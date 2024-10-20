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Гавр - Лион 20 Октября прямая трансляция

Стадион: Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
20 Октября 2024 года в 16:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Абделатиф Херраджи (Франция);
Гавр
Лион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Лион, которое состоится 20 Октября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гавр
Гавр
Лион
Лион
30ФранцияврАртур Десма
7ВенгриязщЛоик Него
93СенегалзщАруна Санганте
22ГвианазщЙоанн Сальмье
4ФранциязщГотье Льорис
27Кот-д'ИвуарзщКристофер Опери
19ФранцияпзРассул Ндиайе
94ГвинеяпзАбдулайе Туре
5МароккопзУссама Таргаллин
45СенегалнпИсса Сумаре
46ФранциянпИльес Хусни
23БразилияврЛукас Перри
27ФранциязщВарме Омари
19СенегалзщМусса Ньякате
3АргентиназщНиколас Тальяфико
98АнглияпзЭйнсли Мэйтленд-Найлс
7ФранцияпзЖордан Верету
8ФранцияпзКорентин Толиссо
11БельгиянпМалик Фофана
18ФранциянпРайан Шерки
17АлжирнпМохамед Саид Бенрахма
10ФранциянпАлександр Ляказетт
Главные тренеры
ФранцияДидье Дигар
ФранцияПьер Саж
История личных встреч
14.01.2024Франция - Лига 118-й турГавр3 : 1Лион
17.09.2023Франция - Лига 15-й турЛион0 : 0Гавр
15.02.2009Франция - Лига 124-й турЛион3 : 1Гавр
20.09.2008Франция - Лига 16-й турГавр0 : 1Лион
06.10.2024Франция — Лига 17-й тур2 : 0Гавр
28.09.2024Франция — Лига 16-й турГавр0 : 3
22.09.2024Франция — Лига 15-й тур3 : 1Гавр
15.09.2024Франция — Лига 14-й тур2 : 0Гавр
01.09.2024Франция — Лига 13-й турГавр3 : 1
06.10.2024Франция — Лига 17-й турЛион2 : 0
03.10.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й тур1 : 4Лион
29.09.2024Франция — Лига 16-й тур1 : 2Лион
26.09.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й турЛион2 : 0
22.09.2024Франция — Лига 15-й турЛион2 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Монако820
2
Лига чемпионов
ПСЖ717
3
Лига чемпионов
Марсель714
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль814
5
Лига Европы
Реймс714
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс711
7 Страсбург710
8 Лион710
9 Брест810
10 Ницца79
11 Нант79
12 Ренн88
13 Сент-Этьен77
14 Осер76
15 Гавр76
16
Стыковая зона
Тулуза75
17
Зона вылета
Монпелье74
18
Зона вылета
Анже73

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