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Хетафе - Бетис 23 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 23-02-2025 19:30
Стадион: Колисеум (Хетафе, Испания), вместимость: 17393
23 Февраля 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 25-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
Хетафе
Бетис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Бетис, которое состоится 23 Февраля 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хетафе
Хетафе
Бетис
Севилья
13ИспанияврДавид Сория
2Тогозщ Джене
22ПортугалиязщДомингуш Дуарте
15ПарагвайзщОмар Альдерете
16ИспаниязщДиего Рико
21ИспаниязщХуан Иглесиас
11ИспанияпзРамон Терратс
8УругвайпзМауро Арамбарри
24Испанияпз Хуанми
17ИспаниянпКарлес Сайоль
9ИспаниянпБорха Майораль
13Испаниявр Адриан
23СенегалзщЮссуф Сабали
5ИспаниязщМарк Бартра
3ИспаниязщДиего Льоренте
15ФранциязщРомен Перро
20АргентинапзДжовани Ло Чельсо
4СШАпзДжонни Кардозо
7Бразилияпз Антони
22Испанияпз Иско
36ИспаниянпХесус Родригес
19КолумбиянпКучо Эрнандес
Главные тренеры
ИспанияХосе Бордалас
ЧилиМануэль Пеллегрини
История личных встреч
18.09.2024Испания — Примера3-й турБетис2 : 1Хетафе
04.02.2024Испания - Примера23-й турБетис1 : 1Хетафе
21.10.2023Испания - Примера10-й турХетафе1 : 1Бетис
24.05.2023Испания - Примера36-й турБетис0 : 1Хетафе
28.01.2023Испания - Примера19-й турХетафе0 : 1Бетис
02.05.2022Испания - Примера34-й турХетафе0 : 0Бетис
26.09.2021Испания - Примера7-й турБетис2 : 0Хетафе
19.02.2021Испания - Примера24-й турБетис1 : 0Хетафе
29.09.2020Испания - Примера4-й турХетафе3 : 0Бетис
26.01.2020Испания - Примера21-й турХетафе1 : 0Бетис
14.02.2025Испания — Примера24-й тур1 : 2Хетафе
09.02.2025Испания — Примера23-й тур0 : 1Хетафе
04.02.2025Кубок Испании1/4 финала5 : 0Хетафе
01.02.2025Испания — Примера22-й турХетафе0 : 0
26.01.2025Испания — Примера21-й тур0 : 3Хетафе
20.02.2025Лига конференцийСтыковые матчи. 2-й матчБетис0 : 1
16.02.2025Испания — Примера24-й турБетис3 : 0
13.02.2025Лига конференцийСтыковые матчи. 1-й матч0 : 3Бетис
08.02.2025Испания — Примера23-й тур3 : 2Бетис
02.02.2025Испания — Примера22-й турБетис2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Атлетико М2553
2
Лига чемпионов
Барселона2451
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид2451
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2445
5
Лига Европы
Вильярреал2544
6
Квалификация Лиги конференций
Райо Вальекано2535
7 Мальорка2434
8 Сельта2532
9 Бетис2432
10 Осасуна2532
11 Реал Сосьедад2431
12 Жирона2431
13 Севилья2431
14 Хетафе2430
15 Эспаньол2527
16 Леганес2424
17 Лас-Пальмас2423
18
Зона вылета
Валенсия2523
19
Зона вылета
Алавес2522
20
Зона вылета
Вальядолид2415

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