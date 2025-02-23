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Нант - Ланс 23 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 23-02-2025 16:00
Стадион: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38285
23 Февраля 2025 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 23-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Нант
Ланс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Ланс, которое состоится 23 Февраля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нант
Нант
Ланс
Ланс
16ПортугалияврАнтони Лопеш
11ФранциязщМаркус Коко
24ГвинеязщСайду Соу
4ФранциязщНиколя Паллуа
98ФранциязщКельвен Амьен-Аду
6Бразилияпз Дуглас
8ФранцияпзЙоанн Лепенан
66ФранцияпзЛуи Леру
27НигерияпзМозес Саймон
39ФранциянпМаттис Аблин
31ЕгипетнпМостафа Мохамед
16Буркина-ФасоврЭрве Коффи
24ФранциязщЖонатан Гради
14АргентиназщФакундо Медина
20ФранциязщМаланг Сарр
2ФранциязщРубен Агилар
18ФранцияпзАнди Диуф
23ФранцияпзНейл Эль-Айнауи
28ФранцияпзАдриен Томассон
11ФранцияпзАнжело Фюльжини
7ФранциянпФлорьян Сотока
8АнголанпМбала Н'Зола
Главные тренеры
ФранцияАнтуан Комбуаре
БельгияУильям Стилл
БельгияЭдвард Стилл
История личных встреч
09.11.2024Франция — Лига 111-й турЛанс3 : 2Нант
03.02.2024Франция - Лига 120-й турНант0 : 1Ланс
28.10.2023Франция - Лига 110-й турЛанс4 : 0Нант
01.03.2023Кубок Франции1/4 финалаНант2 : 1Ланс
19.02.2023Франция - Лига 124-й турЛанс3 : 1Нант
18.09.2022Франция - Лига 18-й турНант0 : 0Ланс
30.04.2022Франция - Лига 135-й турЛанс2 : 2Нант
10.12.2021Франция - Лига 118-й турНант3 : 2Ланс
10.02.2021Кубок Франции1/32 финалаНант2 : 4Ланс
17.01.2021Франция - Лига 120-й турНант1 : 1Ланс
15.02.2025Франция — Лига 122-й тур7 : 1Нант
07.02.2025Франция — Лига 121-й турНант0 : 2
02.02.2025Франция — Лига 120-й тур1 : 2Нант
26.01.2025Франция — Лига 119-й турНант1 : 1
19.01.2025Франция — Лига 118-й тур1 : 1Нант
16.02.2025Франция — Лига 122-й турЛанс0 : 2
08.02.2025Франция — Лига 121-й тур2 : 0Ланс
31.01.2025Франция — Лига 120-й тур0 : 2Ланс
26.01.2025Франция — Лига 119-й турЛанс1 : 0
18.01.2025Франция — Лига 118-й турЛанс1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2256
2
Лига чемпионов
Марсель2246
3
Лига чемпионов
Лилль2341
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ницца2240
5
Лига Европы
Монако2340
6
Квалификация Лиги конференций
Лион2236
7 Страсбург2233
8 Ланс2233
9 Брест2232
10 Тулуза2227
11 Анже2327
12 Ренн2326
13 Осер2225
14 Реймс2322
15 Нант2221
16
Стыковая зона
Сент-Этьен2319
17
Зона вылета
Гавр2217
18
Зона вылета
Монпелье2215

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