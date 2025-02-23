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Гройтер Фюрт - Айнтрахт Б 23 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 23-02-2025 14:30
Стадион: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия), вместимость: 18000
23 Февраля 2025 года в 15:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 23-й тур
Гройтер Фюрт
Айнтрахт Б

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гройтер Фюрт - Айнтрахт Б, которое состоится 23 Февраля 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гройтер Фюрт
Фюрт
Айнтрахт Б
Брауншвейг
История личных встреч
21.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 6-й тур Айнтрахт Б2 : 0Гройтер Фюрт
04.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Гройтер Фюрт3 : 3Айнтрахт Б
02.12.2023 Германия - Вторая Бундеслига 15-й тур Айнтрахт Б0 : 1Гройтер Фюрт
13.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Гройтер Фюрт2 : 2Айнтрахт Б
06.11.2022 Германия - Вторая Бундеслига 15-й тур Айнтрахт Б0 : 1Гройтер Фюрт
20.04.2021 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Гройтер Фюрт3 : 0Айнтрахт Б
19.12.2020 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Айнтрахт Б0 : 3Гройтер Фюрт
24.02.2018 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур Гройтер Фюрт2 : 1Айнтрахт Б
20.09.2017 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур Айнтрахт Б3 : 0Гройтер Фюрт
05.04.2017 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Гройтер Фюрт0 : 0Айнтрахт Б
15.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 22-й тур 2 : 0Гройтер Фюрт
07.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур Гройтер Фюрт2 : 1
02.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур 1 : 2Гройтер Фюрт
24.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур Гройтер Фюрт2 : 4
18.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур 2 : 1Гройтер Фюрт
15.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 22-й тур Айнтрахт Б1 : 0
09.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур 0 : 2Айнтрахт Б
01.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур Айнтрахт Б1 : 2
24.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур 1 : 1Айнтрахт Б
18.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур Айнтрахт Б0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Гамбург2342
2
Повышение
Кёльн2240
3
Плей-офф за повышение
Кайзерслаутерн2339
4 Магдебург2338
5 Падерборн 072338
6 Фортуна2237
7 Эльверсберг2336
8 Ганновер-962335
9 Нюрнберг2335
10 Карлсруэ2333
11 Шальке-042227
12 Герта2326
13 Гройтер Фюрт2226
14 Дармштадт 982225
15 Пройссен Мюнстер2323
16
Стыковая зона
Айнтрахт Б2221
17
Зона вылета
Ульм 18462318
18
Зона вылета
Ян2315

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