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Интер - Ювентус 11 Мая прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
11 мая 2022, среда. 22:00 МСК. Кубок Италии, Финал
Интер М
Ювентус

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер - Ювентус, которое состоится 11 Мая 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, Финал, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Интер М
      Милан
      Ювентус
      Турин
      Главные тренеры
      Италия Симоне Индзаги
      Италия Массимилиано Аллегри
      История личных встреч
      03.04.2022 Италия - Серия А Тур 31 Ювентус0 : 1Интер М
      12.01.2022 Суперкубок Италии Финал Интер М2 : 1 ДВЮвентус
      24.10.2021 Италия - Серия А Тур 9 Интер М1 : 1Ювентус
      15.05.2021 Италия - Серия А Тур 37 Ювентус3 : 2Интер М
      09.02.2021 Кубок Италии 1/2 финала Ювентус0 : 0Интер М
      02.02.2021 Кубок Италии 1/2 финала Интер М1 : 2Ювентус
      17.01.2021 Италия - Серия А Тур 18 Интер М2 : 0Ювентус
      08.03.2020 Италия - Серия А Тур 26 Ювентус2 : 0Интер М
      06.10.2019 Италия - Серия А Тур 7 Интер М1 : 2Ювентус
      24.07.2019 Международный кубок чемпионов Международный кубок чемпионов Ювентус1 : 1 4 : 3Интер М
      Текстовая трансляция
      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча Кубка Италии: «Интер» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      Предварительный раунд
      Метка
      Комо
      Катандзаро
      		2 : 2 3 : 4
      Тернана
      Авеллино
      		1 : 1 4 : 3
      Перуджа
      Зюйдтироль
      		1 : 0
      Падова
      Алессандрия
      		0 : 2 ДВ
      1-й раунд
      Метка
      Порденоне
      Специя
      		1 : 3
      Дженоа
      Перуджа
      		3 : 2
      Удинезе
      Асколи
      		3 : 1
      Фиорентина
      Козенца
      		4 : 0
      Беневенто
      СПАЛ
      		2 : 1 ДВ
      Читтаделла
      Монца
      		2 : 1
      Верона
      Катандзаро
      		3 : 0
      Кальяри
      Пиза
      		3 : 1
      Эмполи
      Виченца
      		4 : 2
      Парма
      Лечче
      		1 : 3
      Венеция
      Фрозиноне
      		1 : 1 8 : 7
      Торино
      Кремонезе
      		0 : 0 4 : 1
      Кротоне
      Брешия
      		2 : 2 4 : 2
      Болонья
      Тернана
      		4 : 5
      Салернитана
      Реджина
      		2 : 0
      Сампдория
      Алессандрия
      		3 : 2
      2-й раунд
      Метка
      A08
      		 Венеция
      Тернана
      		3 : 1
      A12
      		 Удинезе
      Кротоне
      		4 : 0
      A10
      		 Дженоа
      Салернитана
      		1 : 0
      A16
      		 Верона
      Эмполи
      		3 : 4
      A04
      		 Кальяри
      Читтаделла
      		3 : 1
      A06
      		 Фиорентина
      Беневенто
      		2 : 1
      A14
      		 Специя
      Лечче
      		0 : 2
      A02
      		 Сампдория
      Торино
      		2 : 1
      1/8 финала
      Метка
      B04
      		 Аталанта
      Венеция
      		2 : 0
      B03
      		 Наполи
      Фиорентина
      		2 : 5 ДВ
      B05
      		 Милан
      Дженоа
      		3 : 1 ДВ
      B06
      		 Лацио
      Удинезе
      		1 : 0 ДВ
      B01
      		 Ювентус
      Сампдория
      		4 : 1
      B02
      		 Сассуоло
      Кальяри
      		1 : 0
      B08
      		 Интер М
      Эмполи
      		3 : 2 ДВ
      B07
      		 Рома
      Лечче
      		3 : 1
      1/4 финала
      Метка
      QF4
      		 Интер М
      Рома
      		2 : 0
      QF3
      		 Милан
      Лацио
      		4 : 0
      QF2
      		 Аталанта
      Фиорентина
      		2 : 3
      QF1
      		 Ювентус
      Сассуоло
      		2 : 1
      1/2 финала
      Метка
      SF2
      		 Милан
      Интер М
      		0 : 0
      SF1
      		 Фиорентина
      Ювентус
      		0 : 1
      Финал
      Метка
      F1
      		 Интер М
      Ювентус
      		11.05

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