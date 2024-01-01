Венеция - Аталанта 20 Октября прямая трансляция
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия), вместимость: 11150
20 Октября 2024 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 8-й тур
Главный судья: Лука Цуфферли (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венеция - Аталанта, которое состоится 20 Октября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Венеция
Венеция
Аталанта
Бергамо
|1
|вр
|Ессе Йоронен
|4
|зщ
|Джей Идзес
|30
|зщ
|Михаэль Свобода
|33
|зщ
|Марин Шверко
|27
|зщ
|Антонио Кандела
|7
|зщ
|Франческо Дзампано
|14
|пз
|Ханс Николусси Кавилья
|32
|пз
|Жозеф Альфред Дункан
|6
|пз
|Джанлука Бузио
|11
|пз
|Гаэтано Ористанио
|20
|нп
|Йоэль Похьянпало
|29
|вр
|Марко Карнесекки
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|4
|зщ
|Исак Хин
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|16
|зщ
|Рауль Белланова
|13
|пз
|Эдерсон
|15
|пз
|Мартен де Рон
|77
|пз
|Давиде Дзаппакоста
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|32
|нп
|Матео Ретеги
|11
|нп
|Адемола Лукман
Главные тренеры
|Эусебио Ди Франческо
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|23.04.2022
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 3
|12.01.2022
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 0
|30.11.2021
|Италия - Серия А
|15-й тур
|4 : 0
|04.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|2 : 1
|29.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|2 : 1
|21.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 0
|14.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|4 : 0
|30.08.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|0 : 1
|05.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|5 : 1
|02.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 3
|28.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|1 : 1
|24.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 3
|19.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|7
|16
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|8
|14
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|7
|14
| 4
Лига чемпионов
|Удинезе
|8
|13
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|7
|13
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|7
|13
|7
|Торино
|7
|11
|8
|Эмполи
|7
|10
|9
|Аталанта
|7
|10
|10
|Фиорентина
|7
|10
|11
|Рома
|7
|10
|12
|Комо
|8
|9
|13
|Болонья
|8
|9
|14
|Верона
|7
|9
|15
|Парма
|8
|7
|16
|Кальяри
|7
|6
|17
|Дженоа
|8
|6
| 18
Зона вылета
|Лечче
|7
|5
| 19
Зона вылета
|Монца
|7
|4
| 20
Зона вылета
|Венеция
|7
|4