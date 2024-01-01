СКА-Хабаровск - Урал 20 Октября прямая трансляция
20 Октября 2024 года в 09:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 15-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между СКА-Хабаровск - Урал, которое состоится 20 Октября 2024 года в 09:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
|Алексей Николаевич Поддубский (и.о.)
|Евгений Геннадьевич Аверьянов
История личных встреч
|25.09.2024
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 0
|17.03.2018
|Россия - Премьер-Лига
|23-й тур
|0 : 3
|11.09.2017
|Россия - Премьер-Лига
|9-й тур
|1 : 1
|06.11.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|20-й тур
|0 : 2
|31.07.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|4-й тур
|1 : 1
|04.11.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|37-й тур
|1 : 1
|24.06.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|17-й тур
|2 : 0
|31.08.2010
|Россия - Первый дивизион - 2010
|27-й тур
|1 : 0
|29.04.2010
|Россия - Первый дивизион - 2010
|7-й тур
|0 : 0
|12.08.2009
|Россия - Первый дивизион - 2009
|23-й тур
|2 : 0
|13.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|14-й тур
|1 : 1
|05.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|13-й тур
|3 : 3
|29.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|12-й тур
|2 : 1
|25.09.2024
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 0
|21.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|11-й тур
|2 : 2
|18.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 3
|15.10.2024
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|1 : 3
|12.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|14-й тур
|1 : 0
|05.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|13-й тур
|1 : 1
|04.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|14
|26
| 2
Повышение
|Торпедо М
|14
|26
| 3
Стыковая зона
|Урал
|14
|25
| 4
Стыковая зона
|Балтика
|14
|24
|5
|Сочи
|15
|24
|6
|Черноморец
|15
|24
|7
|Ротор
|15
|22
|8
|Нефтехимик
|15
|21
|9
|Родина
|15
|19
|10
|Чайка
|14
|18
|11
|СКА-Хабаровск
|14
|17
|12
|Енисей
|14
|17
|13
|КАМАЗ
|15
|16
|14
|Сокол
|14
|15
|15
|Шинник
|14
|14
| 16
Зона вылета
|Алания
|14
|14
| 17
Зона вылета
|Уфа
|14
|11
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|14
|6