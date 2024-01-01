Эмполи - Наполи 20 Октября прямая трансляция
Стадион: Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена (Эмполи, Италия), вместимость: 16284
20 Октября 2024 года в 13:30 (+03:00). Италия — Серия А, 8-й тур
Главный судья: Розарио Абиссо (Палермо, Италия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Наполи, которое состоится 20 Октября 2024 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эмполи
Эмполи
Наполи
Неаполь
|23
|вр
|Девис Васкес
|2
|зщ
|Саба Гогличидзе
|34
|зщ
|Ардиан Исмайли
|21
|зщ
|Маттиа Вити
|3
|зщ
|Джузеппе Пеццелла
|6
|пз
|Лиам Хендерсон
|5
|пз
|Альберто Грасси
|10
|пз
|Якопо Фаццини
|11
|нп
|Эммануэль Гьяси
|99
|нп
|Себастьяно Эспозито
|29
|нп
|Лоренцо Коломбо
|25
|вр
|Элия Каприле
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
|99
|пз
|Андре Замбо Ангисса
|6
|пз
|Билли Гилмор
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|21
|нп
|Маттео Политано
|11
|нп
|Ромелу Лукаку
|77
|нп
|Хвича Кварацхелия
Главные тренеры
|Роберто Д'Аверса
|Антонио Конте
История личных встреч
|20.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 0
|12.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|0 : 1
|25.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 24-й тур
|0 : 2
|08.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 14-й тур
|2 : 0
|24.04.2022
|Италия - Серия А
|34-й тур
|3 : 2
|12.12.2021
|Италия - Серия А
|17-й тур
|0 : 1
|13.01.2021
|Кубок Италии
|1/8 финала
|3 : 2
|03.04.2019
|Италия - Серия А
|30-й тур
|2 : 1
|02.11.2018
|Италия - Серия А
|11-й тур
|5 : 1
|19.03.2017
|Италия - Серия А
|29-й тур
|2 : 3
|06.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|2 : 1
|29.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|0 : 0
|24.09.2024
|Кубок Италии
|1/16 финала
|1 : 2
|20.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|0 : 2
|14.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 0
|04.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|3 : 1
|29.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|2 : 0
|26.09.2024
|Кубок Италии
|1/16 финала
|5 : 0
|21.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|0 : 0
|15.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|7
|16
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|8
|14
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|7
|14
| 4
Лига чемпионов
|Удинезе
|8
|13
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|7
|13
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|7
|13
|7
|Торино
|7
|11
|8
|Эмполи
|7
|10
|9
|Аталанта
|7
|10
|10
|Фиорентина
|7
|10
|11
|Рома
|7
|10
|12
|Комо
|8
|9
|13
|Болонья
|8
|9
|14
|Верона
|7
|9
|15
|Парма
|8
|7
|16
|Кальяри
|7
|6
|17
|Дженоа
|8
|6
| 18
Зона вылета
|Лечче
|7
|5
| 19
Зона вылета
|Монца
|7
|4
| 20
Зона вылета
|Венеция
|7
|4