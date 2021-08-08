Интер - Ювентус 11 Мая прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
11 мая 2022, среда. 22:00 МСК. Кубок Италии, Финал
0'
45'
90'
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер - Ювентус, которое состоится 11 Мая 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, Финал, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан
Ювентус
Турин
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
|Массимилиано Аллегри
История личных встреч
|03.04.2022
|Италия - Серия А
|Тур 31
|0 : 1
|12.01.2022
|Суперкубок Италии
|Финал
|2 : 1 ДВ
|24.10.2021
|Италия - Серия А
|Тур 9
|1 : 1
|15.05.2021
|Италия - Серия А
|Тур 37
|3 : 2
|09.02.2021
|Кубок Италии
|1/2 финала
|0 : 0
|02.02.2021
|Кубок Италии
|1/2 финала
|1 : 2
|17.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 18
|2 : 0
|08.03.2020
|Италия - Серия А
|Тур 26
|2 : 0
|06.10.2019
|Италия - Серия А
|Тур 7
|1 : 2
|24.07.2019
|Международный кубок чемпионов
|Международный кубок чемпионов
|1 : 1 4 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча Кубка Италии: «Интер» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Предварительный раунд
|Метка
| Комо
Катандзаро
|2 : 2 3 : 4
| Тернана
Авеллино
|1 : 1 4 : 3
| Перуджа
Зюйдтироль
|1 : 0
| Падова
Алессандрия
|0 : 2 ДВ
1-й раунд
|Метка
| Порденоне
Специя
|1 : 3
| Дженоа
Перуджа
|3 : 2
| Удинезе
Асколи
|3 : 1
| Фиорентина
Козенца
|4 : 0
| Беневенто
СПАЛ
|2 : 1 ДВ
| Читтаделла
Монца
|2 : 1
| Верона
Катандзаро
|3 : 0
| Кальяри
Пиза
|3 : 1
| Эмполи
Виченца
|4 : 2
| Парма
Лечче
|1 : 3
| Венеция
Фрозиноне
|1 : 1 8 : 7
| Торино
Кремонезе
|0 : 0 4 : 1
| Кротоне
Брешия
|2 : 2 4 : 2
| Болонья
Тернана
|4 : 5
| Салернитана
Реджина
|2 : 0
| Сампдория
Алессандрия
|3 : 2
2-й раунд
|Метка
A08
| Венеция
Тернана
|3 : 1
A12
| Удинезе
Кротоне
|4 : 0
A10
| Дженоа
Салернитана
|1 : 0
A16
| Верона
Эмполи
|3 : 4
A04
| Кальяри
Читтаделла
|3 : 1
A06
| Фиорентина
Беневенто
|2 : 1
A14
| Специя
Лечче
|0 : 2
A02
| Сампдория
Торино
|2 : 1
1/8 финала
|Метка
B04
| Аталанта
Венеция
|2 : 0
B03
| Наполи
Фиорентина
|2 : 5 ДВ
B05
| Милан
Дженоа
|3 : 1 ДВ
B06
| Лацио
Удинезе
|1 : 0 ДВ
B01
| Ювентус
Сампдория
|4 : 1
B02
| Сассуоло
Кальяри
|1 : 0
B08
| Интер М
Эмполи
|3 : 2 ДВ
B07
| Рома
Лечче
|3 : 1
1/4 финала
|Метка
QF4
| Интер М
Рома
|2 : 0
QF3
| Милан
Лацио
|4 : 0
QF2
| Аталанта
Фиорентина
|2 : 3
QF1
| Ювентус
Сассуоло
|2 : 1
1/2 финала
|Метка
SF2
| Милан
Интер М
|0 : 0
SF1
| Фиорентина
Ювентус
|0 : 1
Финал
|Метка
F1
| Интер М
Ювентус
|11.05