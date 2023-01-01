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Жирона - Реал Мадрид 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14286
30 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 8-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания);
Жирона
Реал Мадрид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Реал Мадрид, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жирона
Жирона
Реал Мадрид
Мадрид
13АргентинаврПауло Гассанига
4ИспаниязщАрнау Мартинес
25ИспаниязщЭрик Гарсия
5ИспаниязщДавид Лопес
17НидерландызщДейли Блинд
14ИспанияпзАлеш Гарсия
21ВенесуэлапзЯнхель Эррера
23ИспанияпзИван Мартин
8УкраинанпВиктор Цыганков
16Бразилиянп Савио
9УкраинанпАртём Довбик
25ИспанияврКепа Аррисабалага
2ИспаниязщДаниэль Карвахаль
22ГерманиязщАнтонио Рюдигер
6ИспаниязщНачо Фернандес
23ФранциязщФерлан Менди
18ФранцияпзОрельен Тчуамени
12ФранцияпзЭдуарду Камавинга
15УругвайпзФедерико Вальверде
5АнглияпзДжуд Беллингем
11Бразилиянп Родриго
7Бразилиянп Винисиус Жуниор
Главные тренеры
ИспанияАнхель Мичел
ИталияКарло Анчелотти
История личных встреч
25.04.2023Испания - Примера31-й турЖирона4 : 2Реал Мадрид
30.10.2022Испания - Примера12-й турРеал Мадрид1 : 1Жирона
17.02.2019Испания - Примера24-й турРеал Мадрид1 : 2Жирона
31.01.2019Кубок Испании1/4 финала. 2-й матчЖирона1 : 3Реал Мадрид
24.01.2019Кубок Испании1/4 финала. 1-й матчРеал Мадрид4 : 2Жирона
26.08.2018Испания - Примера2-й турЖирона1 : 4Реал Мадрид
18.03.2018Испания - Примера29-й турРеал Мадрид6 : 3Жирона
29.10.2017Испания - Примера10-й турЖирона2 : 1Реал Мадрид
27.09.2023Испания - Примера7-й тур1 : 2Жирона
23.09.2023Испания - Примера6-й турЖирона5 : 3
18.09.2023Испания - Примера5-й тур2 : 4Жирона
03.09.2023Испания - Примера4-й турЖирона1 : 0
26.08.2023Испания - Примера3-й тур1 : 2Жирона
27.09.2023Испания - Примера7-й турРеал Мадрид2 : 0
24.09.2023Испания - Примера6-й тур3 : 1Реал Мадрид
20.09.2023Лига чемпионовГруппа C. 1-й турРеал Мадрид1 : 0
17.09.2023Испания - Примера5-й турРеал Мадрид2 : 1
02.09.2023Испания - Примера4-й турРеал Мадрид2 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура Примеры: «Жирона» — «Реал». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

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