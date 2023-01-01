Жирона - Реал Мадрид 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14286
30 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 8-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Реал Мадрид, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жирона
Жирона
Реал Мадрид
Мадрид
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|4
|зщ
|Арнау Мартинес
|25
|зщ
|Эрик Гарсия
|5
|зщ
|Давид Лопес
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|14
|пз
|Алеш Гарсия
|21
|пз
|Янхель Эррера
|23
|пз
|Иван Мартин
|8
|нп
|Виктор Цыганков
|16
|нп
|Савио
|9
|нп
|Артём Довбик
|25
|вр
|Кепа Аррисабалага
|2
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|6
|зщ
|Начо Фернандес
|23
|зщ
|Ферлан Менди
|18
|пз
|Орельен Тчуамени
|12
|пз
|Эдуарду Камавинга
|15
|пз
|Федерико Вальверде
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|11
|нп
|Родриго
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
Главные тренеры
|Анхель Мичел
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|25.04.2023
|Испания - Примера
|31-й тур
|4 : 2
|30.10.2022
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 1
|17.02.2019
|Испания - Примера
|24-й тур
|1 : 2
|31.01.2019
|Кубок Испании
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 3
|24.01.2019
|Кубок Испании
|1/4 финала. 1-й матч
|4 : 2
|26.08.2018
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 4
|18.03.2018
|Испания - Примера
|29-й тур
|6 : 3
|29.10.2017
|Испания - Примера
|10-й тур
|2 : 1
|27.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|1 : 2
|23.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|5 : 3
|18.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 4
|03.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 0
|26.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 2
|27.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|2 : 0
|24.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|3 : 1
|20.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 1-й тур
|1 : 0
|17.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 1
|02.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура Примеры: «Жирона» — «Реал». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.