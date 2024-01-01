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СКА-Хабаровск - Урал 20 Октября прямая трансляция

20 Октября 2024 года в 09:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 15-й тур
СКА-Хабаровск
Урал

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между СКА-Хабаровск - Урал, которое состоится 20 Октября 2024 года в 09:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
РоссияАлексей Николаевич Поддубский (и.о.)
РоссияЕвгений Геннадьевич Аверьянов
История личных встреч
25.09.2024Fonbet Кубок России1/32 финалаУрал1 : 0СКА-Хабаровск
17.03.2018Россия - Премьер-Лига23-й турСКА-Хабаровск0 : 3Урал
11.09.2017Россия - Премьер-Лига9-й турУрал1 : 1СКА-Хабаровск
06.11.2012ФНЛ - Первый дивизион20-й турСКА-Хабаровск0 : 2Урал
31.07.2012ФНЛ - Первый дивизион4-й турУрал1 : 1СКА-Хабаровск
04.11.2011ФНЛ - Первый дивизион37-й турСКА-Хабаровск1 : 1Урал
24.06.2011ФНЛ - Первый дивизион17-й турУрал2 : 0СКА-Хабаровск
31.08.2010Россия - Первый дивизион - 201027-й турУрал1 : 0СКА-Хабаровск
29.04.2010Россия - Первый дивизион - 20107-й турСКА-Хабаровск0 : 0Урал
12.08.2009Россия - Первый дивизион - 200923-й турСКА-Хабаровск2 : 0Урал
13.10.2024Россия — Мелбет Первая лига14-й тур1 : 1СКА-Хабаровск
05.10.2024Россия — Мелбет Первая лига13-й тур3 : 3СКА-Хабаровск
29.09.2024Россия — Мелбет Первая лига12-й турСКА-Хабаровск2 : 1
25.09.2024Fonbet Кубок России1/32 финалаУрал1 : 0СКА-Хабаровск
21.09.2024Россия — Мелбет Первая лига11-й тур2 : 2СКА-Хабаровск
18.10.2024Россия — МФЛПлей-офф за право остаться1 : 3Урал
15.10.2024Fonbet Кубок России1/16 финала1 : 3Урал
12.10.2024Россия — Мелбет Первая лига14-й турУрал1 : 0
05.10.2024Россия — Мелбет Первая лига13-й турУрал1 : 1
04.10.2024Россия — МФЛПлей-офф за право остатьсяУрал1 : 5
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т1426
2
Повышение
Торпедо М1426
3
Стыковая зона
Урал1425
4
Стыковая зона
Балтика1424
5 Сочи1524
6 Черноморец1524
7 Ротор1522
8 Нефтехимик1521
9 Родина1519
10 Чайка1418
11 СКА-Хабаровск1417
12 Енисей1417
13 КАМАЗ1516
14 Сокол1415
15 Шинник1414
16
Зона вылета
Алания1414
17
Зона вылета
Уфа1411
18
Зона вылета
Тюмень146

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