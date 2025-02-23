Хетафе - Бетис 23 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 23-02-2025 19:30
Стадион: Колисеум (Хетафе, Испания), вместимость: 17393
23 Февраля 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 25-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Бетис, которое состоится 23 Февраля 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хетафе
Хетафе
Бетис
Севилья
|13
|вр
|Давид Сория
|2
|зщ
|Джене
|22
|зщ
|Домингуш Дуарте
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|16
|зщ
|Диего Рико
|21
|зщ
|Хуан Иглесиас
|11
|пз
|Рамон Терратс
|8
|пз
|Мауро Арамбарри
|24
|пз
|Хуанми
|17
|нп
|Карлес Сайоль
|9
|нп
|Борха Майораль
|13
|вр
|Адриан
|23
|зщ
|Юссуф Сабали
|5
|зщ
|Марк Бартра
|3
|зщ
|Диего Льоренте
|15
|зщ
|Ромен Перро
|20
|пз
|Джовани Ло Чельсо
|4
|пз
|Джонни Кардозо
|7
|пз
|Антони
|22
|пз
|Иско
|36
|нп
|Хесус Родригес
|19
|нп
|Кучо Эрнандес
Главные тренеры
|Хосе Бордалас
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|18.09.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|2 : 1
|04.02.2024
|Испания - Примера
|23-й тур
|1 : 1
|21.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 1
|24.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 1
|28.01.2023
|Испания - Примера
|19-й тур
|0 : 1
|02.05.2022
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 0
|26.09.2021
|Испания - Примера
|7-й тур
|2 : 0
|19.02.2021
|Испания - Примера
|24-й тур
|1 : 0
|29.09.2020
|Испания - Примера
|4-й тур
|3 : 0
|26.01.2020
|Испания - Примера
|21-й тур
|1 : 0
|14.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 2
|09.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|0 : 1
|04.02.2025
|Кубок Испании
|1/4 финала
|5 : 0
|01.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|0 : 0
|26.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|0 : 3
|20.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 2-й матч
|0 : 1
|16.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|3 : 0
|13.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 3
|08.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|3 : 2
|02.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Атлетико М
|25
|53
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|24
|51
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|24
|51
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|24
|45
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|25
|44
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Райо Вальекано
|25
|35
|7
|Мальорка
|24
|34
|8
|Сельта
|25
|32
|9
|Бетис
|24
|32
|10
|Осасуна
|25
|32
|11
|Реал Сосьедад
|24
|31
|12
|Жирона
|24
|31
|13
|Севилья
|24
|31
|14
|Хетафе
|24
|30
|15
|Эспаньол
|25
|27
|16
|Леганес
|24
|24
|17
|Лас-Пальмас
|24
|23
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|25
|23
| 19
Зона вылета
|Алавес
|25
|22
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|24
|15