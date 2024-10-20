Гавр - Лион 20 Октября прямая трансляция
Стадион: Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
20 Октября 2024 года в 16:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Абделатиф Херраджи (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Лион, которое состоится 20 Октября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гавр
Гавр
Лион
Лион
|30
|вр
|Артур Десма
|7
|зщ
|Лоик Него
|93
|зщ
|Аруна Санганте
|22
|зщ
|Йоанн Сальмье
|4
|зщ
|Готье Льорис
|27
|зщ
|Кристофер Опери
|19
|пз
|Рассул Ндиайе
|94
|пз
|Абдулайе Туре
|5
|пз
|Уссама Таргаллин
|45
|нп
|Исса Сумаре
|46
|нп
|Ильес Хусни
|23
|вр
|Лукас Перри
|27
|зщ
|Варме Омари
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|98
|пз
|Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|7
|пз
|Жордан Верету
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|11
|нп
|Малик Фофана
|18
|нп
|Райан Шерки
|17
|нп
|Мохамед Саид Бенрахма
|10
|нп
|Александр Ляказетт
Главные тренеры
|Дидье Дигар
|Пьер Саж
История личных встреч
|14.01.2024
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|3 : 1
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 0
|15.02.2009
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|3 : 1
|20.09.2008
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 1
|06.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 0
|28.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|0 : 3
|22.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|3 : 1
|15.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|2 : 0
|01.09.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|3 : 1
|06.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 0
|03.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 4
|29.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|1 : 2
|26.09.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 0
|22.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Монако
|8
|20
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|7
|17
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|7
|14
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|8
|14
| 5
Лига Европы
|Реймс
|7
|14
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|7
|11
|7
|Страсбург
|7
|10
|8
|Лион
|7
|10
|9
|Брест
|8
|10
|10
|Ницца
|7
|9
|11
|Нант
|7
|9
|12
|Ренн
|8
|8
|13
|Сент-Этьен
|7
|7
|14
|Осер
|7
|6
|15
|Гавр
|7
|6
| 16
Стыковая зона
|Тулуза
|7
|5
| 17
Зона вылета
|Монпелье
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Анже
|7
|3