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Эмполи - Наполи 20 Октября прямая трансляция

Стадион: Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена (Эмполи, Италия), вместимость: 16284
20 Октября 2024 года в 13:30 (+03:00). Италия — Серия А, 8-й тур
Главный судья: Розарио Абиссо (Палермо, Италия);
Эмполи
Наполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Наполи, которое состоится 20 Октября 2024 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эмполи
Эмполи
Наполи
Неаполь
23КолумбияврДевис Васкес
2ГрузиязщСаба Гогличидзе
34АлбаниязщАрдиан Исмайли
21ИталиязщМаттиа Вити
3ИталиязщДжузеппе Пеццелла
6ШотландияпзЛиам Хендерсон
5ИталияпзАльберто Грасси
10ИталияпзЯкопо Фаццини
11ГананпЭммануэль Гьяси
99ИталиянпСебастьяно Эспозито
29ИталиянпЛоренцо Коломбо
25ИталияврЭлия Каприле
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
13КосовозщАмир Ррахмани
4ИталиязщАлессандро Буонджорно
37ИталиязщЛеонардо Спинаццола
99КамерунпзАндре Замбо Ангисса
6ШотландияпзБилли Гилмор
8ШотландияпзСкотт Мактоминей
21ИталиянпМаттео Политано
11БельгиянпРомелу Лукаку
77ГрузиянпХвича Кварацхелия
Главные тренеры
ИталияРоберто Д'Аверса
ИталияАнтонио Конте
История личных встреч
20.04.2024Италия - Серия А33-й турЭмполи1 : 0Наполи
12.11.2023Италия - Серия А12-й турНаполи0 : 1Эмполи
25.02.2023Италия - Серия АСерия А. 24-й турЭмполи0 : 2Наполи
08.11.2022Италия - Серия АСерия А. 14-й турНаполи2 : 0Эмполи
24.04.2022Италия - Серия А34-й турЭмполи3 : 2Наполи
12.12.2021Италия - Серия А17-й турНаполи0 : 1Эмполи
13.01.2021Кубок Италии1/8 финалаНаполи3 : 2Эмполи
03.04.2019Италия - Серия А30-й турЭмполи2 : 1Наполи
02.11.2018Италия - Серия А11-й турНаполи5 : 1Эмполи
19.03.2017Италия - Серия А29-й турЭмполи2 : 3Наполи
06.10.2024Италия — Серия А7-й тур2 : 1Эмполи
29.09.2024Италия — Серия А6-й турЭмполи0 : 0
24.09.2024Кубок Италии1/16 финала1 : 2Эмполи
20.09.2024Италия — Серия А5-й тур0 : 2Эмполи
14.09.2024Италия — Серия А4-й турЭмполи0 : 0
04.10.2024Италия — Серия А7-й турНаполи3 : 1
29.09.2024Италия — Серия А6-й турНаполи2 : 0
26.09.2024Кубок Италии1/16 финалаНаполи5 : 0
21.09.2024Италия — Серия А5-й тур0 : 0Наполи
15.09.2024Италия — Серия А4-й тур0 : 4Наполи
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи716
2
Лига чемпионов
Милан814
3
Лига чемпионов
Интер М714
4
Лига чемпионов
Удинезе813
5
Лига Европы
Ювентус713
6
Квалификация Лиги конференций
Лацио713
7 Торино711
8 Эмполи710
9 Аталанта710
10 Фиорентина710
11 Рома710
12 Комо89
13 Болонья89
14 Верона79
15 Парма87
16 Кальяри76
17 Дженоа86
18
Зона вылета
Лечче75
19
Зона вылета
Монца74
20
Зона вылета
Венеция74

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