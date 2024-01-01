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Венеция - Аталанта 20 Октября прямая трансляция

Стадион: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия), вместимость: 11150
20 Октября 2024 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 8-й тур
Главный судья: Лука Цуфферли (Италия);
Венеция
Аталанта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венеция - Аталанта, которое состоится 20 Октября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Венеция
Венеция
Аталанта
Бергамо
1ФинляндияврЕссе Йоронен
4НидерландызщДжей Идзес
30АвстриязщМихаэль Свобода
33ХорватиязщМарин Шверко
27ИталиязщАнтонио Кандела
7ИталиязщФранческо Дзампано
14ИталияпзХанс Николусси Кавилья
32ГанапзЖозеф Альфред Дункан
6СШАпзДжанлука Бузио
11ИталияпзГаэтано Ористанио
20ФинляндиянпЙоэль Похьянпало
29ИталияврМарко Карнесекки
19АлбаниязщБерат Джимсити
4ШвециязщИсак Хин
23Босния и ГерцеговиназщСеад Колашинац
16ИталиязщРауль Белланова
13Бразилияпз Эдерсон
15НидерландыпзМартен де Рон
77ИталияпзДавиде Дзаппакоста
17БельгияпзШарль Де Кетеларе
32ИталиянпМатео Ретеги
11НигериянпАдемола Лукман
Главные тренеры
ИталияЭусебио Ди Франческо
ИталияДжан Пьеро Гасперини
История личных встреч
23.04.2022Италия - Серия А34-й турВенеция1 : 3Аталанта
12.01.2022Кубок Италии1/8 финалаАталанта2 : 0Венеция
30.11.2021Италия - Серия А15-й турАталанта4 : 0Венеция
04.10.2024Италия — Серия А7-й тур2 : 1Венеция
29.09.2024Италия — Серия А6-й тур2 : 1Венеция
21.09.2024Италия — Серия А5-й турВенеция2 : 0
14.09.2024Италия — Серия А4-й тур4 : 0Венеция
30.08.2024Италия — Серия А3-й турВенеция0 : 1
05.10.2024Италия — Серия А7-й турАталанта5 : 1
02.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й тур0 : 3Аталанта
28.09.2024Италия — Серия А6-й тур1 : 1Аталанта
24.09.2024Италия — Серия А5-й турАталанта2 : 3
19.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турАталанта0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи716
2
Лига чемпионов
Милан814
3
Лига чемпионов
Интер М714
4
Лига чемпионов
Удинезе813
5
Лига Европы
Ювентус713
6
Квалификация Лиги конференций
Лацио713
7 Торино711
8 Эмполи710
9 Аталанта710
10 Фиорентина710
11 Рома710
12 Комо89
13 Болонья89
14 Верона79
15 Парма87
16 Кальяри76
17 Дженоа86
18
Зона вылета
Лечче75
19
Зона вылета
Монца74
20
Зона вылета
Венеция74

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