18.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|18-й тур
|2 : 1
|15.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|22-й тур
|1 : 0
|09.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|21-й тур
|0 : 2
|01.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|20-й тур
|1 : 2
|24.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|19-й тур
|1 : 1
|18.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|18-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Гамбург
|23
|42
| 2
Повышение
|Кёльн
|22
|40
| 3
Плей-офф за повышение
|Кайзерслаутерн
|23
|39
|4
|Магдебург
|23
|38
|5
|Падерборн 07
|23
|38
|6
|Фортуна
|22
|37
|7
|Эльверсберг
|23
|36
|8
|Ганновер-96
|23
|35
|9
|Нюрнберг
|23
|35
|10
|Карлсруэ
|23
|33
|11
|Шальке-04
|22
|27
|12
|Герта
|23
|26
|13
|Гройтер Фюрт
|22
|26
|14
|Дармштадт 98
|22
|25
|15
|Пройссен Мюнстер
|23
|23
| 16
Стыковая зона
|Айнтрахт Б
|22
|21
| 17
Зона вылета
|Ульм 1846
|23
|18
| 18
Зона вылета
|Ян
|23
|15