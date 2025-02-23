Нант - Ланс 23 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 23-02-2025 16:00
Стадион: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38285
23 Февраля 2025 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 23-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Ланс, которое состоится 23 Февраля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нант
Нант
Ланс
Ланс
|16
|вр
|Антони Лопеш
|11
|зщ
|Маркус Коко
|24
|зщ
|Сайду Соу
|4
|зщ
|Николя Паллуа
|98
|зщ
|Кельвен Амьен-Аду
|6
|пз
|Дуглас
|8
|пз
|Йоанн Лепенан
|66
|пз
|Луи Леру
|27
|пз
|Мозес Саймон
|39
|нп
|Маттис Аблин
|31
|нп
|Мостафа Мохамед
|16
|вр
|Эрве Коффи
|24
|зщ
|Жонатан Гради
|14
|зщ
|Факундо Медина
|20
|зщ
|Маланг Сарр
|2
|зщ
|Рубен Агилар
|18
|пз
|Анди Диуф
|23
|пз
|Нейл Эль-Айнауи
|28
|пз
|Адриен Томассон
|11
|пз
|Анжело Фюльжини
|7
|нп
|Флорьян Сотока
|8
|нп
|Мбала Н'Зола
Главные тренеры
|Антуан Комбуаре
|Уильям Стилл
|Эдвард Стилл
История личных встреч
|09.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|3 : 2
|03.02.2024
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|0 : 1
|28.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|4 : 0
|01.03.2023
|Кубок Франции
|1/4 финала
|2 : 1
|19.02.2023
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|3 : 1
|18.09.2022
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|0 : 0
|30.04.2022
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|2 : 2
|10.12.2021
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|3 : 2
|10.02.2021
|Кубок Франции
|1/32 финала
|2 : 4
|17.01.2021
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 1
|15.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|7 : 1
|07.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|0 : 2
|02.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 2
|26.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|1 : 1
|19.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|1 : 1
|16.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|0 : 2
|08.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|2 : 0
|31.01.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|0 : 2
|26.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|1 : 0
|18.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|22
|56
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|22
|46
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|23
|41
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Ницца
|22
|40
| 5
Лига Европы
|Монако
|23
|40
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|22
|36
|7
|Страсбург
|22
|33
|8
|Ланс
|22
|33
|9
|Брест
|22
|32
|10
|Тулуза
|22
|27
|11
|Анже
|23
|27
|12
|Ренн
|23
|26
|13
|Осер
|22
|25
|14
|Реймс
|23
|22
|15
|Нант
|22
|21
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|23
|19
| 17
Зона вылета
|Гавр
|22
|17
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|22
|15